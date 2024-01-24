Как уменьшить штраф за уточненную декларацию в 2 раза

Если сдать уточненку и при этом не заплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму) — получите штраф. Однако его можно снизить.

Согласно общим правилам, штраф за уточненную декларацию не будет начислен, если на момент ее сдачи на ЕНС было достаточно средств как на доплату по налогу, так и на пени. В данном случае учитывают и сальдо ЕНС, и отложенную переплату (резерв).

Так как в день образования задолженности резерв должен расформироваться и вернуться на ЕНС, то такие зарезервированные суммы также подлежат учету при решении вопроса об освобождении от ответственности.

Подробно этот вопрос рассматривается в письме ФНС от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@.

Пени на сумму налога к доплате по уточненке не начисляют за дни, когда на сальдо ЕНС + отложенная переплата была сумма не меньше доначисленного налога.

При невыполнении условий есть риск получить штраф в размере 20% от суммы невыплаченного налога.

Если на сальдо ЕНС со дня установленного срока уплаты налога по день сдачи уточненки непрерывно имелось положительное сальдо ЕНС, которого хватало хотя бы частично на уплату налога по уточненке, то это учтут при начислении штрафа.

По уточненкам за периоды до 2023 года учитывают:

переплату по конкретному налогу до 01.01.2023;

сальдо ЕНС после 01.01.2023.

Штраф за уточненную декларацию могут уменьшить в 2 раза при наличии смягчающих обстоятельств:

вы самостоятельно выявили ошибки , даже если налог и пени не были уплачены в срок (то есть, сам факт сдачи уточненки);

на момент сдачи упрощенки сальдо ЕНС было положительным.

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