Коэффициент демонстрирует то, насколько фирма независима от стороннего капитала и может инвестировать достаточное количество средств в собственное развитие. Рассказываем, как рассчитать коэффициент по балансу.

Коэффициент маневренности показывает, какая доля средств капитализирована, а какая — в обороте, то есть отражает гибкость и возможность бизнеса распоряжаться свободным имуществом.

Как рассчитать коэффициент

КМ является отношением собственных средств в обороте к их источникам. Для определения коэффициента нужно обратиться к данным из бухгалтерского баланса организации. Понадобятся значения строк 1100 и 1300.

Самый простой вариант формулы выглядит так: строка 1300 — строка 1100 / строка 1300.

Разница между значениями строк показывает количество оборотных средств компании, данные из строки 1300 — общую величину капитала.

О чем говорит величина коэффициента

Низкий КМ (менее 0,3) говорит об ошибках в управлении компанией, которая привела к зависимости от вложенного капитала и займов, и следовательно, о низкой платежеспособности. Такой показатель может стать причиной отказов со стороны кредиторов и уменьшении привлекательности бизнеса для инвесторов.

«Золотая середина» или оптимальный показатель находится в промежутке 0,3 - 0,6. В данном случае у бизнеса есть средства для вложений в собственное развитие и относительную независимость от внешнего капитала.

Интерпретировать показатель КМ выше 0,6 нужно, учитывая текущие займы и ликвидность.

Если большая часть займов долгосрочная, то показатель демонстрирует неустойчивость бизнеса, так как доля будет уходить на погашение, если же преобладают краткосрочные кредиты, то показатель можно расценивать как положительный.

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