Как вести бухгалтерский учет на УСН: кому он нужен, способы

Организации, применяющие УСН имеют некоторые послабления в процессе ведения бухучета. Но так ли все просто?

Как быть упрощенцам

Если вы индивидуальный предприниматель на УСН, то действительно, можете забыть про бухучет в классическом его понимании, достаточно вести налоговый учет. То есть, фиксировать все проведенные операции в книге учета доходов и расходов.

Тем не менее многие рекомендуют вести бухгалтерский учет «для себя», чтобы контролировать все операции и не путаться в них.

Если вы предприятие на упрощенке, то вам придется вести бухучет, но можно это делать в упрощенной форме. Но, если вы — микрофинансовая организация или страховая компания, а может иное предприятие подлежащее обязательному аудиту, то тогда, ведение упрощенного учета вам не положено.

Организация на УСН должна вести учет доходов и расходов, а также активов и обязательств.

Независимо от того, применяете вы упрощенный учет или нет, придется:

Сформировать и утвердить учетную политику; Продумать какой будет процесс оформления и принятия к учету первичных документов; Определить каким образом организация будет отчитываться перед контролирующими органами.

Как вести учет

Есть 3 способа ведения бухучета на упрощенке: простой, сокращенный и полный бухгалтерский учет.

Организация вправе самостоятельно определить способ ведения учета и закрепить его в своей учетной политике.

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В УСН появилось много нового, без оглядки на новые правила налетите на штрафы;

Компании продолжают переходить на УСН и нужны люди, которые умеют в ней разбираться;

Упрощенка становится новым фокусом внимания для налоговиков.

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