Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.

Лимит доходов по УСН в 2024 году

Коэффициенты-дефлятор на 2024 год по УСН будет 1,329.

Таким образом, в 2024 году предел доходов для применения УСН составит:

199,35 млн рублей — для стандартных ставок УСН;

265,8 млн рублей — для повышенных ставок УСН;

149,51 млн рублей — для перехода на УСН.

Авансы на УСН в 2024: когда платить и как отчитываться

Оплата авансовых платежей по УСН идет ежеквартально до 28 числа, а уведомления по ним сдают так же ежеквартально – до 25 числа. Смотрите в нашей таблице сроки по УСН для 2024 года.

Срок уплаты налога (аванса) Срок сдачи уведомления Срок сдачи декларации Налог по УСН за 2023 год 28.03.2024 – организации; 02.05.2024 – ИП не нужно 25.03.2024 – организации; 25.04.2024 – ИП Аванс за 1 квартал 2024 года 02.05.2024 25.04.2024 – Аванс за полугодие 2024 года 29.07.2024 25.07.2024 – Аванс за 9 месяцев 2024 года 28.10.2024 25.10.2024 – Налог за 2024 год 28.03.2025 – организации; 28.04.2025 – ИП не нужно 25.03.2025 – организации; 25.04.2025 – ИП

А что еще?

Будут новая книга учета доходов и расходов. Как она будет выглядеть и что изменится, разобрали здесь.

Уведомления по ЕНП на авансы по УСН налоговики будут проверять по новым контрольным соотношениям. Об этом рассказали здесь.

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