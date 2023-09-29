Что такое бюджетирование и кому оно нужно на предприятии

Что позволяет бюджет?
Система бюджетирования строится на двух компонентах: планах и деньгах на все что запланировали.
Грамотно составленный бюджет позволяет:
провести текущее планирование на предприятии;
обосновать все предстоящие расходы;
сформировать базу данных для стратегического планирования;
повысить эффективность деятельности компании;
определить риски и найти пути их минимизации.
Чтобы бюджет хорошо работал, нужно не только запланировать стратегическую цель, например, повысить прибыль, но и определить ресурсы и пути ее достижения.
Кто пользуется бюджетом на предприятии
Расхожее мнение, что только генеральный директор, но это в корне не верно. Знание бюджета компании нужно и гендиректору, и высшему менеджменту и главбуху, ведь именно эти люди отвечают за стратегическое планирование и управление компанией.
Как бухгалтеру составить бюджет
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