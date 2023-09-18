Выручка на УСН при торговле через маркетплейс: какая графа нужна бухгалтеру из отчета WB

Как бухгалтеру не ошибиться с определением налоговой базы по отчету маркетплейса? Ответ эксперта.

Вопрос бухгалтера

ИП на УСН (доходы) торгует на WB. В личном кабинете WB взяли отчет, в котором отражены следующие графы:

Продажа.

Согласованная скидка.

К перечислению за товар.

Стоимость логистики.

Другие виды штрафов.

Общая сумма штрафов.

Стоимость хранения.

Прочие удержания.

Итого к оплате.

Подскажите пожалуйста, в целях исчисления УСН в базу брать суммы из какой графы, к перечислению за товар? На расчетный счет WB перечисляет уже сумму за минусом своих комиссий.

Ответ эксперта

На УСН «Доходы» нужно заплатить налог со всей суммы, которую заплатил покупатель (то есть в вашем отчете это будет графа — Продажа).

В целях применения главы 26.2 НК датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

После оплаты маркетплейсу, обязательства покупателя по оплате товара полностью прекращаются. Следовательно, в этот момент вся сумма оплаты становится доходом продавца. А комиссия, которую удерживает маркетплейс — расходом продавца.

Если бы ИП был на УСН «доходы минус расходы» то он отразил бы полностью сумму доходов и комиссию в расходах.

Но у Вашего ИП — УСН «доходы», и расходы не учитываются. Только доходы, причем в полной сумме.

Как стать бухгалтером маркетплейса

Займите свою нишу в перспективной сфере, которая растет на 43% в год! Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» и начните зарабатывать на клиентах, которые ведут бизнес через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие площадки.

За один месяц научитесь:

Как обучаем

Добавляем вас в закрытый чат в телеграме с кураторами и другими участниками. Вы получаете доступ к платформе. Внутри онлайн-уроки, дополнительные материалы. Таблицы, документы, шпаргалки.

Проходите уроки (они по 5 — 15 минут без воды), отрабатываете навыки, читаете конспекты. В конце курса встретитесь с преподавателями, зададите любые вопросы и получите обратную связь.

В конце курса получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.

Мы являемся официальным партнером ИПБ, и после прохождения курса вы также получите сертификат на 40 часов, который подтвердит ваше членство в Институте.

Не упустите шанс получить новые навыки, пока действует скидка на курс: 18 200 ₽ 26 000 ₽.

Можно оплатить в рассрочку от 1 517 ₽/мес.

Купить курс