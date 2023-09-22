Как запороть важный отчет из-за одной галочки в 1С

На практике можно запросто по ошибке пропустить начисление пары операций. Но если галочка отключена, то при формировании Отчета доходы и расходы, алгоритм подтянет операции по оплате там, где нет начислений. А пропущенное начисление из отчета вы не увидите. И не будет оснований проверять первичку.
При этом на балансе в программе будет накапливаться долг, ведь галочка не создает недостающих начислений. Так легко не заметить, что отчет содержит неверную информацию и составить ошибочный вывод.
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