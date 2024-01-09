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УСН

Платежки-02 — всё! Как подавать уведомления на УСН

С 2024 года проводить платежи по УСН поручениями со статусом 02, которые заменяли уведомления, нельзя. Разбираемся, как правильно заполнять и отправлять уведомление в налоговую.
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Платежки-02 — всё! Как подавать уведомления на УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2023 году авансы по налогу УСН и взносы можно было уплачивать на соответствующие КБК платёжкой со статусом 2 (без подачи уведомлений). Индивидуальные предприниматели, работающие по УСН 6%, не использовали ТКС. Если теперь все должны подавать уведомления, значит, пора подключаться к ЭДО?

Нет. Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. 

Обойдемся без ТКС

С 1 октября в личном кабинете индивидуального предпринимателя можно подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов и заявление на зачет в счет исполнения предстоящей обязанности, подписав документы неквалифицированной электронной подписью (НЭП).

Такое право появилось благодаря изменениям, внесенным Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ в статьи 58 и 78 НК.

Для отправки документов нужно ввести пароль к сертификату НЭП и нажать кнопку «Подписать и отправить». Получить НЭП может зарегистрированный пользователь Личного кабинета физического лица через раздел «Электронная подпись».

Раньше для отправки этих документов применялась только квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Когда в 2024 году нужно подавать уведомления

Оплата авансовых платежей по УСН идет ежеквартально до 28 числа, а уведомления по ним сдают также ежеквартально – до 25 числа

Что нужно указать в уведомлении

В уведомлении надо указывать КБК налога по УСН:

  • 182 1 05 01011 01 1000 110 (для УСН «Доходы»);

  • 182 1 05 01021 01 1000 110 (для УСН «Доходы минус расходы»).

и код периода:

  • 34/01 – за 1 квартал;

  • 34/02 – за 2 квартал;

  • 34/03 – за 3 квартал.

Платить налог надо будет на КБК ЕНП (182 0 10 61201 01 0000 510)

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