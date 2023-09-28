Налоговые изменения 2023-2024: топ-5 ночных кошмаров бухгалтера, к чему готовиться

Изменения 2023 года изрядно помотали нервы всем бухгалтерам и бизнесменам, а скоро новое испытание — 2024 год. Что пережили, с чем еще не разобрались и к чему готовиться?

Новая отчетность

В течение года обновились практически все отчеты, за исключением единой упрощенной декларации. Если в декларации по НДС обновились только коды операций, то по налогу на прибыль обновился сам бланк, а отчетность по УСН бухгалтеры сдавали и по старой и по новой форме.

После объединения фондов социального страхования и пенсионного образовался новый Социальный фонд и появился новый отчет ЕФС-1. И новый отчет уже снова собрались менять! Будет новая форма, порядок заполнения и новые коды, а сдавать отчет придется чаще.

Новую форму получил и РСВ, и уже готов новый проект с поправками, так как форма опять потребовала доработки из-за изменений НК. А пока за 9 месяцев 2023 года сдаем форму, рекомендованную письмом ФНС — и это нонсенс!

Место СЗВ-М заняли Персонифицированные сведения, которые теперь собирает ФНС. Полностью обновились разделы в 6-НДФЛ и уже есть проект изменений в форму за 1 квартал 2024 года.

Не только внедрение новых отчетов, но и изменение существующих форм — это стресс для бухгалтерии. По своей сути отчитываемся за те же показатели, но в новых графах и строках.

На грядущей Клерк Конференции известный налоговый консультант-практик Марина Климова подробно расскажет о том, как эффективно и без ошибок перестроить работу под текущие изменения 2023 года и грядущие нововведения 2024 года. Место встречи: 5 декабря, Москва и онлайн. Внимание: количество мест ограничено! Хочу участвовать

Новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности

В 2023 году для уплаты налогов и сдачи отчетности ввели единые даты: 25 — срок сдачи отчетов и 28 — день уплаты налогов.

Но есть и исключения, так взносы на травматизм бухгалтеры платят по-старому — до 15 числа. А некоторые отчеты сдают в другие даты. Например, не изменилась дата подачи журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур — 20 число.

Под новые даты пришлось поменять не только бизнес-процессы в компании, но и привычки бухгалтеров.

Правила заполнения уведомлений к ЕНП и платежных поручений

Проблемы с ЕНП и ЕНС — это тема отдельного опуса. У бухгалтеров хватило забот только с одними ежемесячными уведомлениями по ЕНП.

Кто ещё не приспособился к новому способу пополнения ЕНС и уплаты ЕНП, поторопитесь. С 2024 года все без исключения будем по новому работать и платить на КБК 182 0 10 61201 01 0000 510, и платежки с кодом «02» в поле 101 останутся в прошлом.

Страховые взносы и НДФЛ

В июне 2023 года изменились правила администрирования НДФЛ. В их числе:

Изменение порядка списания средств с ЕНС.

Установление возможности досрочного списания НДФЛ с ЕНС без заявления о зачете.

Подача досрочного уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ.

С 2024 года доходы у дистанционных работников, работающих из-за рубежа, будем облагать по ставке от 13% до 15%.

Ввели единый тариф 30% страховых взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование, который распространяется на всех застрахованных и не только работников с трудовыми договорами.

Взносы за всех иностранцев: постоянно и временно проживающих и пребывающих на российской территории (кроме ВКС и некоторых категорий иностранцев) теперь оплачиваются по всем видам страхования тоже по общему тарифу.

Страховые взносы с ЕНС также начнут списывать по новым правилам (аналогично тем, которые уже действуют для НДФЛ) с 1 октября.

Если в 2023 году многим бухгалтерам еще не довелось столкнуться с больничными листами у исполнителей на ГПХ, то в 2024 году обращения от физлиц пойдут на поток.

ФСБУ

На протяжении всего 2023 года бухгалтерский учет нужно вести на основании новых и обновленных федеральных стандартах:

А с 2024 года к этому списку добавится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

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