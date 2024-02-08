От 90 тыс. и выше! Сколько стоят услуги бухгалтера маркетплейсов

Одна из самых сложных задач для бухгалтера — ответить на вопрос клиента или работодателя «во сколько вы оцениваете эту работу?». Иногда перечень услуг или обязанностей как айсберг — сначала вам приоткрывают только верхушку дел, а потом добавляют еще и еще. Мы попытались выяснить, как не продешевить, когда предлагаешь свои услуги селлерам.

Маркетплейсы — не паханое поле, где можно разгуляться бухгалтеру. Рынок растет от года в год, а специалистов, которые могли бы взять на себя ведение учета, пока мало.

По этой причине ни продавцы, ни бухгалтеры не могут назвать точный перечень услуг с фиксированными ценами. Приходится обращаться за помощью к коллегам, тем, кто уже работал с маркетплейсами и знает «почем фунт лиха».

На цену влияет много факторов: количество услуг, их сложность, сфера работы, стаж бухгалтера и его опыт сотрудничества с маркетплейсами. Делимся информацией, которую нашли на форумах бухгалтеров.

Судя по вопросам, чаще всего клиентами бухгалтеров маркетплейсов становятся небольшие ИП, которые работают на УСН «доходы» 6 % без сотрудников. Вот такие прайсы озвучивают сами специалисты — приводим комментарии подписчиков из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера»:

«Примерно 5 тыс. в месяц я беру на УСН 6% без сотрудников. Это если без товарного учета, только налоговый — КУДиР и декларация в конце года, и сейчас ещё уведомления добавились».

«Каждый сам устанавливает цену и оценивает свой труд. Я иногда думаю, что проще взять одну фирму не маленькую, чем кучу ИП. Вообще, посчитать можно так: ваша зарплата, поделенная на часы, и сколько времени вы тратите на работу. Вот и все. А уж сколько ваш труд стоит, вам виднее».

«Москва в зависимости от количества маркетов 3-5 тыс. в месяц и 10-15 тыс. в квартал или 7 тыс. в месяц и 20 тыс. в квартал. Вам работать с отчетами банком в любом случае. Там что маркетов может быть одна площадка или 10, что банка 10 операций или 100. Конечно, есть разница».

На самом деле для того, чтобы лучше ориентироваться в расценках, нужно знать, за какими услугами обращаются чаще всего, понимать разницу в работе с популярными маркетплейсами. Потому что общая у них только концепция, а порядок сотрудничества, способы вывода средств, отчеты площадок отличаются, но это знает не каждый бухгалтер.

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