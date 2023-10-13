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Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру

Как понять, что бизнес зарабатывает? На первый взгляд все просто: собираем доходы, вычитаем из них все расходы -- получится прибыль. Верно, но не совсем. Если компания производят несколько видов товаров, имеет несколько магазинов, ведет несколько направлений деятельности, то нужен проектный учет. Главные столпы проектного учета: прямые и косвенные затраты.
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Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Прямые затраты

Это затраты, которые связаны с конкретным видом продукции или направлением бизнеса..

Например, если у компании несколько магазинов, то прямые затраты по каждому из них, это: закупка товаров, аренда помещения, зарплата продавцов, кассиров и другого персонала..

Косвенные затраты

Это затраты, которые нельзя отнести к конкретному виду продукции или направлению деятельности. 

Например, это зарплата бухгалтера, который ведет учет по всем магазинам компании, аренда офиса, где сидит административный персонал. 

Затраты в управленческом учете

В управленческом учете прямые и косвенные затраты разделяют с целью понять – какой проект: товар, магазин, филиал. направление деятельности –  рентабелен, а какой нужно скорее закрыть, чтобы он не съедал прибыль. Это называется – проектный учет

Например, ваша компания производит 3 вида товара, чтобы понять какой же товар является наиболее прибыльным нужно посчитать валовую прибыль.

Валовая прибыль – это разница между выручкой и прямыми затратами по конкретному проекту.  

Зная валовую прибыль по разным проектам, можно понять, где собственнику нужно вмешаться в бизнес-процессы и отладить работу, или совсем закрыть тот проект, который приносит одни убытки. 

Чтобы картина была максимально правдоподобной, косвенные расходы в расчет не берут. 

Как не запутаться бухгалтеру

Как видите, управленческий учет – это немного не тот учет к которому привыкли бухгалтеры. Чтобы узнать, чем валовая прибыль отличается от остальных видов прибыли, не запутаться и все предусмотреть рекомендуем пройти онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования».

Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь финансовому и управленческому учету, основам бюджетирования разными инструментами и внедрите их в работу в своей компании.

Бухгалтеры с управленческим образованием востребованы на рынке труда, с зарплатой от 150 000 руб., удаленно или в офисе.

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  • Основы управленческого учета.

  • Настройки аналитики.

  • Выработка навыков составления управленческой отчетности.

  • Построение системы бюджетирования.

  • Google, Excel и 1С в управленческом учете.

  • Анализ финансовой отчетности.

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  1. Поможем вернуть 13% стоимости обучения на курсе повышения квалификации в виде налогового вычета на обучение;

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