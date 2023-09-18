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Выручка на УСН при торговле через маркетплейс: какая графа нужна бухгалтеру из отчета WB

Как бухгалтеру не ошибиться с определением налоговой базы по отчету маркетплейса? Ответ эксперта.
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Выручка на УСН при торговле через маркетплейс: какая графа нужна бухгалтеру из отчета WB
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вопрос бухгалтера

ИП на УСН (доходы) торгует на WB. В личном кабинете WB взяли отчет, в котором отражены следующие графы:

  • Продажа.

  • Согласованная скидка.

  • К перечислению за товар.

  • Стоимость логистики.

  • Другие виды штрафов.

  • Общая сумма штрафов.

  • Стоимость хранения.

  • Прочие удержания.

  • Итого к оплате.

Подскажите пожалуйста, в целях исчисления УСН в базу брать суммы из какой графы, к перечислению за товар? На расчетный счет WB перечисляет уже сумму за минусом своих комиссий.

Ответ эксперта

На УСН «Доходы» нужно заплатить налог со всей суммы, которую заплатил покупатель (то есть в вашем отчете это будет графа — Продажа).

В целях применения главы 26.2 НК датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

После оплаты маркетплейсу, обязательства покупателя по оплате товара полностью прекращаются. Следовательно, в этот момент вся сумма оплаты становится доходом продавца. А комиссия, которую удерживает маркетплейс — расходом продавца.

Если бы ИП был на УСН «доходы минус расходы» то он отразил бы полностью сумму доходов и комиссию в расходах.

Но у Вашего ИП — УСН «доходы», и расходы не учитываются. Только доходы, причем в полной сумме.

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Комментарии

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