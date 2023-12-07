Регистры бухгалтерского учета: что нужно знать новичку

В короткой инструкции разберем, что такое регистры и для чего они нужны.

Итак, все факты хозяйственной жизни, которые произошли в организации, отражены в первичной документации.

Про бухгалтерскую первичку мы рассказали здесь.

А что же дальше? А дальше всю полученную информацию нужно упорядочить: обощить и сгруппировать. Иначе будет совершенно непонятно, как отдельные операции повлияли на жизнь предприятия в целом, что происходит с доходами и расходами компании, как приросли или уменьшились ее активы, капитал и т. д.

И вот здесь необходимы бухгалтерские регистры.

Бухгалтерские регистры — это, по сути, таблицы. В каждой таблице все данные группируют по признакам. К регистрам относятся: книги, журналы, ведомости.

Например, оборотно-сальдовая ведомость — это бухгалтерский регистр.

Регистры также используют для составления бухгалтерской отчетности, а еще предоставляют внешним пользователям, например, налоговым инспекторам.

Перечень бухгалтерских регистров каждая организация утверждает самостоятельно.

Важно, чтобы регистры содержали все обязательные реквизиты:

наименование документа;

название компании, которая его составила;

период ведения;

хронологическую или систематическую группировку объектов учета;

единицу измерения;

должности ответственных за ведение регистра лиц, и их подписи с расшифровкой.

Регистры можно вести на бумаге или в электронной форме. Во втором случае они должны быть подписаны электронными подписями ответственных лиц. Суммы в регистры нужно вносить в рублях. Если стоимость объекта выражена в валюте другой страны, то информация должна быть указана в двух валютах: российской и иностранного государства.

Требования к регистрам прописаны в ФСБУ 27/2021.

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