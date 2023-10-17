Изменения в отчетности за 9 месяцев 2023 года, которые должен знать каждый бухгалтер / БухСтрим

В этом выпуске БухСтрима мы с коллегами «Клерка» решили поделиться своим опытом и знаниями, которые помогут вам без ошибок пережить отчетный период.

Декларация по НДС

За 3 квартал 2023 года, согласно положениям НК, её придется создавать:

всем плательщикам этого налога, которые совершали облагаемые операции (п. 5 ст. 174);

налоговым агентам, которые обязаны удержать налог из выплат, производимых в пользу иного лица (ст. 161);

лицам, которые выставили счет-фактуру на отгрузку с указанной суммой НДС (п. 5 ст. 173)

Юрлицам и ИП, которые осуществляли перемещение товаров через границу РФ или Таможенного союза (ст. 143, 146—148 НК).

Если вы не являетесь налоговым агентом (письмо ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@) и смогли получить освобождение от налога по ст.145 НК (по причине незначительного объема выручки), то декларацию не предоставляете.

Декларацию следует составить по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ в редакции от 12.12.2022. Используйте в декларации те разделы, для заполнения, в которых у вас имеются данные. Проверьте состав разделов перед отправкой, так как появились новые коды.

Код Наименование операции С какой даты действует норма 1011473 Реализация работ российскими судоремонтными предприятиями по ремонту судов при условии заключения инвестиционного соглашения 01.07.2023 1011474 Реализация драгоценных металлов в слитках физлицам компаниями, осуществляющими их добычу 01.10.2023 Необлагаемые НДС (статья 149 НК) для раздела 7 декларации по НДС: 1010835 Передача личным фондом имущества выгодоприобретателям - физлицам 01.10.2023 1011225 Реализация туроператором турпродукта в сфере внутреннего или въездного туризма 01.07.2023

Декларацию как и всегда отправляем в электронном виде до 25 октября включительно — это будет среда.

Декларация по налогу не прибыль за 9 месяцев 2023 года

Срок сдачи декларации по налогу на прибыль истекает также 25 октября.

Если авансы по налогу платятся исходя из фактической прибыли, то декларация сдается только за сентябрь.

Форма и правила заполнения не изменились. Единственное на что вам стоит обратить внимание - это изменения в контрольных соотношениях. При проверке инспекторы используют контрольные соотношения, приведенные в письме ФНС от 01.09.2023 № КВ-4-3/11163@.

Единая упрощенная декларация

Если в 3 квартале компания или ИП на ОСНО так и не начали хозяйственную деятельность, по расчетному счету и кассе не было движения денежных средств, то можно сдать единую упрощенную декларацию (приказ Минфина от 10.07.2007 № 62н). Однако, подать ее нужно будет раньше — не позднее 20 октября.

Отмечу один интересный нюанс, связанный с назначением штрафа за не сдачу ЕУД. Декларация не несет каких-либо финансовых показателей, но заменяет сразу несколько отчетов, за несдачу которых выпишут штраф по 1000 рублей за каждый налог. Если опоздаете со сдачей единой декларации, то штраф по ней составит 1 000 рублей вне зависимости от количества налогов, которым она посвящена.

ЕНС

Сроки сдачи отчетности мы назвали, теперь поговорим о крайнем сроке для пополнения ЕНС. 28 октября в этому году выпал на субботу, поэтому платим не позднее 30-го. И не забываем, что в этот день невозможно заказать следующие документы:

справки о сальдо ЕНС;

справки о принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП;

справки об исполнении обязанности по уплате налогов;

акты сверки.

Отчетность за работников

Переходим к следующему большому блоку отчетов. В октябре в состав зарплатной отчетности входят:

ЕФС-1 за 3 квартал 2023 года

Возможно, бланк скоро изменится, т.к. Социальный фонд России хочет добавить дополнительные строки. Пока эти изменения не утвердили, сдаем как и прежде. Если кадровых мероприятий в прошедшем месяце или накануне не было, то заполняем только раздел 2. Подробности мы собрали сразу в одном материале.

РСВ за 9 месяцев 2023 года

С большой долей вероятности в ближайшее время бланк РСВ будет также дополнен. Федеральная налоговая служба подготовила приказ с соответствующим поправками. Они нужны для отражения взносов с выплат в пользу физлиц, подлежащих в соответствии с международными договорами РФ отдельным видам обязательного социального страхования.

6-НДФЛ

Далеко не новый для вас отчет, но бланк расчета претерпел самые большие изменения в 2023 году, поэтому вопросы часто возникают и по нему.

В разделе 1 формы 6-НДФЛ необходимо отразить налог, удержанный в период с 1 января по 22 сентября включительно. Указывать налог, удержанный по 30 сентября нельзя.

Не забудьте сдать нулевые отчеты 6-НДФЛ и РСВ, иначе кроме штрафа получите блокировку на расчетный счет.

Персонифицированные сведения

По правилам новую форму с персонифицированными сведениями подают не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за отчётным. Но в конце марта 2023 года ФНС решила, что за каждый третий месяц квартала сдавать необязательно, потому что эту информацию можно получить из расчёта по страховым взносам (письмо № БС-4-11/3700 от 28 марта 2023 года).

Таким образом, за март, июнь, сентябрь и декабрь отчет можно не сдавать.

А что еще

Кроме обязательных деклараций и отчетов я рекомендую подготовить промежуточную бухгалтерскую и финансовую отчетность. Баланс содержит информацию о финансовом состоянии организации на текущую дату. Активы дают данные об имуществе и обязательствах контрагентов перед вашей организацией. Пассивы отражают собственные и заемные средства, позволяя сформировать представление об источниках формирования имущества и финансовой устойчивости компании.

Отчет о финансовых результатах дает представление о прибыли и убытках организации за период, позволяет оценить структуру и динамику прибыли и выявить проблемные места и перспективы.

Таким образом, вы получите представление о финансовом положении организации перед закрытием года, сможете внести корректировки и исправить ошибки.

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