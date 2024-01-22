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УСН

Здесь легко ошибиться! 5 новшеств по УСН, о которых должен знать бухгалтер

Сделали для вас подборку новых правил по УСН, чтобы вы не попали в ловушки налоговиков, а работали спокойно и без штрафов.
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Здесь легко ошибиться! 5 новшеств по УСН, о которых должен знать бухгалтер
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Новый лимит доходов

В 2024 году коэффициент-дефлятор по УСН составит 1,329. Соответственно, пределы доходов изменятся:

  • 199,35 млн рублей — для стандартных ставок УСН;

  • 265,8 млн рублей — для повышенных ставок УСН;

  • 149,51 млн рублей — для перехода на УСН.

2. Теперь без платежек

С 2024 года платить авансы по УСН платежками-02 нельзя. Все обязаны перейти на уведомления, в которых нужно указывать КБК налога по УСН и код периода:

  • 34/01 – за 1 квартал;

  • 34/02 – за 2 квартал;

  • 34/03 – за 3 квартал.

Платить налог надо будет на КБК ЕНП.

3. Сроки по авансам на УСН в 2024

Оплата авансовых платежей по УСН идет ежеквартально до 28 числа, а уведомления по ним сдают также ежеквартально – до 25 числа

  • Налог по УСН за 2023 год необходимо оплатить до 28.03.2024 для организаций и до 02.05.2024 для ИП. 

  • Срок декларации — 25.03.2024 для организаций и 25.04.2024 для ИП.

  • Аванс за 1 квартал 2024 года надо оплатить до 02.05.2024, а уведомление сдать 25.04.2024.

  • Аванс за полугодие 2024 года надо оплатить до 29.07.2024, а уведомление сдать до 25.07.2024.

  • Аванс за 9 месяцев 2024 года — срок уплаты налога — 28.10.2024, срок сдачи уведомления 25.10.2024.

  • Налог за 2024 год оплатить до 28.03.2025 для организаций и до 28.04.2025 для ИП. Уведомление подавать не нужно, а сдать декларацию надо до 25.03.2025 для организаций и до 25.04.2025 для ИП.

4. Как теперь заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН

В новой книге нет раздела IV, в котором отражают взносы, уменьшающие налог. Форма утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

На титульном листе не надо будет указывать адрес организации и ИП.

5. Оповещение о смене адреса

При изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.

Сейчас этот нюанс Минфин разъясняет в письмах. С 2024 года это правило будет прописано в НК.

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