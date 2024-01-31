Обзор лучших предложений января: курсы-бестселлеры «Клерка» со скидкой до 70%

Сделали для вас подборку курсов повышения квалификации и профпереподготовки с нуля и для продвинутых, которые пригодятся каждому бухгалтеру в 2024 году.

Если под бой курантов вы загадали мощный карьерный рост или даже открытие своего бизнеса, то вам пригодится этот обзор.

Новый год начался с обвала нововведений в работе бухгалтера. Вышли новые ФСБУ, заполнять ЕФС-1 теперь надо по-другому, изменился порядок работы с ЕНП и уведомлениями — и это только начало года!

Чтобы выстоять в этом потоке перемен и остаться профессионалом, нужно быстро освоиться в новых обстоятельствах и научиться работать по новым правилам.

В подборку мы добавили курсы, которые помогут вам разобраться во всех новшествах и изменениях 2024 года, а также обучение по набирающим популярность направлениям. Чтобы в новом году вы точно добились карьерных высот.

Поехали!

Открывает подборку курс по работе в самой востребованной нише 2024 года. Маркетплейсы стремительно набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами не хватает.

Так что ловите удачный случай прорваться в первые ряды и начинайте сотрудничать с маркетплейсами, пока это не стало мейнстримом!

На курсе вы разберетесь в особенностях сотрудничества с разными маркетплейсами — Яндекс, Wildberries, Ozon и др. Эти знания помогут вам подобрать подходящую организационно-правовую форму и выбрать налоговый режим, чтобы работать эффективно, без потерь и штрафов.

Целая глава посвящена ведению операций с маркетплейсами в 1С. Разберетесь, как автоматизировать учет продажи, отгрузки, реализации и возврата в 1С: Предприятие 8.3.

Курс подойдет

Внутри курса:

Максимально практичный и понятный материал .

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Купить курс

Ни один бизнес не может вести дела и просто существовать без ведения документации, подготовки отчетности и уплаты налогов. Где спрос, там и предложение! Редкий ИП согласится тянуть все на своих плечах, так что даже если не будет возможности взять бухгалтера в штат, наймут на аутсорсинг.

Поэтому с профессией бухгалтера вы всегда найдете себе работу с достойной зарплатой.

Курс для настоящих новичков и тех, кто имеет небольшой опыт, но хочет систематизировать знания и получить документальное подтверждение навыков.

Мы включили в программу более 40 учебных глав, чтобы вы получили все необходимые инструменты в одном месте и могли сразу начать зарабатывать.

Вы научитесь

Вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

Он также вносится в госреестр ФИС ФРДО и отправляется вам по почте.

Купить курс

Зарплата — непростой участок в работе бухгалтера. Если автоматизировать прием первички, то считать зарплату без ошибок точно сможет только человек. Чего стоят только нюансы по страховым взносам или расчету больничных!

Поэтому профессия бухгалтера по зарплате точно еще долго не исчезнет с рынка. Значит, самое время научиться работать по новым правилам, чтобы не только считать чужую, но и увеличивать собственную зарплату!

На курсе вы узнаете, как работать с разными формами выплат: сверхурочные, отпускные, декретные. Поймете, как оплачивать труд исполнителей по ГПХ: физлиц, ИП и самозанятых. Научитесь оформлять все операции в 1С: ЗУП. Расскажем про функционал, поможем с настройками и дадим рекомендации для ведения учета в ПО.

Среди авторов программы канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях — Елена Воробьева.

Как проходит обучение

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Купить курс

Этот курс профпереподготовки создан для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. Парадоксально, но хоть УСН «проще», но в некоторых ее аспектах сложнее разобраться, чем в ОСНО. Поэтому мы разработали большой курс, в который включили 20 глав по разным аспектам работы по УСН — от разбора особенностей видов УСН до ведения налогового учета в 1С: Предприятие 8.3.

Чему научитесь

Корректно вести бухгалтерский учет при УСН.

Работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ.

Признавать доходы и расходы в налоговом учете.

Вести документооборот на УСН от начала до конца.

Работать по новым шести ФСБУ и применять их в УСН.

После обучения вы получите

Вас ждет максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, а также живое общение с преподавателем и куратором. Отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм.

Купить курс

1 февраля стартует новый поток обучения!

Выбирайте подходящие курсы, повышайте квалификацию, чтобы статьвостребованным специалистом и увеличить свой доход!