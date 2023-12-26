Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ
С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по нему надо будет два раза в месяц.
Разобраться с новым порядком уплаты налогов, заполнением уведомлений и и в целом работать по новым правилам научим вас на новом курсе: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет». Мы включили в него все, что важно знать и уметь бухгалтеру в новом году, чтобы работать комфортно и без штрафов.
Новый срок уплаты НДФЛ для ИП
В 2023 году унифицировали сроки уплаты налогов, но не все. Забыли про авансы по НДФЛ для ИП на ОСНО, адвокатах, нотариусах и прочих лицах, занимающихся частной практикой. Сейчас авансовые платежи эти налогоплательщики уплачивают не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. Эту ситуацию исправили.
Новый срок уплаты ежеквартальных авансов по НДФЛ – 28 число.
Новая декларация 3-НДФЛ
Отчитываться за доходы 2023 года физлица, в том числе, ИП на ОСНО будут по новой форме 3-НДФЛ (приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@).
Меняются штрих-коды страниц, а также два листа декларации:
Приложение № 5 «Расчет стандартный и социальных вычетов»;
Приложение № 6 «Расчет имущественный вычетов по доходам от продажи имущества».
Это связано с поправками в НК РФ. В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста. Также изменили правила для вычета по уступке права требования.
Новая форма 6-НДФЛ
Начиная с отчетности за I кв. 2024 года для организаций и ИП вводится новая форма расчета 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). В эту форму ФНС уже разработала поправки, которые учитывают новый порядок уплаты налога и сдачи уведомлений.
А пока поправки не вступят в силу, налогоплательщики могут использовать рекомендуемую форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, формат и xsd-схему, а также форму справки о доходах физлиц. Эта форма доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.
В новом году снова меняются отчетные формы. Заполнять обновленную отчетность по новым правилам без ошибок, научим бухгалтеров на нашем новом курсе. Вы сможете задавать вопросы преподавателям, получать экспертные ответы и использовать знания из курса сразу в работе.
Новые правила по НДФЛ с зарплаты дистанционщиков-нерезидентов
Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно относятся к доходам, полученным от источников в РФ. А значит, НДФЛ будет даже в том случае, если работник – нерезидент РФ. Такое правило будет с 2024 года (письмо Минфина от 17.11.2023 № 03-04-05/110282).
Даже если сотрудник-дистанционщик – нерезидент РФ, то его зарплата также облагается НДФЛ 13%.
Но эта норма распространяется только на доходы по трудовым договорам, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК.
Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.
Необлагаемые доходы
С 1 января 2024 года от обложения НДФЛ освобождены суточные при разъездном характере работы, надбавки за вахтовый метод работы.
Эти выплаты освобождаются от НДФЛ в размере:
не больше 700 рублей за каждый день выполнения работы (нахождения в пути) на территории РФ;
не больше 2 500 рублей за каждый день работы (нахождения в пути) за границей.
Как бухгалтеру разложить все изменения по полочкам и ничего не упустить
Приходите учиться на новый курс от лучших экспертов «Клерка»: «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет».
Узнаете обо всех новациях-2024 для бухгалтера: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!
Авторы курса
В курсе максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.
Что получите
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Полная стоимость курса 11 990 рублей. Но прямо сейчас действует скидка. Стоимость курса по акции — 6 990 рублей. Торопитесь, не упустите выгоду!
Старт первого потока курса — 1 января. Успейте записаться и стать первыми студентами нового курса!
Комментарии