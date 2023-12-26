Логотип Клерк
Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.
143
Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по нему надо будет два раза в месяц.

Период

Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ

Срок уплаты НДФЛ

с 01.01.2024 по 22.01.2024

25.01.2024

29.01.2024

с 23.01.2024 по 31.01.2024

05.02.2024

05.02.2024

с 01.02.2024 по 22.02.2024

26.02.2024

28.02.2024

с 23.02.2024 по 29.02.2024

04.03.2024

05.03.2024

с 01.03.2024 по 22.03.2024

25.03.2024

28.03.2024

с 23.03.2024 по 31.03.2024

03.04.2024

05.04.2024

с 01.04.2024 по 22.04.2024

25.04.2024

02.05.2024

с 23.04.2024 по 30.04.2024

03.05.2024

06.05.2024

с 01.05.2024 по 22.05.2024

27.05.2024

28.05.2024

с 23.05.2024 по 31.05.2024

03.06.2024

05.06.2024

с 01.06.2024 по 22.06.2024

25.06.2024

28.06.2024

с 23.06.2024 по 30.06.2024

03.07.2024

05.07.2024

с 01.07.2024 по 22.07.2024

25.07.2024

29.07.2024

с 23.07.2024 по 31.07.2024

05.08.2024

05.08.2024

с 01.08.2024 по 22.08.2024

26.08.2024

28.08.2024

с 23.08.2024 по 31.08.2024

03.09.2024

05.09.2024

с 01.09.2024 по 22.09.2024

25.09.2024

30.09.2024

с 23.09.2024 по 30.09.2024

03.10.2024

07.10.2024

с 01.10.2024 по 22.10.2024

25.10.2024

28.10.2024

с 23.10.2024 по 31.10.2024

05.11.2024

05.11.2024

с 01.11.2024 по 22.11.2024

25.11.2024

28.11.2024

с 23.11.2024 по 30.11.2024

03.12.2024

05.12.2024

с 01.12.2024 по 22.12.2024

25.12.2024

28.12.2024

с 23.12.2024 по 31.12.2024

28.12.2024

28.12.2024

Разобраться с новым порядком уплаты налогов, заполнением уведомлений и и в целом работать по новым правилам научим вас на новом курсе: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет». Мы включили в него все, что важно знать и уметь бухгалтеру в новом году, чтобы работать комфортно и без штрафов.

Посмотреть программу курса

Новый срок уплаты НДФЛ для ИП

В 2023 году унифицировали сроки уплаты налогов, но не все. Забыли про авансы по НДФЛ для ИП на ОСНО, адвокатах, нотариусах и прочих лицах, занимающихся частной практикой. Сейчас авансовые платежи эти налогоплательщики уплачивают не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. Эту ситуацию исправили.

Новый срок уплаты ежеквартальных авансов по НДФЛ – 28 число.

Новая декларация 3-НДФЛ

Отчитываться за доходы 2023 года физлица, в том числе, ИП на ОСНО будут по новой форме 3-НДФЛ (приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@).

Меняются штрих-коды страниц, а также два листа декларации:

  • Приложение № 5 «Расчет стандартный и социальных вычетов»;

  • Приложение № 6 «Расчет имущественный вычетов по доходам от продажи имущества».

Это связано с поправками в НК РФ. В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста. Также изменили правила для вычета по уступке права требования.

Новая форма 6-НДФЛ

Начиная с отчетности за I кв. 2024 года для организаций и ИП вводится новая форма расчета 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). В эту форму ФНС уже разработала поправки, которые учитывают новый порядок уплаты налога и сдачи уведомлений.

А пока поправки не вступят в силу, налогоплательщики могут использовать рекомендуемую форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, формат и xsd-схему, а также форму справки о доходах физлиц. Эта форма доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.

В новом году снова меняются отчетные формы. Заполнять обновленную отчетность по новым правилам без ошибок, научим бухгалтеров на нашем новом курсе. Вы сможете задавать вопросы преподавателям, получать экспертные ответы и использовать знания из курса сразу в работе.

Новые правила по НДФЛ с зарплаты дистанционщиков-нерезидентов

Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно относятся к доходам, полученным от источников в РФ. А значит, НДФЛ будет даже в том случае, если работник – нерезидент РФ. Такое правило будет с 2024 года (письмо Минфина от 17.11.2023 № 03-04-05/110282).

Даже если сотрудник-дистанционщик – нерезидент РФ, то его зарплата также облагается НДФЛ 13%.

Но эта норма распространяется только на доходы по трудовым договорам, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК.

Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.

Необлагаемые доходы

С 1 января 2024 года от обложения НДФЛ освобождены суточные при разъездном характере работы, надбавки за вахтовый метод работы.

Эти выплаты освобождаются от НДФЛ в размере:

  • не больше 700 рублей за каждый день выполнения работы (нахождения в пути) на территории РФ;

  • не больше 2 500 рублей за каждый день работы (нахождения в пути) за границей. 

Как бухгалтеру разложить все изменения по полочкам и ничего не упустить

Приходите учиться на новый курс от лучших экспертов «Клерка»: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет».

Узнаете обо всех новациях-2024 для бухгалтера: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!

Авторы курса

В курсе максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Что получите

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Полная стоимость курса 11 990 рублей. Но прямо сейчас действует скидка. Стоимость курса по акции — 6 990 рублей. Торопитесь, не упустите выгоду!

Купить курс

Старт первого потока курса — 1 января. Успейте записаться и стать первыми студентами нового курса!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Малый и средний бизнес

    Каждый 12 предприниматель получил поддержку от «Корпорации МСП»

    Представители малого и среднего бизнес, которые получили господдержку, увеличили доход на 19%.

    12
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Банки

    Модульбанк выбран банком года для продавцов на маркетплейсах

    В четверг 14 декабря в Москве прошел финал всероссийской премии MPSELLERS AWARDS 2023, организаторы подвели итоги года и наградили лучших предпринимателей в 25 номинациях.

    8

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Страховые взносы

    Важные изменения по страховым взносам в 2024 году: памятка для бухгалтера

    С нового года меняется форма расчета и предельная величина базы по страховым взносам. Бизнес на АУСН будет больше платить «на травматизм», а предприятиям из сферы ЖКХ придется уплачивать взносы с выплат председателям домов.

    109
    Логотип Астрал
    Астрал
    Маркировка товаров

    Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году

    Новый год подготовил сюрпризы: перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, дополнится новыми категориями. Продолжается эксперимент по маркировке отдельных групп товаров. Также стартуют пилотные проекты по маркировке новых видов продукции. Расскажем, какие изменения нас ждут в 2024 году.

    Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году
    37
    Кредитование

    Закон о самозапрете кредитов не могут принять из-за технических проблем

    Установить самозапрет на заключение кредитных договоров клиенты банков смогут только в 2024 году, депутаты планируют принять закон в январе.

    48
    Логотип Skillfaсtory
    Skillfaсtory
    Карьера бухгалтера

    Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году

    В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.

    Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
    102
    Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
    ОneТwoТrip для бизнеса
    Подотчет, командировки

    Как определить сроки командировки: ТОП сложных случаев

    Бухгалтеру важно уметь правильно рассчитывать продолжительность служебной поездки. От неё зависят оплата труда командированного, размер суточных и другие вопросы учёта затрат. Рассмотрим правила определения сроков в случаях, которые вызывают больше всего вопросов у бухгалтеров.

    Как определить сроки командировки: ТОП сложных случаев
    29

    Записи вебинаров

    704
    Новые видео от экспертов каждый день

    Как в 1С:Бухгалтерии 8 учесть затраты на ремонт основных средств

    Затраты на ремонт основных средств будут отражаться на новом счете 23.05

    51
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Экономические преступления

    Как вернуть изъятое имущество по налоговым и экономическим преступлениям

    О нарушениях прав собственности при расследовании экономических преступлений.

    11
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДФЛ

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

    Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
    142
    Логотип Мегамаркет
    Мегамаркет
    Маркетплейсы

    Мегамаркет первым среди маркетплейсов вводит возможность онлайн-примерки косметики

    Мегамаркет вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года маркетплейс планирует подключить около 6 000 SKU и 35 брендов. Первыми для примерки станут доступны продукты для губ, румяна, тональные средства, тени для глаз и тушь для ресниц.

    Мегамаркет первым среди маркетплейсов вводит возможность онлайн-примерки косметики
    1
    51
    Маркетплейсы

    В 2023 году число селлеров на маркетплейсах выросло на 35%

    На 95% увеличилось количество продавцов на «Мегамаркете», а торговать на KazanExpress и AliExpress стали меньше.

    45
    Бухгалтеры

    🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!

    У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!

    10
    1,6 тыс.
    Налоговая отчетность

    Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

    Январь – не за горами. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.

    4
    3,7 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно оплатить больничный сотрудника, принятого в 2023 году?

    Добрый день, коллеги. Сотрудник заболел, принят на работу в 2023 году. За 21-22 года справки не принес. Как оплачивать больничный ?

    45
    Льготные категории населения

    Регионы получат больше 1 млрд рублей на компенсации по оплате услуг ЖКХ

    Из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование для компенсации льготникам стоимости ЖКУ.

    49
    Логотип Ортикон Групп
    Ортикон Групп
    Отчетность

    Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг

    Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.

    Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
    43
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

    Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

    Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
    1,4 тыс.
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Право

    Самый близкий человек или как приготовиться к подлости? Еще одна грустная история

    Я тебя тоже люблю! После таких слов, люди становятся близкими. Для близкого человека, мы готовы на все.

    13
    257
    Кредитование

    Малому и среднему бизнесу увеличат лимит по кредитам до 320 млрд рублей

    Лимит кредитования представителей малого и среднего предпринимательства увеличится с 288,3 до 320 млрд рублей.

    51