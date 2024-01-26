Как рассчитать налог при УСН 15% (доходы минус расходы)

Когда и сколько должна заплатить государству организация, работающая на УСН в 2024 году.

Ставка налога для УСН доходы минус расходы составляет 15%. Хотя окончательный процент может варьироваться от региона к региону. Налоговый кодекс РФ дает субъектам такое право. Они могут установить свою ставку в диапазоне от 5 до 15%.

Для того, чтобы правильно рассчитать налог, нужно вспомнить правила учета выручки и затрат при УСН 15%.

Все данные должны быть отражены в книге учета доходов и расходов, откуда впоследствие можно выгрузить итоговые показатели.

Регламент определения доходов описан в статье 346.15 НК РФ, расходов – в статье 346.16. Порядок признания доходов и расходов на УСН – в статье 346.17.

В графу доходов необходимо вносить информацию о поступлениях, когда они были зачислены на счет или внесены в кассу организации. Существуют и некоторые виды доходов, когда не происходит движения денег, а доход возникает. Например, если было безвозмездно получено имущество.

Расходы фиксируют в КУДиР при выполнении нескольких условий и они зависят от того, о каких именно расходах идет речь. Например, расходы по материалам можно признать тогда, кода они оплачены и оприходованы, а вот списаны они в производство или нет — не важно. Расходы по товарам списываются при условии, что вы оплатили их покупку и реализовали и т.д.

Авансовые платежи по налогу на УСН надо считать по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев. По итогам года уплачивается налог.

Перечислить средства надо до 25 апреля, 25 июля и 25 октября 2024 года.

Срок перечисления налога УСН для организаций – до 31 марта, для ИП – до 30 апреля 2025 года.

Опираясь на данные первого квартала нужно вычесть из доходов расходы (естественно только принимаемые в соответствии с НК) за период и умножить разницу на 15% (если вы применяете эту ставку, а не ниже).

По такому же принципу считаются авансовые платежи за 6 и 9 месяцев. Не забывайте учитывать ранее уплаченные вами авансовые платежи.

При расчете годового налога нужно еще посчитать минимальный налог и сравнить его с тем, что получился у вас в результате обычного расчета.

Минимальный налог = все доходы * 1%

Если больше минимальный налог, то платить нужно его.

Как правильно вести налоговый учет при УСН

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