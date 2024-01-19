Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году порядок уменьшения налога по УСН «Доходы» на уплаченные фиксированные взносы ИП значительно изменился. О том, как он организован теперь — разбираемся в статье.

За счет каких расходов можно уменьшить налог на УСН

Список расходов ограничен:

1. Фиксированные страховые взносы ИП. В них включены взносы на пенсионное и медицинское страхование.

2. Дополнительные пенсионные взносы ИП — 1% превышения годовых доходов над 300 000 ₽

ИП уменьшают единый налог на сумму торгового сбора, для этого в годовой декларации предусмотрен отдельный раздел 2.1.2.

Важное условие – налог можно уменьшить в том случае, если он уплачен в тот же бюджет, что и торговый сбор.

Согласно НК уплаченный торговый сбор уменьшает исчисленный налог в дополнение к суммам уменьшения (п. 8 статьи 346.21 НК). Это означает, что сначала из налогового платежа вычитают страховые взносы, уплаченные в отчетном периоде. При этом для работодателей действует ограничение на уменьшение налога не более 50%. И уже оставшуюся часть налога можно уменьшать на торговый сбор (письмо Минфина от 15.07.2015 № 03-11-10/40730).

Если у ИП появляются работники, то они так же как и организации могут уменьшить налог не более чем на 50% (подпунктом 2 пункта 3.1 статьи 346.21).

3. Страховые взносы за работников.

4. Выплаты больничных работникам.

Если болеет сам сотрудник и это заболевание не является профессиональным, а также не связано с несчастным случаем на производстве, то пособие за первые три дня нетрудоспособности платит работодатель. Именно эта сумма относится к расходам, которые можно учесть в расчете УСН. В вычет больничных пособий работодатель имеет право включить НДФЛ.

6. Выплаты за работников по договорам добровольного личного страхования.

Когда уменьшать налог на фиксированные взносы при УСН «доходы».

Ситуация Как уменьшать налог за 2023 год Как уменьшать налог за 2024 год Фиксированные взносы за 2023 год платили ежеквартально по 11 460,50 (до 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023) Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог Фиксированные взносы за 2023 год уплатили одной суммой 45 842 до 31.12.2023 Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог Фиксированные взносы за 2023 год уплатили одной суммой 45 842 09.01.2024 Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог Фиксированные взносы за 2023 год до сих пор не уплатили Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог

Если вы до сих пор не уплатили взносы и уплата пройдет в 2024 году, уменьшать на них можно только налог 2023 года. Поэтому используйте право на уменьшение сейчас.

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