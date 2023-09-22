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Управленческий учет

Как запороть важный отчет из-за одной галочки в 1С

При автоматизации управленческого учета важно все: одна галочка может сделать отчет недостоверным. К примеру, галочка в 1С УНФ «Кассовый метод учета доходов и расходов».
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Как запороть важный отчет из-за одной галочки в 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На практике можно запросто по ошибке пропустить начисление пары операций. Но если галочка отключена, то при формировании Отчета доходы и расходы, алгоритм подтянет операции по оплате там, где нет начислений. А пропущенное начисление из отчета вы не увидите. И не будет оснований проверять первичку.

При этом на балансе в программе будет накапливаться долг, ведь галочка не создает недостающих начислений. Так легко не заметить, что отчет содержит неверную информацию и составить ошибочный вывод.

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Комментарии

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