Как в бухгалтерском учете отражать сервитут: пять рекомендаций

Сервитут – это не аренда по ФСБУ 25/2018 и не НМА по ФСБУ 14/2022. Что же это?

Фонд «НРБУ «БМЦ» выпустил рекомендацию по бухучету сервитута.

Сервитут — это право пользования чужой собственностью.

Сервитут может устанавливаться, например, для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок. Такое обременение не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения им.

Сейчас сервитут учитывают кто во что горазд (как аренду, как НМА, как прочие внеоборотные или оборотные активы, как расходы по обычным видам деятельности).

Рекомендации

В целях бухучета сервитут не является арендой. Права сервитуария в отношении земельного участка не могут быть признаны нематериальным активом. Объект сервитута (земельный участок) не является для сервитуария самостоятельным активом. В случае использования сервитута для вложений во внеоборотные активы суммы затрат на сервитут являются капвложениями. Требования по учету сервитутов в составе капвложений определяются учетной политикой организации с учетом характера соглашений, сроков, сумм и других условий сервитутов. В случаях, не предусмотренных п. 3 выше, затраты на сервитут включается в расходы по обычным видам деятельности.

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