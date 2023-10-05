Как бухгалтеру анализировать отчетность компании и давать директору полезные советы

Если вы думаете, что бухгалтер умеет только сводить дебет и кредит, то нет. Современный квалифицированный бухгалтер на основе данных баланса и отчета о финансовых результатах сможет очень подробно рассказать о финансовом состоянии организации, даже не запрашивая дополнительных документов.

О чем расскажет отчетность

О ликвидности — может ли компания быстро расплатиться с текущими обязательствами за счет реализации имеющихся активов. Ликвидность — важный компонент финансовой стабильности организации.

У ликвидности есть 3 типа показателей:

абсолютная ликвидность;

быстрая ликвидность;

текущая ликвидность.

О рентабельности организации — насколько прибыльны ваши активы и эффективна деятельность. Вот основные виды рентабельности:

рентабельность оборотных средств;

рентабельность продаж;

рентабельность активов;

рентабельность собственного капитала;

Об оборачиваемостиактивов — насколько интенсивно и эффективно в вашей организации используются имеющиеся активы. О рыночной стоимости вашего предприятия — да, это тоже возможно посчитать используя данных только бухгалтерской отчетности.

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Кому подойдет

С помощью инструментов финансового анализа можно объединить показатели затрат, выручки, вложений, и понять их взаимосвязи. А именно эти данные нужны компании для того, чтобы правильно выстраивать бизнес-процессы. Директорам и собственникам важно иметь рядом специалиста, который может показать, какие финансовые перспективы у бизнеса.

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