Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году

В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.

Удержания из заработной платы могут совершаться по инициативе работодателя, например, в возмещение ущерба или излишне выплаченных отпускных при увольнении или по требованию закона: алименты или иные выплаты по исполнительным листам, НДФЛ и др.

Удержания по инициативе работодателя

Согласно ТК РФ (статьи 137, 238, 248) удержания можно произвести в следующих случаях:

в качестве возмещения неотработанного аванса (в счет зарплаты, в связи с командировкой, переводом на работу в другую местность и др. случаях);

при выплате излишних сумм вследствие счетных ошибок, при признании вины работника в невыполнении норм труда или простое;

для возмещения причиненного ущерба (в пределах среднего месячного заработка, если работник несет материальную ответственность);

за дни отпуска, если они были предоставлены авансом, а работник увольняется до того, как отработал их (исключение — увольнение при ликвидации или сокращении штата).

Причем излишне выплаченные отпускные работодатель может удержать и без согласия сотрудника, а вот остальные удержания из списка возможны только если сотрудник их не оспаривает, в противном случае придется обращаться в суд.

Аналогично придется поступить, если сумма причиненного материально-ответственным лицом ущерба превышает среднемесячный заработок.

Кроме того, нужно соблюсти срок — для удержания неотработанного аванса, ущерба или ошибочно выплаченных сумм у работодателя есть месяц (со дня, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности, неверно рассчитанных выплат, даты установки размера). Иначе — снова суд.

Чаще всего вопросы вызывает понятие счетных ошибок. Чтобы правильно определить, что именно к ним относится, можно обратиться к апелляционному определения от 28.08.2018 по делу № 33-31253/2018. В нем сказано, что к этому виду ошибок относятся, те, что допущены при проведении арифметических подсчетов, в т.ч. при в компьютерной программе, если произошел сбой.

При этом, если бухгалтер, например, использовал неверные данные при расчете (не тот коэффициент, не так применил трудовое законодательство и т.д.) или неправильно внес данные в программу, то такие ошибки счетными не являются.

Обязательные удержания

Они производятся в силу различных законов — Налогового кодекса (НДФЛ), Семейного кодекса (алименты), согласно закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ о профсоюзах (профсоюзные взносы), закона № 229-ФЗ об исполнительном производстве (например, удержания по исполнительным листам в счет погашения кредита или штрафа за нарушение ПДД), по Уголовно-исполнительному кодексу (суммы из заработной платы осужденных к исправительным работам, принудительным работам, лишению свободы).

Для этих удержаний работодатель не должен спрашивать согласия сотрудника.

Размер удержаний

Существует определенный лимит удержаний. Их общий размер не должен превышать 20% заработка. В отдельных случаях (если удержание производится в случаях, предусмотренных федеральными законами) он не может превышать 50%.

В любом случае за работником нужно сохранять 50% заработка, даже если взыскание происходит по нескольким исполнительным листам. Исключение — случаи, когда размер удержаний может быть повышен до 70% (чаще всего — при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей).

Как рассчитывать зарплату и авансы по новым правилам 2024 года

Научитесь не просто рассчитывать зарплату и проводить комплекс операций в 1С: ЗУП, но и работать с документами на курсе «Бухгалтер по зарплате».

Чему вы научитесь

рассчитывать зарплату, отпускные, больничные пособия,

составлять трудовые договоры и ГПХ,

экономить зарплатные налоги законно,

предотвращать проблемы с налоговой,

защищать компанию во время проверок.

Кому подойдет курс

Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации. Вас ждут видео-лекции, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом. Сейчас купить курс можно со скидкой 75% за 6 499 руб.!

Купить курс

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.