Как бухгалтеру анализировать отчетность компании и давать директору полезные советы

О чем расскажет отчетность
О ликвидности — может ли компания быстро расплатиться с текущими обязательствами за счет реализации имеющихся активов. Ликвидность — важный компонент финансовой стабильности организации.
У ликвидности есть 3 типа показателей:
абсолютная ликвидность;
быстрая ликвидность;
текущая ликвидность.
О рентабельности организации — насколько прибыльны ваши активы и эффективна деятельность. Вот основные виды рентабельности:
рентабельность оборотных средств;
рентабельность продаж;
рентабельность активов;
рентабельность собственного капитала;
Об оборачиваемостиактивов — насколько интенсивно и эффективно в вашей организации используются имеющиеся активы.
О рыночной стоимости вашего предприятия — да, это тоже возможно посчитать используя данных только бухгалтерской отчетности.
Хотите научиться?
Тогда не упустите шанс пройти курс повышения квалификации «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров».
Вы научитесь использовать современные удобные инструменты и сможете:
анализировать развитие бизнеса;
строить разные финансовые модели;
делать понятные дашборды для собственника.
Освойте навыки финансовой аналитики, повысьте свою ценность как эксперта и станьте востребованным специалистом.
Финансовое моделирование сделает из простого бухгалтера финдира, позволяя эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие компании.
Кому подойдет
С помощью инструментов финансового анализа можно объединить показатели затрат, выручки, вложений, и понять их взаимосвязи. А именно эти данные нужны компании для того, чтобы правильно выстраивать бизнес-процессы. Директорам и собственникам важно иметь рядом специалиста, который может показать, какие финансовые перспективы у бизнеса.
Курс включает видео, текстовые лекции, практические задания, материалы и шаблоны для скачивания, итоговое тестирование для закрепления полученных навыков.
Курс сделан известным финансовым консультантом Еленой Аверичевой, которая специализируется на построении финансовых моделей и ставит системы финансового планирования в компаниях любого размера.
Чему научитесь
Окончив курс вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 72 часа, новые знания и прибавку к зарплате, эффективность которой, рассчитаете сами.
Сейчас можно купить курс со скидкой: 21 900 ₽
29 900 ₽.
Комментарии