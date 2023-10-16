Какие обязанности по воинскому учету с 1 октября: чек-лист

С 1 октября 2023 года изменились обязанности работодателя по воинскому учету и ужесточили санкции за их неисполнение. Вот список дел для ответственного сотрудника.

Законодатели существенно скорректировали порядок ведения воинского учета для компаний. С 5 августа 2023 года изменили сроки, формы и порядке взаимодействия бухгалтеров с военкоматами. А с 1 октября 2023 года увеличили штрафы за нарушение ведения воинского учета. У кадровиков и бухгалтеров появилось масса новых забот. Подготовили для вас список, чтобы вы не запутались.

Чек-лист новых обязанностей

Подайте списки работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Срок — 1 ноября.

Оповещайте работников о вызове по повестке военкомата не позже, чем

за 3 дня до даты явки.

Уведомьте военкомат в течение 5 дней о принятых и уволенных сотрудниках, подлежащих воинскому учету.

Сообщайте в течение 5 дней об изменениях личных данных сотрудников, состоящих на воинском учете.

Отправьте сведения о сотрудниках, которые не состоят на воинском учете, хотя обязаны. Срок — 3 дня.

Как организовать воинский учет

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Ведение воинского учета в организациях: новые требования и штрафы.

Кто должен вести воинский учет.

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Регистрация работодателя в военкомате.

Информирование военкоматов.

Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету.

Обязанности работодателя по воинскому учету граждан.

Лица, осуществляющие воинский учет в организациях.

Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях.

Административная ответственность в области воинского учета.

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