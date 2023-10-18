Налог на прибыль-2023: три важных пояснения Минфина по ставке и налоговой базе для бухгалтера

Почему нельзя отказаться от пониженной ставки, как признать расходы в целях налогообложения прибыли, какой датой фиксировать получение дохода при выполнении строительных работ – в обзоре писем Минфина. Забирайте в закладки.

От пониженной ставки налога на прибыль отказаться нельзя

От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нет.

На это указал Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-03-06/1/80904.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования налоговой льготы либо приостановить ее использование, сообщает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-05-04-01/120350. Но отказаться от от пониженной ставки налога на прибыль нельзя.

Пониженная ставка является обязательным элементом налогообложения, и налогоплательщик не может произвольно ее применять или отказаться от ее применения. Таким образом, применение пониженной налоговой ставки является обязанностью, а не правом налогоплательщика.

Расходы в целях налога на прибыль можно учесть как по дате документов, так и по дате оплаты

Минфин в письме от 01.09.2023 № 03-07-11/83436 напомнил, компания должна признать траты в том отчетном периоде, когда они возникли. Если же сделка не содержит нужных условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются организацией самостоятельно.

При этом в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 НК датой осуществления внереализационных расходов признается один из дней:

дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;

дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;

последнее число отчетного периода.

При строительных работах базу по НДС и налогу на прибыль считают от даты подписания акта КС-2

Для налога на прибыль дата получения дохода при выполнении работ – это дата передачи результатов выполненных работ одним лицом для другого лица. Порядок передачи регламентируется нормами ГК РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2023 № 03-03-06/1/96189.

Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ.

Моментом определения базы по НДС будет наиболее ранняя из дат: день передачи работ, услуг либо день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Если была предоплата, то момент для базы по НДС наступит еще в день отгрузки (выполнения работ). Этим днем будет день подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.

Таким образом, счета-фактуры в отношении выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ выставляются не позднее 5 календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки данных работ.

Отметим, что как правило, при строительных работах используют акты формы КС-2.

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