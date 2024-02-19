Как считать дни отпуска в феврале и марте. В какие месяцы 2024 года отдыхать выгоднее

В обоих месяцах есть праздничные дни, и если законный отпуск работника приходится на них, то рассчитывать отпускные нужно по особым правилам. Важно также не ошибиться в расчете фактических дней отпуска.

Ситуация, когда сотрудник берет отпуск накануне или сразу после праздничных дней, вполне естественна. Так можно продлить себе выходные и отдохнуть немного дольше. Но это может быть не выгодно в финансовом плане.

Официальные праздники — 1—8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября — не попадают в расчет отпускных и, соответственно, не оплачиваются.

Поэтому если сотрудник взял отпуск с 4 марта на 14 дней, то 8 марта считать не нужно — отпускные за этот день не положены. Но тут еще надо смотреть на то, как именно сотрудник сформулировал заявление.

Если он указал, что просит предоставить отпуск с 4 по 17 марта, то у него будет использовано и оплачено13 дней отпуска.

Если же работник написал: «Прошу предоставить 14 дней отпуска с 4 марта», то конечную дату окончания отпуска надо посчитать самому бухгалтеру или кадровику. С учетом того, что 8 марта мы в дни отпуска не включаем, то фактически по такому заявлению отпуск продлится с 4 по 18 марта включительно и оплачено будет 14 дней.

Формула расчета самих отпускных выглядит следующим образом:

Отпускные: среднедневной заработок × количество дней отпуска

Внимание! Когда выгодно брать отпуск Грубо говоря, если стоимости рабочего дня в месяце высокая (чем меньше рабочих дней, тем такой день будет «дороже»), то выходить в отпуск невыгодно. Чем меньше вы работаете в таком месяце, тем больше теряете в деньгах. Поэтому отпуск лучше всего брать в месяцах с наибольшим количеством рабочих дней, где такой день «дешевле». В 2024 году это июль, август и октябрь.

Как рассчитать отпускные в феврале и марте в 2024 году

Каждый из этих месяцев включает праздничные дни: 23 февраля и 8 марта. То есть отпуска сотрудников, на время которых выпадают эти даты, включают меньше календарных дней и сумма отпускных также будет меньше (но помним, что мы говорили про формулировки в заявлениях).

Праздничные не оплачиваются, а вот выходные дни входят в число дней отпуска.

Все эти тонкости важно знать, чтобы сотрудник не потерял свои законные выплаты, а работодатель не получил штраф за нарушение ТК. Если нарушения накапливаются, то и наказание за них будет строже. Это так называемые систематические нарушения.

Бухгалтер тоже может нести ответственность, в т.ч. финансовую за нарушения трудового законодательства, если по его вине работник недополучил зарплату или отпускные. Мы предлагаем изучить актуальные правила начисления и выплаты зарплаты, отпускных, больничных и других пособий, командировочных и прочих выплат на курсе «Бухгалтер по зарплате».

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