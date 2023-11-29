Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе

Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.
54
Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В уведомлении надо указать выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Бланк уведомления найдете здесь.

В этом году 31.12 – это выходной день. Поэтому сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.

Перейти на УСН с 2024 года могут компании, у которых доход за 9 месяцев 2023 года не превысил 149,51 млн рублей.

Этот лимит считают так: лимит по НК 112,5 млн руб. умножают на коэффициент-дефлятор 2024 года (1,329).

Кстати, уведомление о переходе на УСН теперь можно сдать в МФЦ. Было предложение сделать переход на УСН автоматическим при открытии бизнеса, но Минфин его отверг.

Не могут применять УСН компании, у которых есть филиал, которыми владеют другие юрлица (с долей от 25%). Также не смогут перейти на УСН фирмы, у которых остаточная стоимость ОС составляет более 150 млн рублей.

Все эти запреты ФНС отслеживает и компанию не переведут на УСН, если:

  • заявление подано с опозданием;

  • есть филиал;

  • есть учредители-юрлица с долей более 25%;

  • стоимость ОС более 150 млн рублей;

  • доходы за 9 месяцев прошлого года больше лимита.

Кстати, форма № 26.2-1 – рекомендованная. Если компания подала уведомление о переходе на УСН в произвольной форме, отказа быть не должно.

Прокачайте навыки работы на УСН

Со всеми вопросами по применению упрощенки поможет разобраться курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН. УСН выгодный спецрежим, но трудный, пройдя программу профпереподготовки, вы разберетесь со всеми нюансами и обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 году.

Кому подойдет

После курса сможете:

  • корректно вести бухгалтерский учет при УСН;

  • работать по новым ФСБУ и применять их в УСН;

  • работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ;

  • вести документооборот на УСН от начала до конца;

  • избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ.

Также узнаете о плюсах и минусах УСН, типичных ошибках, посмотрите на практический опыт экспертов и сможете использовать это в работе.

Сейчас на курс действует скидка: 4 990 ₽ вместо 26 000 ₽. Торопитесь!

Купить курс

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

    Как в 1С:ЗУП провести разовые начисления и премии для сотрудников

    Теперь заполнить показатели разовых начислений можно как по всем сотрудникам, которые есть в таблице, так и по отдельно выбранным.

    25
    Фиксированные взносы ИП

    📌 Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы: таблица на 2023 и 2024 годы

    Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.

    104

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    ВЭД

    Как вести деловые переговоры с партнерами и клиентами из Китая: основные правила

    В настоящее время бизнес-контакты России и Китая переживают небывалый подъем. Неудивительно, что многие предприниматели заинтересованы в успешных переговорах с восточным соседом.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    10
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Ведение бизнеса

    Чек-лист: что нужно успеть сделать бизнесу до нового года

    Новый год, как всегда, наступает незаметно. К нему стоит начать готовиться уже сейчас, чтобы спокойно отдыхать в праздники и не получить проверки и штрафы в виде новогодних подарков.

    Чек-лист: что нужно успеть сделать бизнесу до нового года
    13

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Ведение бизнеса

    Почему своя доставка — это более выгодно, чем агрегатор

    Популярность доставки еды из кафе и ресторанов растет, и все больше компаний и предпринимателей серьезно задумывается об открытии такого канала продаж. Но он требует денежных вложений и внимания. Рассказываем, почему своя доставка более выгодна, чем агрегатор, и как решения LIFE PAY помогут организовать ее с оптимальными затратами.

    Почему своя доставка — это более выгодно, чем агрегатор
    15
    Воинский учет

    Как вести воинский учет компаниям с обособленными подразделениями

    Филиал не нужно отдельно регистрировать в военкомате, даже если он находится в другом регионе. Вести воинский учет в обособленных подразделениях работодатель может в головной компании, но для этого нужно выполнить несколько условий.

    51

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как описать, что фирма новая и мы будем начислять зарплату с декабря?

    Добрый день, организация работает год, не начислялась зарплата, соответственно нет зарплатных налогов и отчетов. Пришло требование по РСВ о том, что есть движение по расчетному счету, а численность ноль. Есть ли возможность отписаться, что фирма новая и что будем начислять з/п с декабря или все-таки заставят пересдавать отчеты, доплачивать налоги и пени?

    14
    Расходы по налогу на прибыль

    💪 Расходы на офисный спортзал не уменьшают базу по налогу на прибыль

    Если в офисе оборудован спортзал, где сотрудники могут заниматься в свободное от работы время, то покупка тренажеров и прочего спортинвентаря для такого зала в расходы не идет.

    26

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Возможно ли выплачивать зарплату своим сотрудникам через другую организацию?

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли выплачивать зарплату своим сотрудникам через другую организацию?

    22
    Общество

    Мужчины страдают от одиночества больше, чем женщины

    В России одиночество больше тяготит мужчин, нежели женщин. При этом за последние полгода это чувство испытывали более половины граждан.

    122
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Налоги, взносы, пошлины

    Как сэкономить на налогах: 30 реальных способов и 5 вредных советов

    Что на общем режиме, что на упрощенке — налогов всегда достаточно. Рассказываем, как сэкономить на налоге на имущество, налоге на прибыль, налоге на упрощенке, НДС, НДФЛ и страховых взносов. Все способы проверены на практике и абсолютно законны. Бонусом разобрали, как экономить не стоит.

    Как сэкономить на налогах: 30 реальных способов и 5 вредных советов
    116
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Однодневки

    Уголовные риски от работы с фирмами-однодневками. Чем рискует бизнес

    Рассмотрим, кого могут причислить к фирме-однодневке, какие опасности могут быть от сотрудничества с ней. Мнение налогового адвоката Альберта Ханова о новых уголовных рисках бизнеса.

    12

    Разборы законов

    1 058
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип EXOcredit
    EXOcredit
    Банки

    Мифы и реальность кредитования, или как банковские сотрудники убивают возможности кредитной системы

    Как компания, работающая с кредитной системой изнутри, мы хотим поделиться ценной, на наш взгляд, информацией, и приоткрыть занавесу тайны кредитного мира.

    Мифы и реальность кредитования, или как банковские сотрудники убивают возможности кредитной системы
    17
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе

    Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.

    Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе
    54

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Налоговые проверки

    🎓 Вебинар: Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году. 4 декабря в 15:00 мск!

    Налоговики последовательно идут по отраслям и сферам деятельности. На вебинаре разберемся кому ждать проверку в 2024 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.

    40
    Списание дебиторской задолженности

    Когда списание дебиторской и кредиторской задолженности вызовет вопросы у ФНС

    Узнайте, как правильно списывать задолженности бизнеса, не привлекая лишнего внимания налоговых инспекторов. Секретом поделится эксперт Светлана Беляева на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

    208

    Мини-курсы

    264
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Инвентаризация

    Инвентаризация для годовой отчетности за 2023 год: как провести, что учесть

    Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. Не проводить ее просто нельзя. Как правильно провести инвентаризацию, и что делать с ее последствиями, расскажем в статье.

    859
    ВЭД

    Путин принял закон против валютных нарушений. Проверять по-новому будут уже с 1 января 2024 года

    Круг взаимозависимых лиц расширяется, еще больше сделок попадут под контроль за трансфертным ценообразованием, а штрафы за нерыночные цены достигнут 50% от суммы, на которую сделка была занижена.

    1
    235

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    2
    1,5 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как у вас в предстоящих платежах сумма к уплате отражается?

    Всем доброго дня! Подавали заявление на уменьшение ПСН. Сегодня зашла в ЛК и сумма к оплате на 31.12.2023 стоит не правильная, не та, которую мы по факту должны оплатить.

    21

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме