Налог на прибыль-2023: три важных пояснения Минфина по ставке и налоговой базе для бухгалтера

От пониженной ставки налога на прибыль отказаться нельзя
От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нет.
На это указал Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-03-06/1/80904.
Налогоплательщик вправе отказаться от использования налоговой льготы либо приостановить ее использование, сообщает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-05-04-01/120350. Но отказаться от от пониженной ставки налога на прибыль нельзя.
Пониженная ставка является обязательным элементом налогообложения, и налогоплательщик не может произвольно ее применять или отказаться от ее применения. Таким образом, применение пониженной налоговой ставки является обязанностью, а не правом налогоплательщика.
Расходы в целях налога на прибыль можно учесть как по дате документов, так и по дате оплаты
Минфин в письме от 01.09.2023 № 03-07-11/83436 напомнил, компания должна признать траты в том отчетном периоде, когда они возникли. Если же сделка не содержит нужных условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются организацией самостоятельно.
При этом в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 272 НК датой осуществления внереализационных расходов признается один из дней:
дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;
дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;
последнее число отчетного периода.
При строительных работах базу по НДС и налогу на прибыль считают от даты подписания акта КС-2
Для налога на прибыль дата получения дохода при выполнении работ – это дата передачи результатов выполненных работ одним лицом для другого лица. Порядок передачи регламентируется нормами ГК РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2023 № 03-03-06/1/96189.
Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ.
Моментом определения базы по НДС будет наиболее ранняя из дат: день передачи работ, услуг либо день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.
Если была предоплата, то момент для базы по НДС наступит еще в день отгрузки (выполнения работ). Этим днем будет день подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
Таким образом, счета-фактуры в отношении выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ выставляются не позднее 5 календарных дней, считая с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки данных работ.
Отметим, что как правило, при строительных работах используют акты формы КС-2.
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