💗Квест влюбленного главбуха. Помогите Тане попасть на вечеринку в День святого Валентина

Иногда работа так мешает личной жизни. Помогите главному бухгалтеру Татьяне Максимовой наконец решить все рабочие вопросы и добраться на корпоратив в честь дня влюбленных. Все коллеги придут туда парами, а Таня мечтает о любви с гендиром Славой... ой, Вячеславом Васильевичем. Вы поможете, а мы подарим вам подарок ;)

Внимание! квест откроется автоматически на этой странице!

В честь Дня святого Валентина в компании ООО «Золушка» проводят корпоратив. Главбух Танечка беззаветно влюблена в холостяка-директора. Молодой, амбициозный и очаровательный, он ценит профессионалов, но совсем не замечает застенчивую Татьяну.

Главбух так загружена работой, что ей некогда наводить марафет, она приходит на работу без макияжа, в кроссовках и джинсах. А так хочется поразить директора шпильками и красивым платьем.

Помогите Танечке закончить ее работу как можно скорее, чтобы она успела переодеться, сделать укладку и предстать на вечеринке при полном параде. Может быть тогда шеф обратит на нее внимание. Отвечайте на вопросы квеста, их немного, а мы в конце приготовили вам приятный сюрприз.