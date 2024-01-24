Клерк
Логотип Клерк
Клерк
Удержания из зарплаты

Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году

В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.
21 7
Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Удержания из заработной платы могут совершаться по инициативе работодателя, например, в возмещение ущерба или излишне выплаченных отпускных при увольнении или по требованию закона: алименты или иные выплаты по исполнительным листам, НДФЛ и др.

Удержания по инициативе работодателя

Согласно ТК РФ (статьи 137, 238, 248) удержания можно произвести в следующих случаях:

  • в качестве возмещения неотработанного аванса (в счет зарплаты, в связи с командировкой, переводом на работу в другую местность и др. случаях);

  • при выплате излишних сумм вследствие счетных ошибок, при признании вины работника в невыполнении норм труда или простое;

  • для возмещения причиненного ущерба (в пределах среднего месячного заработка, если работник несет материальную ответственность);

  • за дни отпуска, если они были предоставлены авансом, а работник увольняется до того, как отработал их (исключение — увольнение при ликвидации или сокращении штата).

Причем излишне выплаченные отпускные работодатель может удержать и без согласия сотрудника, а вот остальные удержания из списка возможны только если сотрудник их не оспаривает, в противном случае придется обращаться в суд. 

Аналогично придется поступить, если сумма причиненного материально-ответственным лицом ущерба превышает среднемесячный заработок.

Кроме того, нужно соблюсти срок — для удержания неотработанного аванса, ущерба или ошибочно выплаченных сумм у работодателя есть месяц (со дня, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности, неверно рассчитанных выплат, даты установки размера). Иначе — снова суд.

Чаще всего вопросы вызывает понятие счетных ошибок. Чтобы правильно определить, что именно к ним относится, можно обратиться к апелляционному определения от 28.08.2018 по делу № 33-31253/2018. В нем сказано, что к этому виду ошибок относятся, те, что допущены при проведении арифметических подсчетов, в т.ч. при в компьютерной программе, если произошел сбой.

При этом, если бухгалтер, например, использовал неверные данные при расчете (не тот коэффициент, не так применил трудовое законодательство и т.д.) или неправильно внес данные в программу, то такие ошибки счетными не являются.

Обязательные удержания

Они производятся в силу различных законов — Налогового кодекса (НДФЛ), Семейного кодекса (алименты), согласно закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ о профсоюзах (профсоюзные взносы), закона № 229-ФЗ об исполнительном производстве (например, удержания по исполнительным листам в счет погашения кредита или штрафа за нарушение ПДД), по Уголовно-исполнительному кодексу (суммы из заработной платы осужденных к исправительным работам, принудительным работам, лишению свободы).

Для этих удержаний работодатель не должен спрашивать согласия сотрудника.

Размер удержаний

Существует определенный лимит удержаний. Их общий размер не должен превышать 20% заработка. В отдельных случаях (если удержание производится в случаях, предусмотренных федеральными законами) он не может превышать 50%.

В любом случае за работником нужно сохранять 50% заработка, даже если взыскание происходит по нескольким исполнительным листам. Исключение — случаи, когда размер удержаний может быть повышен до 70% (чаще всего — при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей).

Как рассчитывать зарплату и авансы по новым правилам 2024 года

Научитесь не просто рассчитывать зарплату и проводить комплекс операций в 1С: ЗУП, но и работать с документами на курсе «Бухгалтер по зарплате».

Чему вы научитесь

  • рассчитывать зарплату, отпускные, больничные пособия,

  • составлять трудовые договоры и ГПХ,

  • экономить зарплатные налоги законно,

  • предотвращать проблемы с налоговой,

  • защищать компанию во время проверок.

Кому подойдет курс

Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, оформлять и оплачивать командировки, совместительство и другие ситуации. Вас ждут видео-лекции, практические задания, проверочные тесты, куратор в процессе обучения и онлайн-встреча с экспертом. Сейчас купить курс можно со скидкой 75% за 6 499 руб.!

Купить курс

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Начать дискуссию

Бесплатно с Спецрежимы

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
31
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,2 тыс.
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
65
Логотип Клерк
Клерк
Удержания из зарплаты

Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году

В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21
Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
65
Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

390
Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.

Иллюстрация: rawpixel-com/freepik
64

Записи вебинаров

722
Новые видео от экспертов каждый день
Зарплата

Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
74
НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

175
Бесплатно с Валютный контроль

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
38
ФСБУ НМА

Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

Иллюстрация: googledeepmind/unsplash
42
Логотип blcons_group
blcons_group
Ценные бумаги

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
1
52
Инвестиции

С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

48
Банки

Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

52
Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

74
Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

87
Законопроекты

Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используется для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

69
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
827
Инвестиции

Инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3

Сейчас с сохранением налоговых льгот с ИИС-3 можно снять только деньги для оплаты лечения. Это хотят пересмотреть и разрешить раз в три года выводить половину накоплений на срок до 12 месяцев.

52
Мошенничество

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор

Количество мошеннических рассылок работникам компаний от лица руководства в последние месяцы выросло в несколько раз.

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор
45