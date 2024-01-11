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Маркетплейсы

Как выбрать маркетплейс, чтобы не прогореть

Какой маркетплейс предлагает самые выгодные условия сотрудничества, как там с логистикой и наличием вашей целевой аудитории? Вся важная информация о популярных маркетплейсах в статье.
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Как выбрать маркетплейс, чтобы не прогореть
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Wildberries

Маркетплейс, который регулярно занимает первые места в топах. У Wildberries 695 пунктов приёма в России и странах СНГ.  Ассортимент универсальный — здесь можно найти любые товары — от хозяйственных мелочей до брендовой одежды. 

Плюсы: большая аудитория покупателей, раскрученная площадка, где точно можно найти свою нишу. Низкий порог для входа, как утверждает Wildberries, можно стартовать, имея на раскрутку 30 000 рублей. Работает с самозанятыми.

Минусы: высокая конкуренция, сложная система комиссий и штрафов, периодически у компании возникали конфликты с владельцами ПВЗ в части санкций и брака, одностороннего изменения правил сотрудничества, хотя сейчас стороны нашли общий язык.

OZON

Еще одна топовая площадка для онлайн-продаж. Ассортимент товаров тоже универсальный. Есть детские товары, электроника, одежда и многое другое.

Плюсы: лояльность маркетплейса к продавцам, простой вход на площадку, большая аудитория и положительная репутация среди покупателей, понятная аналитика продаж.

Минусы: каждый дополнительный сервис вам придется оплачивать отдельно, меньшее по сравнению с лидером количество ПВЗ, что увеличивает сроки доставки покупателям, выплаты дважды в месяц, за более гибкий график придется платить отдельную комиссию.

Яндекс.Маркет

Купить на площадке можно продукты, бытовую технику, инструменты, обувь, одежду, детские игрушки и т.д.

На маркетплейсе 17,6 млн покупателей, тариф за размещение товара составляет от 3 до 22,5%.

Плюсы: Яндекс — это экосистема, поэтому многие сервисы в ней пересекаются, а товары активно продвигаются во всех сервисах, например через Яндекс.Доставку или поисковик. Достаточно прозрачная система комиссий, простой выход на площадку.

Минусы: большая конкуренция, мало складов и пунктов выдачи заказов.

Мегамаркет

Маркетплейс, входящий в состав экосистемы Сбера. Площадка тоже предлагает бонусные рубли — 30 000 на продвижение при регистрации.

Плюсы: активная реклама и продвижение маркетплейса, большое количество пользователей, простой выход для начала продаж, реферальная программа, гибкие тарифы, нет такого уровня конкуренции, как на других маркетплейсах, есть возможность занять выгодную нишу.

Минусы: возможно продажа отдельных категорий товаров будет идти не так успешно, как на более раскрученных площадках.

KazanExpress

Позиционирует себя, как  первый в России маркетплейс с бесплатной доставкой за 1 день. Доставка осуществляется в 115 городов, 460 пунктов выдачи. Пока не так, как на других маркетплейсах впечатляет количество покупателей — 3 млн. 

Предлагают услуги для тех, кто только начинает бизнес — разработку бренда, фото для карточек товаров в собственной фотостудии.

Каталог с большим количеством товаров, но не все ниши заняты плотно — для развития это хороший вариант, начать продавать на том маркетплейсе, где конкуренция минимальна. 

Плюсы: быстрая и бесплатная доставка, простой вывод средств, собственная система логистики.

Минусы: довольно высокая комиссия, зависит от цены на товар, пока не очень большая сеть ПВЗ.

Как начать торговать на маркетплейсе: принципы работы и отчетности

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