Работник отказывается получать повестку в военкомат: что делать

Если работник откажется получать повестку, то она считается врученной в день отказа. Но представитель компании должен сделать специальную отметку.

В ней должна содержаться дата отказа, должность, подпись, инициалы и фамилия того, кто вручал. Кроме того, необходимо указать подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц, которые смогут подтвердить факт попытки вручить повестку и отказ работника. Также обязательно поясните работнику, что повестка все равно считается врученной, даже если он отказался ее забрать (п. 2.2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Если вам пришла повестка на уже уволившегося человека, то верните ее в военкомат, приложив к ней сведения об увольнении по унифицированной форме. Напомним, что компания должна подавать сведения об увольнении в течение пяти дней со дня ухода работника.

Как организовать воинский учет

Правильно организовать воинский учет вам помогут на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

Вы получите пошаговую инструкция по ведению воинского учета и образцы документов по новым правилам 2023 года.

В программе курса:

Ведение воинского учета в организациях: новые требования и штрафы.

Кто должен вести воинский учет.

Документы воинского учета: как составить, пошаговые инструкции и образцы.

Регистрация работодателя в военкомате.

Информирование военкоматов.

Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету.

Обязанности работодателя по воинскому учету граждан.

Лица, осуществляющие воинский учет в организациях.

Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях.

Административная ответственность в области воинского учета.

Ведение воинского учета в программе 1С: Зарплата и управление персоналом.

Кому подойдет

Максимально практичный и понятный материал

В курс включены: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Эксперты ответят на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

Сейчас действует скидка на курс: 7 499 ₽ 14 999 ₽. Старт потока уже 15 ноября. Торопитесь!

Купить курс

По окончании курса получите официальное удостоверение о повышении квалификации, а также все образцы документов и навыки работы с воинским учетом!