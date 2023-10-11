Когда компаниям вносить авансовый платеж на УСН в октябре 2023 года. Не пропустите срок оплаты

Авансовые платежи по УСН организации должны платить не позднее 28-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 346.19 и п. 7 ст. 346.21 НК). Сроки уплаты авансовых платежей в 2023 году — 28 апреля, 28 июля и 30 октября так как 28 октября 2023 года — суббота.
В 2023 году ставки на УСН не изменились, но увеличились лимиты доходов, при которых исчисление налога происходит по повышенным ставкам.
Действующие на сегодня ставки УСН:
для объекта доходы — 6%, которая может быть снижена в регионах вплоть до 1%, и повышенная 8%;
для объекта доходы минус расходы — 15%, которая может быть снижена в регионах вплоть до 5%, и повышенная 20%.
Действующие региональные ставки можно посмотреть на сайте ФНС.
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