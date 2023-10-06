⚡ Стали известны лимиты по УСН на 2024 год

Проект опубликован на федеральном портале.

Таким образом, в 2024 году предел доходов для применения УСН составит:

149,51 млн рублей — для перехода на УСН.

Комментарий главного редактора «Клерка»

В этом году было много предложений и попыток повысить лимит дохода по УСН.

В Госдуму был внесен законопроект, по которому лимит дохода увеличивается с 200 до 400 млн рублей.

Депутаты Чукотки просят для своего региона повышенные лимиты по УСН. Для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток предложили увеличить лимит дохода до 2 млрд рублей, лимит ОС – до 1,5 млрд рублей.

На все подобные предложения Минфин отвечает отказом (письмо от 05.07.2023 03-11-06/2/62581).

Пока увеличение идет только за счет коэффициента-дефлятора.

А вот лимит для УСН по ОС действительно могут увеличить со 150 до 200 млн рублей. По крайней мере, Минфин заложил такой план в основные направления налоговой политики.