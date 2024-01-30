Как создать продающую карточку на маркетплейсе: рекомендации экспертов

Иногда даже хороший продукт плохо продается, просто потому что покупатель не видит его преимуществ, пролистывает в поиске, не обращая внимания. Большинство экспертов по работе с маркетплейсами выделяют 5 частых ошибок, которые мешают вам увеличить продажи.

Карточка товара на маркетплейсе играет ключевую роль. Для того, чтобы клиент купил ваш продукт и оценил ваши старания и качество изделия, сначала нужно привлечь его внимание. За это как раз отвечает карточка, если она составлена плохо — покупатель пройдет мимо.

За счет чего карточка продает?

Качество визуальной составляющей

Насколько визуал соответствует современным тенденциям, трендам и акцентирует внимание именно на товаре. Насколько интересно товар представлен. Например, советуют показывать не просто товар в вакууме, а то, как он будет выглядеть в интерьере, на человеке.

Пример: постельное белье стоит сразу показать застеленным на кровати, а не просто фото его в упаковке.

Информативность и полезность для клиента

Доносит всю важную информацию о товаре, его полезные качества, как его использовать и т. д.

Пример: при продаже овощерезки, покажите, как красиво она нарежет овощи разными насадками.

Наполненность

Показывает разные виды контента, которыми можно донести важную и полезную информацию о товаре (видеообзор, инфографика и т. д.).

Как правильно оформлять карточки товара. Примеры

Пример № 1

Товар должен контрастировать с фоном , чтобы его было четко видно.

В кадре не должно быть много объектов, чтобы внимание было сконцентрировано только на товаре.

Первая картинка отвечает за привлечение внимания. Из 100 объявлений в выдаче она должна заинтересовать потенциального покупателя, поэтому ее характерная черта — выразительность и индивидуальность.

Следующие 2-3 картинки должны рассказывать о преимуществах и УТП продукта.

Если у товара есть особенности в подборе, например, размерный ряд, то стоит добавить такую карточку, чтобы клиенту не приходилось идти на другие страницы для сравнения.

Если речь идет о предметах, например, о посуде, то описывать размер лучше не в сантиметрах, а в сравнении с чем-то понятным (рукой, кружкой и тд).

Пример № 2

Первая картинка должна максимально отвечать на запрос. Если запрос «зеркало», то на первом слайде должно быть оно, а не какая-то инсталляция. На этой картинке кажется перегруз информацией.

Предмет должен занимать не менее 60% пространства, зеркало на картинке занимает не более 20-30%, что снижает вероятность продаж.

Пример № 3

Все слайды должны быть в одном стиле, товар не должен теряться за шрифтами разного цвета и размера.

Как зарабатывать на маркетплейсах

Чтобы получать выгоду от работы с маркетплейсом, важно правильно вести учет финансов: считать себестоимость, вести учет доходов и расходов, вовремя платить налоги и сдавать отчетность. Иначе все усилия по продвижению могут быть перекрыты одной налоговой проверкой — вы заплатите кучу штрафов и потратите километры нервов, копаясь в документах.

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