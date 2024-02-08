Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

От 90 тыс. и выше! Сколько стоят услуги бухгалтера маркетплейсов

Одна из самых сложных задач для бухгалтера — ответить на вопрос клиента или работодателя «во сколько вы оцениваете эту работу?». Иногда перечень услуг или обязанностей как айсберг — сначала вам приоткрывают только верхушку дел, а потом добавляют еще и еще. Мы попытались выяснить, как не продешевить, когда предлагаешь свои услуги селлерам.
40 6
От 90 тыс. и выше! Сколько стоят услуги бухгалтера маркетплейсов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Маркетплейсы — не паханое поле, где можно разгуляться бухгалтеру. Рынок растет от года в год, а специалистов, которые могли бы взять на себя ведение учета, пока мало.

По этой причине ни продавцы, ни бухгалтеры не могут назвать точный перечень услуг с фиксированными ценами. Приходится обращаться за помощью к коллегам, тем, кто уже работал с маркетплейсами и знает «почем фунт лиха».

На цену влияет много факторов: количество услуг, их сложность, сфера работы, стаж бухгалтера и его опыт сотрудничества с маркетплейсами. Делимся информацией, которую нашли на форумах бухгалтеров. 

Судя по вопросам, чаще всего клиентами бухгалтеров маркетплейсов становятся небольшие ИП, которые работают на УСН «доходы» 6 % без сотрудников. Вот такие прайсы озвучивают сами специалисты — приводим комментарии подписчиков из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера»:  

«Примерно 5 тыс. в месяц я беру на УСН 6% без сотрудников. Это если без товарного учета, только налоговый — КУДиР и декларация в конце года, и сейчас ещё уведомления добавились».

«Каждый сам устанавливает цену и оценивает свой труд. Я иногда думаю, что проще взять одну фирму не маленькую, чем кучу ИП. Вообще, посчитать можно так: ваша зарплата, поделенная на часы, и сколько времени вы тратите на работу. Вот и все. А уж сколько ваш труд стоит, вам виднее».

«Москва в зависимости от количества маркетов 3-5 тыс. в месяц и 10-15 тыс. в квартал или 7 тыс. в месяц и 20 тыс. в квартал. Вам работать с отчетами банком в любом случае. Там что маркетов может быть одна площадка или 10, что банка 10 операций или 100. Конечно, есть разница».

На самом деле для того, чтобы лучше ориентироваться в расценках, нужно знать, за какими услугами обращаются чаще всего, понимать разницу в работе с популярными маркетплейсами. Потому что общая у них только концепция, а порядок сотрудничества, способы вывода средств, отчеты площадок отличаются, но это знает не каждый бухгалтер.

Только по первичке на маркетплейсах наши эксперты ответили на 19 вопросов в чате потока курса повышения квалификации для бухгалтеров. А о том, как настроить программу 1С:Предприятие 8.3 для работы с маркетплейсами пришлось вообще организовать отдельную онлайн-встречу!

Мы пригласили 6 практикующих специалистов, у которых есть опыт сотрудничества с маркетплейсами, собрали всю необходимую информацию в одной учебной программе, она получилась насыщенная: 40 видеоуроков, письменные работы, тесты и удобные конспекты, чтобы вы могли в любой момент повторить тему, не пересматривая видео.

Несмотря на то, что материала много, вы сможете изучать его медленными шагами, в комфортном для вас темпе. На всем протяжении обучения мы будем вас сопровождать, задавайте любые вопросы — в чате или на онлайн-встрече с преподавателем. Вы можете поделиться сложными случаями из вашей практики, и преподаватель поможет вам разобраться в проблеме и даст свои рекомендации.

После обучения вы сможете

Маркетплейсы — это перспективное направление для развития вашей карьеры. Мы подсчитали, что каждый 4 слушатель нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» начинает работать с продавцами, еще продолжая учиться. Просто потому что клиенты готовы платить даже начинающим специалистам, так как остро нуждаются в помощи. Пройдите обучение и выйдете на новый уровень заработка!

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 50% за 14 300 руб.!

Купить курс

Учебный материал полностью соответствует стандартам Министерства образования РФ, а также профстандарту «Бухгалтер». После прохождения курса вы получите удостоверение, которое будет подтверждать ваши знания, данные о нем занесем в гостреестр.

Начать дискуссию

Бесплатно с Кадровый учет

Табель учета рабочего времени в 2024 году

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

Табель учета рабочего времени в 2024 году
25

До 03 июня 2024 года надо подать отчет о движении денег по зарубежным счетам за 2023 год

Штраф за неподачу - 3 тысячи рублей.

1

До 01 марта 2024 года надо подать уведомление об участии в иностранных организациях

Штраф за неподачу такого документа - 50 тысяч рублей.

9
Бухгалтерская отчетность

Что важно учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерскую отчетность за 2023 год нужно подать в электронном виде до 1 апреля 2024 года. Расскажем, на что обратить особенное внимание и как сдать все документы без стресса и ошибок.

37
Банкротство физических лиц

Россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

В рамках процедуры досудебного банкротства 18 тысячам человек удалось списать задолженность на 6,3 млрд рублей.

25
Алименты

Как ИП платит алименты

Рассказываем, как индивидуальный предприниматель платит алименты, как учитываются выбранный налоговый режим и расходы на ведение предпринимательской деятельности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
29

«Сбер» зарегистрировал товарные знаки в Армении

Санкции не помешали «Сберу» зарегистрировать товарные знаки в Молдове в прошлом году и в Армении — на днях.

15

Записи вебинаров

734
Новые видео от экспертов каждый день
НДФЛ

🔥 НДФЛ: на что обратить внимание в 2024 году

В новом году поменялся расчетный период, сроки уплаты НДФЛ и сдачи налоговых уведомлений. Не запутайтесь в датах!

55
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Трудовые отношения

Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян

Для борьбы с нелегальной занятостью Минтруд предложил передавать в Роструд данные о налогоплательщиках, которые относятся к налоговой тайне. Рассказали, как это повлияет на работу с самозанятыми, какие штрафы ждут компании при выявлении нарушений и как обезопасить бизнес.

Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян
80
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
95
1 тыс.
Первичные документы

Как применять бухгалтерские справки. Виды справок

Использовать в качестве первичного документа бухгалтерскую справку можно в ряде случаев. Главное — не переборщить и не заменять ею первичку, без которой обойтись нельзя. Также бухгалтерскую справку нужно грамотно составить.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26
Законопроекты

Иностранные организации с госучастием хотят признать нежелательными

Иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы зарубежных стран, могут признать нежелательными в РФ.

37
Бухгалтерский учет

Проводки при перечислении оплаты поставщику

Перечисление денег поставщикам производится на основании договора поставки ТМЦ (товарно-материальных ценностей). Статья 516 ГК и условия заключенного договора регламентируют правила расчетов за поставляемую продукцию, товары. Глава 37 ГК и договоры подряда регулируют порядок безналичного расчета.

Иллюстрация: arthurhidden/freepik
14
Курортный сбор

Курортный сбор хотят продлить еще на 5 лет

Эксперимент по введению курортного сбора действовал до 31 декабря 2022 года, потом его продлили до 31 декабря 2024 года. Теперь снова хотят продлить – до 31 декабря 2029 года.

33
Логотип Дмитрий Чваненко
Дмитрий Чваненко
Право

Госзаказчик уклоняется от заключения контракта. Способы борьбы

Расскажем, Как добросовестному поставщику добиться восстановления своих прав.

35
Бесплатно с Цифровой рубль

Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.

Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
91
Налог на имущество организаций

До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год

28 февраля истекает срок уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов за 2023 год.

54
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

От 90 тыс. и выше! Сколько стоят услуги бухгалтера маркетплейсов

Одна из самых сложных задач для бухгалтера — ответить на вопрос клиента или работодателя «во сколько вы оцениваете эту работу?». Иногда перечень услуг или обязанностей как айсберг — сначала вам приоткрывают только верхушку дел, а потом добавляют еще и еще. Мы попытались выяснить, как не продешевить, когда предлагаешь свои услуги селлерам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
40
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
130
Социальные пособия

Как получить пособие, если сотрудница вышла из декрета до 2024 года

С 1 января 2024 г. изменились правила выплаты пособия на детей. Согласно новой редакции ст. 256 ТК, право на пособие на ребенка до 1,5 лет сохраняется, если сотрудница вышла на работу в т.ч. при полном дне, неполном времени, удаленной работе и работе на дому.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
41