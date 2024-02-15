💗Квест влюбленного главбуха. Помогите Тане попасть на вечеринку в День святого Валентина

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В честь Дня святого Валентина в компании ООО «Золушка» проводят корпоратив. Главбух Танечка беззаветно влюблена в холостяка-директора. Молодой, амбициозный и очаровательный, он ценит профессионалов, но совсем не замечает застенчивую Татьяну.
Главбух так загружена работой, что ей некогда наводить марафет, она приходит на работу без макияжа, в кроссовках и джинсах. А так хочется поразить директора шпильками и красивым платьем.
Помогите Танечке закончить ее работу как можно скорее, чтобы она успела переодеться, сделать укладку и предстать на вечеринке при полном параде. Может быть тогда шеф обратит на нее внимание. Отвечайте на вопросы квеста, их немного, а мы в конце приготовили вам приятный сюрприз.
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