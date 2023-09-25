Как вести бухгалтерский учет на УСН: кому он нужен, способы

Как быть упрощенцам
Если вы индивидуальный предприниматель на УСН, то действительно, можете забыть про бухучет в классическом его понимании, достаточно вести налоговый учет. То есть, фиксировать все проведенные операции в книге учета доходов и расходов.
Тем не менее многие рекомендуют вести бухгалтерский учет «для себя», чтобы контролировать все операции и не путаться в них.
Если вы предприятие на упрощенке, то вам придется вести бухучет, но можно это делать в упрощенной форме. Но, если вы — микрофинансовая организация или страховая компания, а может иное предприятие подлежащее обязательному аудиту, то тогда, ведение упрощенного учета вам не положено.
Организация на УСН должна вести учет доходов и расходов, а также активов и обязательств.
Независимо от того, применяете вы упрощенный учет или нет, придется:
Сформировать и утвердить учетную политику;
Продумать какой будет процесс оформления и принятия к учету первичных документов;
Определить каким образом организация будет отчитываться перед контролирующими органами.
Как вести учет
Есть 3 способа ведения бухучета на упрощенке: простой, сокращенный и полный бухгалтерский учет.
Организация вправе самостоятельно определить способ ведения учета и закрепить его в своей учетной политике.
Об остальных тонкостях ведения учета на УСН можно узнать на курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».
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