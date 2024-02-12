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УСН

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.
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Как доказать свое право на использование УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Организации и ИП могут подать уведомление на УСН вместе с документами регистрации или в ближайшие 30 дней после этого. Компании, которые уже ведут профессиональную деятельность на общей системе налогообложения, могут перейти на УСН только с нового года, подав заявление до конца текущего. Согласно ст. 346.13 НК начать работать по УСН в середине года нельзя. 

При этом, т. к. переход на упрощенку носит уведомительный характер, налоговики никакого ответа на уведомление не пришлют. Но бывает, что право на спецрежим приходится подтверждать, например, контрагентам или даже самой ФНС.

Зачем нужно подтверждение

При подаче декларации оно не требуется. А вот при заключении договора партнер может запросить подтверждение, что вы не являетесь плательщиком НДС. И одного вашего «мамой клянусь!» ему явно будет недостаточно.

Иногда ФНС, спустя какое-то время работы бизнеса, присылает требование сдать декларацию по НДС или требует пояснений, почему это вы платите единый налог, а не налог на прибыль. Тогда вам придется доказать, что вы и вправду изъявляли желание перейти на УСН.

Что может подтвердить применение УСН

Официально подтвердить применении УСН можно «Информационным письмом» из ИФНС по форме № 26.2-7, которая утверждена приложением № 7 к приказу ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Для того, чтобы его получить организация должна в свободной форме составить заявление с указанием полного наименования, своего адреса регистрации, ИНН и КПП. В течение 30 дней ИФНС обязана отправить ответное письмо, в котором будут отражены данные о предоставлении или непредоставлении ей налоговых деклараций в период применения компанией упрощенной системы налогообложения. 

Это, пожалуй, самый надежный способ.

Еще один вариант — заглянуть в выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Если вы подавали заявление о переходе на УСН вместе с документами на регистрацию, то в выписке, в списке этих самых документов оно будет. Тогда доказательством станет выписка.

Если ни письмо. ни выписка ваш спецрежим не подтверждают, остается единственная надежда.

Как подтвердить свое право на УСН в суде

Если вы вынуждены обратиться в суд, то сначала запаситесь доказательствами того, что налоговая знала о применении вами спецрежима и не возражала: 

  • принимала платежи в счет налога на УСН (сложнее доказать с 2023 года, когда появился ЕНП, т.к. там все суммы платежей обезличенные);

  • принимала годовые декларации и не запрашивала пояснений, почему вы сдаете именно декларацию по УСН, а не по прибыли;

  • принимала уведомления по ЕНП с указанием КБК и начисленной суммой авансовых платежей по налогу на УСН, не указывая на ошибку, не требуя пояснений и списывала с ЕНС сумму в счет погашения обязанности по единому налогу;

  • не высылала требований на оплату налогов по ОСНО — НДС, налог на прибыль, НДФЛ (для ИП) и не требовала предоставления отчетности по ним;

  • при регистрации ККТ с указанием налогового режима УСН, налоговики не указали на ошибку и не отказали в регистрации кассы.

Если налоговая не приняла вашу декларацию или вовремя выслала оповещение о необходимости уплаты, например, НДС, а вы этого не сделали, то суд откажет вам в праве работы на УСН и признает, что вы уклонялись от уплаты налогов на ОСНО.

В таком случае придется провести перерасчет обязательств, доплатить налоги и пересдать отчетность. А также выплатить все штрафы и пени за просрочку. Перейти на УСН вы сможете только с нового года. 

Как избежать доначислений и штрафов

Есть несколько вариантов для того, чтобы снизить убытки, хотя полностью уйти от уплаты штрафов, конечно, не получится. 

  • Для ИП — оптимальный вариант — закрыть бизнес и открыть его снова. Тогда вы сможете воспользоваться правом перехода в первые 30 дней после регистрации ИП. Правда, все равно придется заплатить страховые взносы и налоги, но обойдется вам это намного дешевле, чем продолжать работу на ОСНО. Риск — ФНС может решить, что перерегистрация — это как раз попытка налоговой оптимизации и попытается доказать, что вы продолжаете тот же бизнес и должны находится на ОСНО.

  • Для ИП — если ваш вид деятельность позволяет работать по патенту, то можно перейти на эту систему налогообложения. До перехода вы заплатите налоги по ОСНО, после — будет освобождение.

  • Для ООО — если платежи слишком большие, то проще прекратить деятельность, постепенно гасить имеющиеся долги и при желании с нового года переходить на УСН. Или открыть другую компанию и для вновь зарегистрированной оформить спецрежим. При этом риск тот же, что и перерегистрации у ИП.

Дьявол кроется в деталях — всего одно небольшое упущение (забыли добавить заявление на УСН при регистрации или пропустили срок) и организация уже несет большие потери в деньгах и репутации.

Грамотный бухгалтер первым делом проверяет — подтвержден ли спецрежим, какими документами и старается быстро исправить ситуацию, если приходится переходить на ОСНО. Чтобы стать таким специалистом нужно хорошо ориентироваться в нормативной базе и последних изменениях в НК. Вместе с авторами-практиками мы создали курс «Главный бухгалтер на УСН», который позволяет бухгалтеру за короткий срок освоить все необходимые навыки для работы на спецрежиме.

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Клерк
УСН

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.

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