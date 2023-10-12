Топ-3 важных изменения по УСН в 2024 году, которые ждут бухгалтеров

Власти готовят поправки в НК и разработали направления налоговой политики на 2 года вперед. Подготовили небольшой обзор для бухгалтеров по УСН.

1. При уменьшении налоговой базы по УСН будет обычная ставка при превышении лимита

Если доход компании на УСН превысил 150 млн рублей (188,55 млн руб. в 2023 году), но не превысил 200 млн рублей (251,4 млн руб. в 2023 году), то право на УСН не утрачивается, но ставка повышается.

Повышенная ставка (8% вместо 6% или 20% вместо 15%) будет на часть суммы, рассчитанной как база за отчетный период минус база за период по квартал, предшествующий кварталу превышения.

Если база нарастающим итогом меньше, чем было до квартала превышения, то компания продолжит применять старую ставку.

Такую поправку внесут в НК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.

2. При переходе с УСН на ОСНО можно будет три года учитывать старые расходы на товар

Уточнят переходные положения в части учета в составе расходов для налога на прибыль стоимости товара в случае перехода с УСН на ОСНО.

Такой план прописан в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

На ОСНО для налога на прибыль можно будет учитывать в расходах товары, приобретенные и оплаченные не ранее чем за 3 года, предшествующих году перехода с УСН, но реализованных после перехода на ОСНО.

Таким образом, если товар купили на УСН, но он 5 лет пролежал на складе к моменту перехода на ОСНО, то в расходы его взять нельзя.

Если он пылился на складе только 2 года, то в расходы принять можно.

Эту поправку пока только планируют разработать. Как это будет отражено в проекте – время покажет.

3. Что будут сверять в уведомлениях по ЕНП на авансы по УСН

Налоговики проверят, правильно ли заполнен КБК, код периода в вашем уведомлении на авансы по УСН. Не подозрительная ли сумма. И еще -- вовремя ли вы его сдали, не поспешили ли.

Проект с КС по уведомлениям опубликован на федеральном портале.

Ранее налоговики заявляли, что можно в одном уведомлении указать сразу все авансовые платежи по УСН, если компания точно знает, что они не изменятся.

Теперь такое не пройдет. В контрольные соотношения зашито правило про срок сдачи.

Уведомления по УСН нельзя сдавать: с кодом 34/01 – до 01.04.2023;

с кодом 34/02 – до 01.07.2023;

с кодом 34/03 – до 01.10.2023.

Также в уведомлении сверят КБК. Не получится сдать уведомления на аванс по УСН «доходы», если при переходе на УСН вы выбрали «доходы минус расходы». Этот момент с объектом налоговики теперь будут в обязательном порядке автоматически сверять.

Также будет идти сравнение по КБК и коду периода. Коды периода приведены в таблице. Для УСН коды такие:

34/01 – за 1 квартал;

34/02 – за 2 квартал;

34/03 – за 3 квартал.

Не получится сдать уведомление, например, с кодом 33/01, потому что такой код в сочетании с таким КБК невозможен.

Также будет проверка по сумме.

Во-первых, сумма налога не должна быть более предельно возможной. Для УСН «доходы» в 2023 году это 251,4 млн х 8% = 20,112 млн руб.

Если вы укажете в уведомлении сумму 21 млн руб., то его не примут.

Во-вторых, сверят сумму в отрицательном уведомлении с начисленной ранее, чтобы вы не переборщили с уменьшением.

Еще не примут повторное уведомление по УСН, которое ничем не отличается от предыдущего.

Не примут уведомление после того, как уже сдана декларация.

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