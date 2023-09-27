  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера

Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?
18
Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
Иллюстрация: pch-vector/freepik

Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это система показателей, которые помогают составить качественный прогноз выручки, денежного потока, прибыльности и иных показателей эффективности организации.

Финансовая модель дает возможность предпринимателям оперативно контролировать деятельность организации, а также прогнозировать как их решения могут повлиять на будущее компании. Как правило, финмодель составляют на календарный год, иногда больше.

Финансовое моделирование позволяет найти узкие места в компании и попытаться отыскать решения для их устранения.

А что тогда бюджет?

Бюджет — это финансовый план, состоящий из двух основных категорий — доходов и расходов. Имея правильно составленный бюджет можно принимать взвешенные решения, так как все доходы и расходы уже собраны в единое целое, понимать куда уходят деньги и повышать свою финансовую дисциплину.

Итак, и финансовая модель и бюджет — это инструменты финансового планирования, только модель — это поверхностный анализ, а бюджет — более глубокий и детально проработанный инструмент.

Чтобы достигать поставленных целей и принимать оперативные решения нужно иметь и финансовую модель и бюджет.

Как понять, когда составлять бюджет, а когда модель?

Что такое финансовая модель и бюджет, в чем разница и когда применять вы узнаете на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Любому бизнесу нужен управленческий учет и грамотное бюджетирование.

Чему научитесь

  • Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

  • Создавать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

  • Автоматизировать управленческий учет в 1C и вспомогательных таблицах.

Авторы программы

Преподаватели курса — профессионалы в управленческом учете.

В курсе вас ждет максимально практичный и понятный материал, все лекции доступны для скачивания. В чате Telegram преподаватели оперативно ответят на все возникающие у вас вопросы.

Что получите

А в конце курса  вы получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. И гарантированно поднимитесь по карьерной лестнице, заслужите уважение начальства и прибавку к зарплате.

Успевайте купить курс пока действует скидка: 6 490 ₽ 21 990 ₽.

Купить курс

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

49326 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Защита персональных данных

    Правительственная комиссия поддержала идею о выплате компенсаций пострадавшим от утечки данных

    Факт выплаты добровольной денежной компенсации будет рассматриваться как обстоятельство, смягчающее административную ответственность.

    Правительственная комиссия поддержала идею о выплате компенсаций пострадавшим от утечки данных
    12
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023

    «Любимая тема» бухгалтеров ЕНП продолжает радовать! Уже с 1 октября начнут действовать важные поправки, которые необходимо учесть. 

    Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023
    53
    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Бухгалтерия и бухгалтеры: отчеты, чеки и... любовь к домашним животным?

    Да, это может показаться неожиданным, но бухгалтеры, помимо своей профессии, часто разделяют одну общую страсть — любовь к домашним животным. В этой статье мы рассмотрим, как бухгалтерия и забота о пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях могут быть неожиданно связаны.

    Бухгалтерия и бухгалтеры: отчеты, чеки и... любовь к домашним животным?
    19
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    А может, щитовидка? Тревожные признаки, указывающие на проблемы с щитовидной железой

    Заболевания щитовидной железы одни из самых часто встречающихся эндокринных патологий. При каких симптомах можно заподозрить проблемы с щитовидной железой, пользователям «Клерк» рассказывает эндокринолог DocMed Варвара Филатова.

    А может, щитовидка? Тревожные признаки, указывающие на проблемы с щитовидной железой
    98
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налог на прибыль

    Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах. Как составлять в 2023 году?

    Грядут изменения для налоговых агентов по налогу на прибыль. Основное – это введение в действие (с отчетности за 2023 год) новой формы расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Как организациям и предпринимателям представлять расчет сейчас, а также о других изменениях для налоговых агентов читайте в статье

    Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах. Как составлять в 2023 году?
    87
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Банки

    Тинькофф Инвестиции «по ошибке» списывают с клиентов комиссию 15% вместо 1,5%

    Может ли брокер обещать вам в тарифах одну комиссию, а по факту списать с вас сумму в 10 раз больше? Как выяснилось, да: именно это произошло с целым рядом клиентов Тинькофф, которые приобрели на внебиржевых торгах замороженные фонды FinEx.

    33
    Логотип Наталья Ромашина
    Наталья Ромашина
    Интернет и IT

    Сервисы, с помощью которых можно оцифровать свои услуги. Или 280 способов сделать работу удобнее

    За последний год цифровая среда в России изменилась: часть сервисов ушли с рынка, некоторые лишились определенного функционала, бизнес искал новые решения и в ответ на запрос появлялись новые сервисы. Собрали сервисы, с помощью которых бизнес может оцифровать свои услуги.

    Сервисы, с помощью которых можно оцифровать свои услуги. Или 280 способов сделать работу удобнее
    61
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Китайская тенденция. Автомобилисты пересаживаются на «китайцев». Что происходит с авторынком?

    Страна активно пересаживается с европейцев и корейцев на китайские автомобили. Доля китайских автомобилей по итогам августа составила порядка 92 %. Что будет дальше и есть ли альтернативы.

    Китайская тенденция. Автомобилисты пересаживаются на «китайцев». Что происходит с авторынком?
    14
    298
    Логотип AleksandrSar
    AleksandrSar
    Инвестиции

    Сегмент складов индивидуального хранения, как инвестиция. Во что стоит вкладывать деньги

    Инвестиции в покупку небольшого городского склада характеризуются низким порогом входа, высокой доходностью и быстрой окупаемостью. Даже с бюджетом в 300 - 600 тыс. рублей можно найти возможности для инвестиций.

    73
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ
    Автоматизация учета

    Внедрение ERP на предприятии

    ERP система – гибкое решение для автоматизации сложных, многоступенчатых бизнес-процессов. Это универсальная единая информационная система, целью внедрения которой является оптимизация бизнес-процессов компании и получение конкурентного преимущества.

    Внедрение ERP на предприятии
    72
    Читать еще
    Мнения