О чем говорят коэффициенты ликвидности и когда начинать бить тревогу

Какие бывают коэффициенты ликвидности и как их считать
Коэффициенты ликвидности помогают оценить стабильность организации. Чем они выше, тем выше ее платежеспособность. Если коэффициенты ниже нормы, скорее всего, у бизнеса финансовые проблемы.
Каждый из коэффициентов ликвидности раскрывает информацию разного характера.
В финансовом анализе принято выделять 3 коэффициента ликвидности в зависимости от скорости реализации активов:
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, есть ли у предприятия деньги, чтобы погасить краткосрочные обязательства прямо сейчас.
Считают его так:
Абсолютная ликвидность = (Денежные средства + Краткосрочные финвложения) / Текущие обязательства.
Нормальное значение коэффициента: от 0,2 до 0,5.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, как быстро компания может погасить краткосрочные обязательства, продав высоколиквидное имущество.
Считают его так:
Быстрая ликвидность = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финвложения + Денежные средства) / Текущие обязательства
Нормальное значение: не меньше 1.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить в течение года только за счет оборотных активов.
Считают его так:
Текущая ликвидность = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Нормальное значение: от 1,5 до 2.
В целом, когда коэффициенты ликвидности превышают норму, это означает, что компания финансово устойчива. Но при этом слишком высокие показатели могут указывать на то, что компания слабо задействует свои ресурсы и недостаточно вкладывается в развитие. Поэтому коэффициенты ликвидности важно регулярно контролировать.
Хотите научиться рассчитывать коэффициенты по балансу и анализировать состояние бизнеса?
Вы научитесь использовать современные удобные инструменты и сможете:
анализировать развитие бизнеса;
строить разные финансовые модели;
делать понятные дашборды для собственника.
Освойте навыки финансовой аналитики, повысьте свою ценность как эксперта и станьте востребованным специалистом.
Финансовое моделирование сделает из простого бухгалтера финдира, позволяя эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие компании.
Кому подойдет
С помощью инструментов финансового анализа можно объединить показатели затрат, выручки, вложений, и понять их взаимосвязи. А именно эти данные нужны компании для того, чтобы правильно выстраивать бизнес-процессы. Директорам и собственникам важно иметь рядом специалиста, который может показать, какие финансовые перспективы у бизнеса.
Курс включает видео, текстовые лекции, практические задания, материалы и шаблоны для скачивания, итоговое тестирование для закрепления полученных навыков.
Курс сделан известным финансовым консультантом Еленой Аверичевой, которая специализируется на построении финансовых моделей и ставит системы финансового планирования в компаниях любого размера.
Чему научитесь
Сейчас можно купить курс со скидкой: 7 490 ₽
29 900 ₽.
Окончив курс вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 72 часа, новые знания и прибавку к зарплате, эффективность которой, рассчитаете сами.
Комментарии