Семь способов легально снизить налоговую нагрузку на бизнес

Чтобы налоговая не заподозрила организацию в незаконной оптимизации, уровень налоговой нагрузки не должен быть ниже 10%. Какие способы для расчета нагрузки и рентабельности бизнеса существуют, рассказываем в статье.

Налоговая нагрузка — это основной показатель того, что бизнес добросовестно ведет дела и выплачивает налоги.

Показатель рассчитывается как отношение уплаченных налогов к доходам организации по отчету о финансовых результатах (без доходов от участия в других организациях).

Исключены из расчета налоговой нагрузки:

Агентские платежи (налог на прибыль организаций с дивидендов и НДФЛ).

В связи с тем, что организация в данном случае удерживает и уплачивает налог за других лиц.

НДФЛ и страховые взносы.

НДФЛ и страховых взносов исключены в связи с тем, что базой для их исчисления выступает заработная плата.

Уровень налоговой нагрузки может отличаться в зависимости от:

отраслевой принадлежности;

масштабов деятельности компании;

региональных факторов, влияющих на условия ведения бизнеса.

Поэтому одним из общепринятых методов определения обоснованности налоговой нагрузки организации является ее сравнение со средними значениями по отраслям экономики (за исключением финансового и бюджетного секторов экономики, что обусловлено спецификой их налогообложения). Рассказываем, какие варианты для законного снижения налоговой нагрузки есть в распоряжении бухгалтера.

Способ №1. Изменить форму собственности

Если вид деятельности и размер выручки и других ограничителей позволяет — оформить ИП, закрыв ООО, чтобы использовать, например налоговые каникулы для ИП, применять патент и получать иные льготы. Кроме того, более свободно обращаться со свободными деньгами.

Способ №2. Найти более выгодный налоговый режим

Это самый популярный метод снижения нагрузки — например, перейти с ОСНО на УСН.

Способ №3. «Перевезти» бизнес

Налоговая ставка сильно отличаться от региона к региону, поэтому изменить место регистрации бизнеса может стать простым и законным обоснованием для снижения нагрузки.

Например, в Калмыкии для УСН действуют пониженные ставки — 1% с оборота и 5% с прибыли. При этом учтите, что налоговая будет оценивать — реально ли вы переместили бизнес или номинально. Если вы действительно намерены открыть офис в другом регионе и осуществлять там деятельность — вопросов к вам не будет.

Способ №4. Предоставить полный пакет документов по расходам

Затраты на ОСНО, ЕСХН и УСН «доходы-расходы» можно принять только при наличии правильно оформленной первички. Поэтому необходимо заранее собрать обязательный пакет документов, который подтвердит законность произведенных расходов, и таким образом снизить налогооблагаемую базу.

Способ №5. Разделить бизнес на несколько направлений, выделив каждое в самостоятельное предприятие

Имейте в виду, что такую разбивку налоговики часто считают дроблением, даже при наличии сильных аргументов (например, часть бизнеса была выделена в отдельное ООО для получения лицензии на осуществление деятельности и получения доступа СРО). Само по себе уменьшение налоговой нагрузки не может быть целью разделения бизнеса.

Способ №6. Отдать предпочтение в сотрудничестве самозанятым и ИП

Если вам приходится нанимать для выполнения отдельных задач, поручений или проектов физлиц, лучше заключать договоры ГПХ с самозанятыми и ИП. Особый статус физлиц позволяет сэкономить на НДФЛ и взносах. Но здесь ни в коем случае нельзя заниматься подменой трудовых договоров, речь только о грамотном выборе разовых исполнителей.

Способ №7. Пересмотреть учетную политику

Учтите все возможности, которые дают ФСБУ, учтите специфику учета доходов и расходов именно для вашего предприятия, изучите все льготы и послабления, которое дает федеральное и региональное законодательство для таких компаний, как ваша. Установите четкие правила по предоставлению первичных документов, их оформлению, чтобы снизить риски снятия расходов из-за неграмотно оформленных документов.

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