Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться

Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.

Смотрите в нашей таблице, как учитывать взносы ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2023 и 2024 годах.

Взносы 2023 год 2024 год Фиксированные взносы ИП за 2022 год Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году) Взносы 1% за 2022 год Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году) Фиксированные взносы ИП за 2023 год Уменьшают налог за 2023 год независимо от факта уплаты Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году Взносы 1% за 2023 год Уменьшают налог за 2023 или 2024 год (по выбору, можно учесть только часть) независимо от факта уплаты (это правило-исключение ФНС ввела письмом на 2023 год) Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты (в той части, в которой они не были учтены в уменьшение налога в 2023 году) Фиксированные взносы ИП за 2024 год – Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты Взносы 1% за 2024 год – Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году (если правила учета не изменятся). Эти взносы будут уменьшать налог за 2025 год

*Уплата взносов – это списание денег с ЕНС (с сальдо или отложенной переплаты) в бюджет. Значение имеет именно дата реального списания, а не дата вашей платежки.

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