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Управленческий учет

Что такое бюджетирование и кому оно нужно на предприятии

Бюджет компании — это своего рода план доходов и расходов денежных средств на предприятии. Обычно считают, что бюджетирование нужно только крупным компаниям, которые имеют миллионные обороты, однако, это совсем не так. Небольшие организации тоже должны понимать откуда приходят деньги и куда они их тратят.
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Что такое бюджетирование и кому оно нужно на предприятии
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Что позволяет бюджет?

Система бюджетирования строится на двух компонентах: планах и деньгах на все что запланировали. 

Грамотно составленный бюджет позволяет:

  • провести текущее планирование на предприятии;

  • обосновать все предстоящие расходы;

  • сформировать базу данных для стратегического планирования;

  • повысить эффективность деятельности компании;

  • определить риски и найти пути их минимизации.

Чтобы бюджет хорошо работал, нужно не только запланировать стратегическую цель, например, повысить прибыль, но и определить ресурсы и пути ее достижения.

Кто пользуется бюджетом на предприятии

Расхожее мнение, что только генеральный директор, но это в корне не верно. Знание бюджета компании нужно и гендиректору, и высшему менеджменту и главбуху, ведь именно эти люди отвечают за стратегическое планирование и управление компанией.

Как бухгалтеру составить бюджет

Что такое бюджетирование и для кого оно нужно вы узнаете на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Чему научитесь

  • Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

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  • Автоматизировать управленческий учет в 1C и вспомогательных таблицах.

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Комментарии

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    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Что такое бюджетирование и кому оно нужно на предприятии

    Бюджет компании — это своего рода план доходов и расходов денежных средств на предприятии. Обычно считают, что бюджетирование нужно только крупным компаниям, которые имеют миллионные обороты, однако, это совсем не так. Небольшие организации тоже должны понимать откуда приходят деньги и куда они их тратят.

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