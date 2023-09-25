Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как вести бухгалтерский учет на УСН: кому он нужен, способы

Организации, применяющие УСН имеют некоторые послабления в процессе ведения бухучета. Но так ли все просто?
26
Как вести бухгалтерский учет на УСН: кому он нужен, способы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как быть упрощенцам

Если вы индивидуальный предприниматель на УСН, то действительно, можете забыть про бухучет в классическом его понимании, достаточно вести налоговый учет. То есть, фиксировать все проведенные операции в книге учета доходов и расходов.

Тем не менее многие рекомендуют вести бухгалтерский учет «для себя», чтобы контролировать все операции и не путаться в них.

Если вы предприятие на упрощенке, то вам придется вести бухучет, но можно это делать в упрощенной форме. Но, если вы — микрофинансовая организация или страховая компания, а может иное предприятие подлежащее обязательному аудиту, то тогда, ведение упрощенного учета вам не положено.

Организация на УСН должна вести учет доходов и расходов, а также активов и обязательств.

Независимо от того, применяете вы упрощенный учет или нет, придется:

  1. Сформировать и утвердить учетную политику;

  2. Продумать какой будет процесс оформления и принятия к учету первичных документов;

  3. Определить каким образом организация будет отчитываться перед контролирующими органами.

Как вести учет

Есть 3 способа ведения бухучета на упрощенке: простой, сокращенный и полный бухгалтерский учет.

Организация вправе самостоятельно определить способ ведения учета и закрепить его в своей учетной политике.

Об остальных тонкостях ведения учета на УСН можно узнать на курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Научитесь:

  • Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

  • Настраивать 1С на работу при УСН.

  • Правильно составлять отчетность.

  • Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

  • Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Почему этот курс нужен именно сейчас?

  • В УСН появилось много нового, без оглядки на новые правила налетите на штрафы;

  • Компании продолжают переходить на УСН и нужны люди, которые умеют в ней разбираться;

  • Упрощенка становится новым фокусом внимания для налоговиков.

А еще!

Не пропустите акцию! Цена курса сегодня: 4 990 ₽ 14 499 ₽.

Купить курс

После обучения вас ждет сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

49241 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    12
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница

    Собственники часто путают управленческий и бухгалтерский баланс. Казалось бы, оба отчета содержат активы и пассивы, так зачем все усложнять? Однако отчеты эти разные.

    Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница
    95
    Логотип re_pet
    re_pet
    Общество

    Домашние животные: умные инвесторы в здоровье и счастье

    В мире бухгалтерии и финансов, где каждая цифра имеет значение, наши домашние животные могут быть не только преданной компанией, но и умными инвесторами в наше физическое и эмоциональное благополучие. Давайте рассмотрим, как наши пушистые и пернатые друзья способствуют улучшению нашей жизни и финансового состояния.

    Домашние животные: умные инвесторы в здоровье и счастье
    88
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Онлайн-кассы

    Безналичный расчет с физическими лицами и ККТ

    Организации и большинство предпринимателей обязаны использовать онлайн-кассы, в том числе при безналичных расчетах с физическими лицами. Для каких случаев действует это правило, как пробивать чек и делать возврат покупателю при оплате по безналу — читайте в этой статье.

    Безналичный расчет с физическими лицами и ККТ
    135
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    ЭДО

    Эксперимент по электронному документообороту для грузовиков и железной дороги в 2023 году

    Министерство транспорта объявило о пилотном проекте по цифровому обороту документов для мультимодальных грузовых перевозок в четвертом квартале 2023 года.

    Эксперимент по электронному документообороту для грузовиков и железной дороги в 2023 году
    36
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Незаконных трудовых мигрантов предлагают подвергать обязательному выдворению

    Представителями от ЛДПР подготовлен законопроект (№ 443895-8), в котором предлагается установить обязательную депортацию мигрантов за отдельные нарушения.

    39
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Аренда

    Как отразить в учете аренду транспортного средства с экипажем

    Если у организации нет собственных автомобилей и водителей, их можно арендовать. Рассказываем, как заключить договор аренды транспортного средства с экипажем и отразить расходы в бухгалтерском и налоговом учетах.

    Как отразить в учете аренду транспортного средства с экипажем
    126
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоговые изменения 2023

    Осенние изменения в Налоговом кодексе (по Закону № 389-ФЗ)

    И снова возвращаемся к Федеральному закону № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. (об основных направлениях налоговой политики), который, напомним, внес масштабные поправки в законодательство, в том числе в Налоговый кодекс РФ. На этот раз кратко расскажем о новых нормах, которые заработают осенью. Осенние поправки касаются только одной даты – 31 октября

    Осенние изменения в Налоговом кодексе (по Закону № 389-ФЗ)
    360
    Читать еще
    Мнения