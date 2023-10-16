Какие обязанности по воинскому учету с 1 октября: чек-лист

Законодатели существенно скорректировали порядок ведения воинского учета для компаний. С 5 августа 2023 года изменили сроки, формы и порядке взаимодействия бухгалтеров с военкоматами. А с 1 октября 2023 года увеличили штрафы за нарушение ведения воинского учета. У кадровиков и бухгалтеров появилось масса новых забот. Подготовили для вас список, чтобы вы не запутались.
Чек-лист новых обязанностей
Подайте списки работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Срок — 1 ноября.
Оповещайте работников о вызове по повестке военкомата не позже, чем
за 3 дня до даты явки.
Уведомьте военкомат в течение 5 дней о принятых и уволенных сотрудниках, подлежащих воинскому учету.
Сообщайте в течение 5 дней об изменениях личных данных сотрудников, состоящих на воинском учете.
Отправьте сведения о сотрудниках, которые не состоят на воинском учете, хотя обязаны. Срок — 3 дня.
Как организовать воинский учет
Правильно организовать воинский учет вам помогут на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Вы получите пошаговую инструкция по ведению воинского учета и образцы документов по новым правилам 2023 года.
В программе курса:
Ведение воинского учета в организациях: новые требования и штрафы.
Кто должен вести воинский учет.
Документы воинского учета: как составить, пошаговые инструкции и образцы.
Регистрация работодателя в военкомате.
Информирование военкоматов.
Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету.
Обязанности работодателя по воинскому учету граждан.
Лица, осуществляющие воинский учет в организациях.
Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях.
Административная ответственность в области воинского учета.
Ведение воинского учета в программе 1С: Зарплата и управление персоналом.
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