Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе

В уведомлении надо указать выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Бланк уведомления найдете здесь.
В этом году 31.12 – это выходной день. Поэтому сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.
Перейти на УСН с 2024 года могут компании, у которых доход за 9 месяцев 2023 года не превысил 149,51 млн рублей.
Этот лимит считают так: лимит по НК 112,5 млн руб. умножают на коэффициент-дефлятор 2024 года (1,329).
Кстати, уведомление о переходе на УСН теперь можно сдать в МФЦ. Было предложение сделать переход на УСН автоматическим при открытии бизнеса, но Минфин его отверг.
Не могут применять УСН компании, у которых есть филиал, которыми владеют другие юрлица (с долей от 25%). Также не смогут перейти на УСН фирмы, у которых остаточная стоимость ОС составляет более 150 млн рублей.
Все эти запреты ФНС отслеживает и компанию не переведут на УСН, если:
заявление подано с опозданием;
есть филиал;
есть учредители-юрлица с долей более 25%;
стоимость ОС более 150 млн рублей;
доходы за 9 месяцев прошлого года больше лимита.
Кстати, форма № 26.2-1 – рекомендованная. Если компания подала уведомление о переходе на УСН в произвольной форме, отказа быть не должно.
Прокачайте навыки работы на УСН
Со всеми вопросами по применению упрощенки поможет разобраться курс профессиональной переподготовки — Главный бухгалтер на УСН. УСН выгодный спецрежим, но трудный, пройдя программу профпереподготовки, вы разберетесь со всеми нюансами и обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 году.
Кому подойдет
После курса сможете:
корректно вести бухгалтерский учет при УСН;
работать по новым ФСБУ и применять их в УСН;
работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ;
вести документооборот на УСН от начала до конца;
избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ.
Также узнаете о плюсах и минусах УСН, типичных ошибках, посмотрите на практический опыт экспертов и сможете использовать это в работе.
Сейчас на курс действует скидка: 4 990 ₽ вместо 26 000 ₽. Торопитесь!
Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.
Комментарии