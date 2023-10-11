Когда компаниям вносить авансовый платеж на УСН в октябре 2023 года. Не пропустите срок оплаты

Налоговый период для упрощенки – по-прежнему календарный год. Авансы по УСН, как и сам налог, теперь перечисляют в рамках ЕНП. По каждому платежу надо направлять в ИФНС уведомление с суммой к уплате.

Авансовые платежи по УСН организации должны платить не позднее 28-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 346.19 и п. 7 ст. 346.21 НК). Сроки уплаты авансовых платежей в 2023 году — 28 апреля, 28 июля и 30 октября так как 28 октября 2023 года — суббота.

В 2023 году ставки на УСН не изменились, но увеличились лимиты доходов, при которых исчисление налога происходит по повышенным ставкам.

Действующие на сегодня ставки УСН:

для объекта доходы — 6%, которая может быть снижена в регионах вплоть до 1%, и повышенная 8%;

для объекта доходы минус расходы — 15%, которая может быть снижена в регионах вплоть до 5%, и повышенная 20%.

Действующие региональные ставки можно посмотреть на сайте ФНС.

Прокачайте навыки работы на УСН

Со всеми вопросами по применению упрощенки поможет разобраться онлайн-курс — Главный бухгалтер на УСН. УСН выгодный спецрежим, но трудный, пройдя программу профпереподготовки, вы разберетесь со всеми нюансами и обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 году.

Кому подойдет

После курса сможете:

корректно вести бухгалтерский учет при УСН;

работать по новым ФСБУ и применять их в УСН;

работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ;

вести документооборот на УСН от начала до конца;

избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ.

Также узнаете о плюсах и минусах УСН, типичных ошибках, посмотрите на практический опыт экспертов и сможете использовать это в работе.

Купить курс

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.