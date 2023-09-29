Что такое бюджетирование и кому оно нужно на предприятии

Бюджет компании — это своего рода план доходов и расходов денежных средств на предприятии. Обычно считают, что бюджетирование нужно только крупным компаниям, которые имеют миллионные обороты, однако, это совсем не так. Небольшие организации тоже должны понимать откуда приходят деньги и куда они их тратят.

Что позволяет бюджет?

Система бюджетирования строится на двух компонентах: планах и деньгах на все что запланировали.

Грамотно составленный бюджет позволяет:

провести текущее планирование на предприятии;

обосновать все предстоящие расходы;

сформировать базу данных для стратегического планирования;

повысить эффективность деятельности компании;

определить риски и найти пути их минимизации.

Чтобы бюджет хорошо работал, нужно не только запланировать стратегическую цель, например, повысить прибыль, но и определить ресурсы и пути ее достижения.

Кто пользуется бюджетом на предприятии

Расхожее мнение, что только генеральный директор, но это в корне не верно. Знание бюджета компании нужно и гендиректору, и высшему менеджменту и главбуху, ведь именно эти люди отвечают за стратегическое планирование и управление компанией.

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