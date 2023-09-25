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Управленческий учет

Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница

Собственники часто путают управленческий и бухгалтерский баланс. Казалось бы, оба отчета содержат активы и пассивы, так зачем все усложнять? Однако отчеты эти разные.
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Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем разница

Бухгалтерский баланс — это обязательная отчетная форма. Он унифицирован. Раз в году все организации обязаны сдать его в ФНС, иначе им грозит штраф.

Бухгалтерский баланс — это отчет для внешних пользователей — контролирующих служб. Его подача — исполнение компанией требований законодательства.

Управленческий баланс – документ для внутренних пользователей.

Например, учредителей, которые следят за тем, как работает бизнес.

Управленческий баланс гибкий, составляется так, как удобно пользователям, в нем нет жесткой привязки к структуре. Он может включать в себя различные показатели деятельности предприятия, необходимые для оперативного управления и своевременного принятия решений о дальнейшей деятельности.

Управленческий баланс можно формировать с любой периодичностью, которая удобна собственникам. 

Например, в месяц. 

Он обеспечивает руководство и владельцев компании четкой структурированной информацией: сколько есть свободных денег, сколько и кому фирма должна. 

Главные отличия между бухгалтерским и управленческим балансом: степень детализации информации и сроки подготовки.

Хотите узнать больше?

Как бухгалтеру во всем этом разобраться

Общие принципы подготовки бухгалтерского и управленческого баланса похожи, однако есть свои нюансы. О них можно узнать на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

В процессе прохождения курса вы сможете научиться настраивать и вести управленческий учет самостоятельно; поймете откуда приходят и куда уходят деньги компании и сможете помочь руководителю улучшить бизнес.

Чему научитесь

  • Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

  • Автоматизировать управленческий учет в 1С.

  • Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

  • Работать с таблицами Google и Excel.

  • Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

  • Проводить анализ финансовой отчетности.

Авторы программы

Преподаватели курса — профессионалы в управленческом учете.

В курсе вас ждет максимально практичный и понятный материал, все лекции доступны для скачивания.

В чате Telegram преподаватели оперативно ответят на все возникающие у вас вопросы.

Что получите

А в конце курса  вы получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. И гарантированно поднимитесь по карьерной лестнице, заслужите уважение начальства и прибавку к зарплате.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
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    Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница

    Собственники часто путают управленческий и бухгалтерский баланс. Казалось бы, оба отчета содержат активы и пассивы, так зачем все усложнять? Однако отчеты эти разные.

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