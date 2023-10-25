Работник отказывается получать повестку в военкомат: что делать

В ней должна содержаться дата отказа, должность, подпись, инициалы и фамилия того, кто вручал. Кроме того, необходимо указать подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц, которые смогут подтвердить факт попытки вручить повестку и отказ работника. Также обязательно поясните работнику, что повестка все равно считается врученной, даже если он отказался ее забрать (п. 2.2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Если вам пришла повестка на уже уволившегося человека, то верните ее в военкомат, приложив к ней сведения об увольнении по унифицированной форме. Напомним, что компания должна подавать сведения об увольнении в течение пяти дней со дня ухода работника.
Как организовать воинский учет
Правильно организовать воинский учет вам помогут на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
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В программе курса:
Ведение воинского учета в организациях: новые требования и штрафы.
Кто должен вести воинский учет.
Документы воинского учета: как составить, пошаговые инструкции и образцы.
Регистрация работодателя в военкомате.
Информирование военкоматов.
Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету.
Обязанности работодателя по воинскому учету граждан.
Лица, осуществляющие воинский учет в организациях.
Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях.
Административная ответственность в области воинского учета.
Ведение воинского учета в программе 1С: Зарплата и управление персоналом.
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