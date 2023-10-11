Проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи

Собрали для вас основные проводки для учета НДС. Убедитесь, что у вас все верно.

Проводки

Дт 41 — Кт 60 — товары приняты к учету по стоимости без НДС.

Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.

Дт 68-НДС — Кт 19 — НДС со стоимости приобретенных ценностей принят к вычету.

Дт 20 — Кт 60 — учтены услуги доставки по стоимости без НДС.

Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.

Дт 20 — Кт 19 — входной НДС включен в состав затрат.

Дт 91-2 — Кт 19 — отнесли непринятый к вычету НДС в затраты.

Дт 90-3 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги по основному профилю компании.

Дт 91-2 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги, не связанной с основной деятельностью.

Дт 76 Кт — 68-НДС — начислен НДС с поступившего аванса.

Дт 68-НДС — Кт 51 — перечислен НДС в бюджет.

Дт 19 Кт — 68-НДС — восстановлен НДС на товары и услуги ранее принятый к вычету.

Дт 91-2 — Кт 19 — восстановленный НДС включен в состав расходов.

Хотите разбираться в НДС?

Пройдите курс повышения квалификации «Все про НДС от нуля до сложных моментов» — учим там всему, что касается НДС с экспертами.

После курса вы забудете о всех проблемах с НДС. На практических примерах научитесь работать с НДС в любых ситуациях.

Чему научитесь

формировать налоговую базу по НДС;

безошибочно оформлять счета-фактуры;

применять льготы по НДС;

обосновывать возмещение НДС из бюджета;

организовывать ведение налогового учета по НДС;

составлять налоговые расчеты и декларации по НДС;

проходить проверки по НДС без штрафов.

Кто будет учить

Какой документ получите

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Успевайте купить курс по акции: 6 490 ₽ 18 800 ₽.

Купить курс

Можно оплатить в рассрочку от 541 ₽/мес.