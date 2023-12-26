Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по нему надо будет два раза в месяц.

Период Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ Срок уплаты НДФЛ с 01.01.2024 по 22.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 с 23.01.2024 по 31.01.2024 05.02.2024 05.02.2024 с 01.02.2024 по 22.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 с 23.02.2024 по 29.02.2024 04.03.2024 05.03.2024 с 01.03.2024 по 22.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 с 23.03.2024 по 31.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 с 01.04.2024 по 22.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 с 23.04.2024 по 30.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 с 01.05.2024 по 22.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 с 23.05.2024 по 31.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 с 01.06.2024 по 22.06.2024 25.06.2024 28.06.2024 с 23.06.2024 по 30.06.2024 03.07.2024 05.07.2024 с 01.07.2024 по 22.07.2024 25.07.2024 29.07.2024 с 23.07.2024 по 31.07.2024 05.08.2024 05.08.2024 с 01.08.2024 по 22.08.2024 26.08.2024 28.08.2024 с 23.08.2024 по 31.08.2024 03.09.2024 05.09.2024 с 01.09.2024 по 22.09.2024 25.09.2024 30.09.2024 с 23.09.2024 по 30.09.2024 03.10.2024 07.10.2024 с 01.10.2024 по 22.10.2024 25.10.2024 28.10.2024 с 23.10.2024 по 31.10.2024 05.11.2024 05.11.2024 с 01.11.2024 по 22.11.2024 25.11.2024 28.11.2024 с 23.11.2024 по 30.11.2024 03.12.2024 05.12.2024 с 01.12.2024 по 22.12.2024 25.12.2024 28.12.2024 с 23.12.2024 по 31.12.2024 28.12.2024 28.12.2024

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Новый срок уплаты НДФЛ для ИП

В 2023 году унифицировали сроки уплаты налогов, но не все. Забыли про авансы по НДФЛ для ИП на ОСНО, адвокатах, нотариусах и прочих лицах, занимающихся частной практикой. Сейчас авансовые платежи эти налогоплательщики уплачивают не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. Эту ситуацию исправили.

Новый срок уплаты ежеквартальных авансов по НДФЛ – 28 число.

Новая декларация 3-НДФЛ

Отчитываться за доходы 2023 года физлица, в том числе, ИП на ОСНО будут по новой форме 3-НДФЛ (приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@).

Меняются штрих-коды страниц, а также два листа декларации: Приложение № 5 «Расчет стандартный и социальных вычетов»;

Приложение № 6 «Расчет имущественный вычетов по доходам от продажи имущества».

Это связано с поправками в НК РФ. В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста. Также изменили правила для вычета по уступке права требования.

Новая форма 6-НДФЛ

Начиная с отчетности за I кв. 2024 года для организаций и ИП вводится новая форма расчета 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). В эту форму ФНС уже разработала поправки, которые учитывают новый порядок уплаты налога и сдачи уведомлений.

А пока поправки не вступят в силу, налогоплательщики могут использовать рекомендуемую форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, формат и xsd-схему, а также форму справки о доходах физлиц. Эта форма доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.

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Новые правила по НДФЛ с зарплаты дистанционщиков-нерезидентов

Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно относятся к доходам, полученным от источников в РФ. А значит, НДФЛ будет даже в том случае, если работник – нерезидент РФ. Такое правило будет с 2024 года (письмо Минфина от 17.11.2023 № 03-04-05/110282).

Даже если сотрудник-дистанционщик – нерезидент РФ, то его зарплата также облагается НДФЛ 13%.

Но эта норма распространяется только на доходы по трудовым договорам, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК.

Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.

Необлагаемые доходы

С 1 января 2024 года от обложения НДФЛ освобождены суточные при разъездном характере работы, надбавки за вахтовый метод работы.

Эти выплаты освобождаются от НДФЛ в размере:

не больше 700 рублей за каждый день выполнения работы (нахождения в пути) на территории РФ;

не больше 2 500 рублей за каждый день работы (нахождения в пути) за границей.

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