О чем говорят коэффициенты ликвидности и когда начинать бить тревогу

Ликвидность это способность активов компании быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Какие виды коэффициентов ликвидности существуют, как их считать и что является нормой?

Какие бывают коэффициенты ликвидности и как их считать

Коэффициенты ликвидности помогают оценить стабильность организации. Чем они выше, тем выше ее платежеспособность. Если коэффициенты ниже нормы, скорее всего, у бизнеса финансовые проблемы.

Каждый из коэффициентов ликвидности раскрывает информацию разного характера.

В финансовом анализе принято выделять 3 коэффициента ликвидности в зависимости от скорости реализации активов:

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, есть ли у предприятия деньги, чтобы погасить краткосрочные обязательства прямо сейчас.

Считают его так:

Абсолютная ликвидность = (Денежные средства + Краткосрочные финвложения) / Текущие обязательства.

Нормальное значение коэффициента: от 0,2 до 0,5.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, как быстро компания может погасить краткосрочные обязательства, продав высоколиквидное имущество.

Считают его так:

Быстрая ликвидность = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финвложения + Денежные средства) / Текущие обязательства

Нормальное значение: не меньше 1.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить в течение года только за счет оборотных активов.

Считают его так:

Текущая ликвидность = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Нормальное значение: от 1,5 до 2.

В целом, когда коэффициенты ликвидности превышают норму, это означает, что компания финансово устойчива. Но при этом слишком высокие показатели могут указывать на то, что компания слабо задействует свои ресурсы и недостаточно вкладывается в развитие. Поэтому коэффициенты ликвидности важно регулярно контролировать.

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