Как выбрать маркетплейс, чтобы не прогореть

Какой маркетплейс предлагает самые выгодные условия сотрудничества, как там с логистикой и наличием вашей целевой аудитории? Вся важная информация о популярных маркетплейсах в статье.

Wildberries

Маркетплейс, который регулярно занимает первые места в топах. У Wildberries 695 пунктов приёма в России и странах СНГ. Ассортимент универсальный — здесь можно найти любые товары — от хозяйственных мелочей до брендовой одежды.

Плюсы: большая аудитория покупателей, раскрученная площадка, где точно можно найти свою нишу. Низкий порог для входа, как утверждает Wildberries, можно стартовать, имея на раскрутку 30 000 рублей. Работает с самозанятыми.

Минусы: высокая конкуренция, сложная система комиссий и штрафов, периодически у компании возникали конфликты с владельцами ПВЗ в части санкций и брака, одностороннего изменения правил сотрудничества, хотя сейчас стороны нашли общий язык.

OZON

Еще одна топовая площадка для онлайн-продаж. Ассортимент товаров тоже универсальный. Есть детские товары, электроника, одежда и многое другое.

Плюсы: лояльность маркетплейса к продавцам, простой вход на площадку, большая аудитория и положительная репутация среди покупателей, понятная аналитика продаж.

Минусы: каждый дополнительный сервис вам придется оплачивать отдельно, меньшее по сравнению с лидером количество ПВЗ, что увеличивает сроки доставки покупателям, выплаты дважды в месяц, за более гибкий график придется платить отдельную комиссию.

Яндекс.Маркет

Купить на площадке можно продукты, бытовую технику, инструменты, обувь, одежду, детские игрушки и т.д.

На маркетплейсе 17,6 млн покупателей, тариф за размещение товара составляет от 3 до 22,5%.

Плюсы: Яндекс — это экосистема, поэтому многие сервисы в ней пересекаются, а товары активно продвигаются во всех сервисах, например через Яндекс.Доставку или поисковик. Достаточно прозрачная система комиссий, простой выход на площадку.

Минусы: большая конкуренция, мало складов и пунктов выдачи заказов.

Мегамаркет

Маркетплейс, входящий в состав экосистемы Сбера. Площадка тоже предлагает бонусные рубли — 30 000 на продвижение при регистрации.

Плюсы: активная реклама и продвижение маркетплейса, большое количество пользователей, простой выход для начала продаж, реферальная программа, гибкие тарифы, нет такого уровня конкуренции, как на других маркетплейсах, есть возможность занять выгодную нишу.

Минусы: возможно продажа отдельных категорий товаров будет идти не так успешно, как на более раскрученных площадках.

KazanExpress

Позиционирует себя, как первый в России маркетплейс с бесплатной доставкой за 1 день. Доставка осуществляется в 115 городов, 460 пунктов выдачи. Пока не так, как на других маркетплейсах впечатляет количество покупателей — 3 млн.

Предлагают услуги для тех, кто только начинает бизнес — разработку бренда, фото для карточек товаров в собственной фотостудии.

Каталог с большим количеством товаров, но не все ниши заняты плотно — для развития это хороший вариант, начать продавать на том маркетплейсе, где конкуренция минимальна.

Плюсы: быстрая и бесплатная доставка, простой вывод средств, собственная система логистики.

Минусы: довольно высокая комиссия, зависит от цены на товар, пока не очень большая сеть ПВЗ.

Как начать торговать на маркетплейсе: принципы работы и отчетности

Начните работать с маркетплейсами — ведите свой бизнес или помогайте вести учет продавцам со знаниями курса «Бухгалтер маркетплейса». Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах.

Станете бухгалтером в перспективной сфере, которая растет на 43 % в год.

Получите все необходимые навыки, занимаясь онлайн пару часов в день.

Смотреть демо-урок

Курс сделан практиками, которые досконально знают специфику работы бухгалтеров на маркетплейсах. Если у вас появятся вопросы, то вы всегда сможете задать их преподавателям на онлайн-встречах и в чате.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Успейте купить курс по сниженной цене — 9 900 вместо 26 000 рублей!

Купить курс

Получите востребованные актуальные знания и зарабатывайте больше!