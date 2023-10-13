Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру

Прямые затраты
Это затраты, которые связаны с конкретным видом продукции или направлением бизнеса..
Например, если у компании несколько магазинов, то прямые затраты по каждому из них, это: закупка товаров, аренда помещения, зарплата продавцов, кассиров и другого персонала..
Косвенные затраты
Это затраты, которые нельзя отнести к конкретному виду продукции или направлению деятельности.
Например, это зарплата бухгалтера, который ведет учет по всем магазинам компании, аренда офиса, где сидит административный персонал.
Затраты в управленческом учете
В управленческом учете прямые и косвенные затраты разделяют с целью понять – какой проект: товар, магазин, филиал. направление деятельности – рентабелен, а какой нужно скорее закрыть, чтобы он не съедал прибыль. Это называется – проектный учет.
Например, ваша компания производит 3 вида товара, чтобы понять какой же товар является наиболее прибыльным нужно посчитать валовую прибыль.
Валовая прибыль – это разница между выручкой и прямыми затратами по конкретному проекту.
Зная валовую прибыль по разным проектам, можно понять, где собственнику нужно вмешаться в бизнес-процессы и отладить работу, или совсем закрыть тот проект, который приносит одни убытки.
Чтобы картина была максимально правдоподобной, косвенные расходы в расчет не берут.
Как не запутаться бухгалтеру
Как видите, управленческий учет – это немного не тот учет к которому привыкли бухгалтеры. Чтобы узнать, чем валовая прибыль отличается от остальных видов прибыли, не запутаться и все предусмотреть рекомендуем пройти онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования».
Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь финансовому и управленческому учету, основам бюджетирования разными инструментами и внедрите их в работу в своей компании.
Бухгалтеры с управленческим образованием востребованы на рынке труда, с зарплатой от 150 000 руб., удаленно или в офисе.
Что узнаете на курсе
В программе курса:
Основы управленческого учета.
Настройки аналитики.
Выработка навыков составления управленческой отчетности.
Построение системы бюджетирования.
Google, Excel и 1С в управленческом учете.
Анализ финансовой отчетности.
Преимущества курса
Поможем вернуть 13% стоимости обучения на курсе повышения квалификации в виде налогового вычета на обучение;
Если вдруг по каким‑либо причинам вам не понравится материал, мы готовы вернуть вам деньги.
Все материалы курса сможете скачать и оставить себе.
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После прохождения курса в зависимости от выбранного тарифа вы получите сертификат или официальное удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО.
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