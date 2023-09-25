Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница

Собственники часто путают управленческий и бухгалтерский баланс. Казалось бы, оба отчета содержат активы и пассивы, так зачем все усложнять? Однако отчеты эти разные.

В чем разница

Бухгалтерский баланс — это обязательная отчетная форма. Он унифицирован. Раз в году все организации обязаны сдать его в ФНС, иначе им грозит штраф.

Бухгалтерский баланс — это отчет для внешних пользователей — контролирующих служб. Его подача — исполнение компанией требований законодательства.

Управленческий баланс – документ для внутренних пользователей.

Например, учредителей, которые следят за тем, как работает бизнес.

Управленческий баланс гибкий, составляется так, как удобно пользователям, в нем нет жесткой привязки к структуре. Он может включать в себя различные показатели деятельности предприятия, необходимые для оперативного управления и своевременного принятия решений о дальнейшей деятельности.

Управленческий баланс можно формировать с любой периодичностью, которая удобна собственникам.

Например, в месяц.

Он обеспечивает руководство и владельцев компании четкой структурированной информацией: сколько есть свободных денег, сколько и кому фирма должна.

Главные отличия между бухгалтерским и управленческим балансом: степень детализации информации и сроки подготовки.

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Как бухгалтеру во всем этом разобраться

Общие принципы подготовки бухгалтерского и управленческого баланса похожи, однако есть свои нюансы. О них можно узнать на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

В процессе прохождения курса вы сможете научиться настраивать и вести управленческий учет самостоятельно; поймете откуда приходят и куда уходят деньги компании и сможете помочь руководителю улучшить бизнес.

Чему научитесь

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

Автоматизировать управленческий учет в 1С.

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Работать с таблицами Google и Excel.

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

Проводить анализ финансовой отчетности.

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Преподаватели курса — профессионалы в управленческом учете.

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А в конце курса вы получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. И гарантированно поднимитесь по карьерной лестнице, заслужите уважение начальства и прибавку к зарплате.

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