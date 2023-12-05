Логотип Клерк
Клерк
УСН

Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться

Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.
57
Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Смотрите в нашей таблице, как учитывать взносы ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2023 и 2024 годах.

Взносы

2023 год

2024 год

Фиксированные взносы ИП за 2022 год

Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году

Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)

Взносы 1% за 2022 год

Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году

Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)

Фиксированные взносы ИП за 2023 год

Уменьшают налог за 2023 год независимо от факта уплаты

Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году

Взносы 1% за 2023 год

Уменьшают налог за 2023 или 2024 год (по выбору, можно учесть только часть) независимо от факта уплаты (это правило-исключение ФНС ввела письмом на 2023 год)

Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты (в той части, в которой они не были учтены в уменьшение налога в 2023 году)

Фиксированные взносы ИП за 2024 год

Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты

Взносы 1% за 2024 год

Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году (если правила учета не изменятся).

Эти взносы будут уменьшать налог за 2025 год

*Уплата взносов – это списание денег с ЕНС (с сальдо или отложенной переплаты) в бюджет. Значение имеет именно дата реального списания, а не дата вашей платежки.

Прокачайте навыки работы на УСН

Со всеми вопросами по применению упрощенки поможет разобраться курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН. УСН выгодный спецрежим, но трудный, пройдя программу профпереподготовки, вы разберетесь со всеми нюансами и обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 году.

Кому подойдет

После курса сможете:

  • корректно вести бухгалтерский учет при УСН;

  • работать по новым ФСБУ и применять их в УСН;

  • работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ;

  • вести документооборот на УСН от начала до конца;

  • избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ.

Также узнаете о плюсах и минусах УСН, типичных ошибках, посмотрите на практический опыт экспертов и сможете использовать это в работе.

Сейчас на курс действует скидка: 4 990 ₽ вместо 26 000 ₽. Торопитесь! 1 января стартует новый поток.

Купить курс

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Пользователи интернета

    МТС начал тестировать платформу видеоконтента NUUM — аналог YouTube

    Платформа с видео будет обновляться каждые 2-3 недели с учетом отзывов пользователей. В 2024 году МТС расскажет о вариантах монетизации для создателей контента.

    3
    Социальный вычет

    💪 Вышел перечень фитнес-клубов для соцвычета по НДФЛ

    Чтобы оформить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, фитнес-клуб должен быть включен в перечень. Его ежегодно утверждает Минспорт. Перечень на 2024 год уже готов.

    30

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с Выездные налоговые проверки

    На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.

    На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс
    5
    Бухгалтеры

    Компания Jetcom примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

    Jetcom – создатель собственной технологии термопереплета документов UniBind, поделится рабочими решениями для ведения бумажной бухгалтерии.

    21
    Защита персональных данных

    За утечку персональных данных можно получить штраф до 15 млн рублей и лишение свободы

    Депутаты хотят ужесточить наказание за утечки персональных данных. Компании заплатят административный штраф до 15 млн рублей. За «слив» информации за границу будет грозить до 8 лет лишения свободы, а за продажу краденных сведений – до 5 лет.

    44
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023?

    Добрый день. Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023. 1С берёт в расчёт только 1 процент этого 2023 года. А хотелось бы уменьшить на прошлый год. Спасибо

    9
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги?

    Добрый день! Прошу помощи, как решить ситуацию: по ИП УСН 6% без работников было подано ошибочное уведомление по взносам за работников КБК 18210201000011000160. Налоговая списала сумму по уведомлению на КБК 18210201000010000160. Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги? И вернутся ли они, был ли у кого опыт возврата взносов?

    5

    Записи вебинаров

    692
    Новые видео от экспертов каждый день
    НДФЛ

    К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ

    Даже если налоговый агент сообщил в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с бывшего сотрудника в части дохода в виде матвыгоды, это не лишает сотрудника права на вычет по НДФЛ.

    49
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    17
    4,1 тыс.
    Налоги, взносы, пошлины

    Общественная палата предлагает создать реестр неналоговых платежей бизнеса

    Единый реестр позволит определять кто получает деньги от неналоговых сборов и на какие цели они идут. Если какой-то сбор окажется неэффективным, то у законодателей появится основание для его отмены.

    32
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться

    Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.

    Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться
    57
    Цессия

    Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

    Разбираем, что такое договор цессии, кому он выгоден, как его оформить или расторгнуть при необходимости и когда придется платить НДФЛ после такого соглашения.

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    32
    Бесплатно с ЕГРЮЛ

    За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

    С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    45
    Интернет и IT

    Нет розетки — и точка! Все рестораны быстрого питания демонтируют гнезда RJ-45

    По всей стране идет демонтаж компьютерных розеток в заведениях.

    1
    235
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как теперь подкорректировать 20 счет?

    Добрый день ! Подскажите, как корректно теперь отразить. В 2022 году у компании убыток, ОСНО. В 2022 году компания взяла авто в лизинг, сейчас выясняется, что нам лизинговая компания успела сделать реализацию за неполный месяц в 2022 году.

    15
    Уклонение от уплаты налогов

    Адвокат Блиновской: у блогера нет возможности погасить налоговую задолженность на 1,4 млрд рублей

    Блогер Блиновская ранее погасила задолженность по налогам только на сумму в районе 50-55 млн рублей, а информация о полном закрытии долга почти в 1,5 млрд рублей не соответствует действительности.

    166
    Логотип Ортикон Групп
    Ортикон Групп
    Аренда

    Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

    ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.

    Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора
    285
    Логотип Skillfaсtory
    Skillfaсtory

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

    Найти программиста 1С — задача со звездочкой. Разбираемся в методах поиска и в том, нужно ли нанимать разработчика в штат.

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества
    62
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Илон Маск признался, на чем он вертел рекламодателей, а айтишники выдумали себе кибер-прогерш

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: на СПБ Бирже оказалось незаблокировано только 30% валюты клиентов, Набиуллину признали главным мировым дизраптором, финнам один день приплачивали за сжигание электричества, а в OpenAI отметили годовасиковость ChatGPT завершением подковерных баталий.

    26
    Ведение бизнеса

    Как ограничить ответственность по договору

    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору контрагента можно привлечь к ответственности. В некоторых случаях стороны ограничивают ее по взаимному согласию. К каким мерам ответственности можно привлечь провинившегося контрагента, в каких случаях ее размер можно ограничить, изложено в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    43