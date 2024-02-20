Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Топ-5 типичных ошибок бухгалтера при работе с маркетплейсами

В 2023 году на Wildberries было зарегистрировано почти 193 тысяч селлеров, а на Ozon — чуть меньше 124 тысяч. И каждому из них нужен бухгалтер. Однако специалистов, которые понимают особенности торговли на маркетплейсах, не так много. Мы выбрали 5 часто встречающихся проколов бухгалтеров, которые только начинают сотрудничать с селлерами, не повторяйте их.
52 14
Топ-5 типичных ошибок бухгалтера при работе с маркетплейсами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Неправильный выбор налогового режима

Торговать на маркетплейсах могут организации, ИП и самозанятые (последние — при условии, что продают произведенные ими лично товары), а вот обычные физические лица делать этого не могут. 

Юрлица могут сотрудничать с маркетплейсами в рамках общей системы налогообложения (ОСНО), упрощенки (УСН), системы для сельхозпроизводителей (ЕСХН).

ИП также может применять ОСНО или УСН, а вот патент ИП применить не сможет. Дело в том, что торговля через интернет не считается розничной и не попадает под ПСН. Если проигнорировать это правило, то ФНС легко вычислит нарушителя и заставит со всей выручки от торговли на маркетплейсе заплатить НДФЛ или единый налог (в зависимости от основной систему налогообложения ИП), вместо платежа по патенту.

Ошибки в отражении выручки в налоговом и бухгалтерском учете у продавца

Маркетплейс перечисляет вырученные средства продавцу за вычетом своего вознаграждения. И бухгалтер смело записывает фиксирует эти средства как доход. Но на самом деле доходом продавца является не эта сумма, а полная стоимость товара, которую оплатил покупатель. Казалось бы, давно пора разобраться в этом вопросе и не допускать такую досадную ошибку. но вопросы об учете выручки постоянно всплывают на консультациях у наших экспертов.

Чаще всего проблема в запутанных отчетах маркетплейса, откуда бухгалтеру сложно вычленить правильную сумму выручки, а предприниматели вообще считают, что доход — это только то, что пришло на счет и если бухгалтер потом берется вести учет у такого горе-ИП, приходится восстанавливать учет и пересдавать декларации.

Отсутствие разрешающих документов на товар

Маркетплейс, как и любая другая торговая площадка, вынуждена контролировать качество товаров, которые через нее проходят. У всех популярных комиссионеров есть список запрещенной продукции, например, там нельзя продавать оружие, а также есть группа товаров, которые реализовывать можно, но только с подтверждением качества. Для того, чтобы селлер мог продавать БАДы или детское питание, он должен предоставить сертификаты качества.

То, что товар не подлежит сертификации можно подтвердить отказным письмом — его выдают в ответ на запрос в Росстандарт.

Отсутствие маркировки на товаре

Начинающие продавцы много сил и внимания уделяют подаче и продвижению товаров, забывая о том, что некоторая продукция подлежит обязательной маркировке и учету в Честном ЗНАКе.

Опытный бухгалтер должен вовремя определить, что товар продавца подлежит маркировке и по нему необходимо наладить отправку документов в систему контроля. В лучшем случае маркетплейс заблокирует селлеру возможность продавать товар, в худшем его конфискует Роспотребнадзор после проверки на маркировку, а вы получите увесистый штраф. 

Покупатели не получают электронные чеки

За каждую продажу физическому лицу вы должны выдавать ему электронный чек. Обычно это делается через онлайн-кассу, но при работе с маркетплейсами эту обязанность иногда берут на себя площадки. Если такой опции нет, за чеки отвечаете вы. Хорошо ознакомьтесь с договором оферты в этой части, потому что невыдача чека — это повод для штрафа, а выявить такие непробитые по кассе продажи для ФНС не составит труда.

Работа с маркетплейсами на первый взгляд совсем нетрудная. Подумаешь, все основные задачи такие же, как и везде — бухгалтерский и налоговый учет, отчеты, первичка. Но как показывает практика, даже в самых простых операциях даже опытные бухгалтеры могут допускать ошибки.

Только в январе наши эксперты ответили на 81 вопрос о том, как читать отчеты, проводить выручку, учитывать комиссию и т.д и т.п. на маркетплейсах. Адля того, чтобы рассказать, как настроить программу 1С:Предприятие 8.3 для работы с площадками пришлось вообще организовать отдельную онлайн-встречу в рамках курса «Бухгалтер маркетплейсов».  

Кроме онланй-встреч в программу входит 40 видеоуроков, письменные работы, тесты и удобные конспекты, чтобы вы могли в любой момент повторить тему, не пересматривая видео. Курс составляли авторы-практики, поэтому учиться вы будете, разбирая настоящие рабочие ситуации вместе с преподавателями.

Авторы курса

Маркетплейсы — это перспективное направление для развития вашей карьеры. Мы подсчитали, что каждый 4 слушатель нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» начинает работать с продавцами, еще продолжая учиться. Пройдите обучение и выйдете на новый уровень заработка!

Сейчас записаться на курс можно со скидкой 65% за 9 900 рублей.

Записаться

После обучения вы сможете

Учиться вы можете в комфортном для вас темпе по 1-2 часа в день и при этом получать консультации кураторов и преподавателей, если у вас возникают вопросы, в том числе по реальным рабочим задачам. 

После обучения вы получите

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей!

Записаться на курс

Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ.

Начать дискуссию

Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Топ-5 типичных ошибок бухгалтера при работе с маркетплейсами

В 2023 году на Wildberries было зарегистрировано почти 193 тысяч селлеров, а на Ozon — чуть меньше 124 тысяч. И каждому из них нужен бухгалтер. Однако специалистов, которые понимают особенности торговли на маркетплейсах, не так много. Мы выбрали 5 часто встречающихся проколов бухгалтеров, которые только начинают сотрудничать с селлерами, не повторяйте их.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
52

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Отчетность в СФР

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
45
Учет в торговле

Как заполнить товарную накладную в 2024 году

Товарная накладная необходима, чтобы оформить передачу товаров сторонней организации. Из нашей статьи вы узнаете, какие обязательные реквизиты должен содержать такой документ, как его правильно заполнить и подписать.

Иллюстрация: dcstudio/freepik
15

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: «Роскосмос» поддержит стартапы, семейную историю будут изучать в школах, а на телеэкраны вернется «Фабрика звезд»

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

60
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Тайный покупатель: «Клерк» проверил собственный сервис экспертных консультаций

Мы дали одному из наших пользователей секретное задание — проверить, как работает сервис Клерк.Консультации. Пройти все шаги, начиная от оплаты и заканчивая получением ответа от эксперта. Получилось интересное расследование.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
65
НДС

Налоговики следят за авансовыми счетами-фактурами

Если ваш поставщик провел реализацию, по которой ранее была предоплата, начислил НДС с реализации и взял на вычет НДС с аванса, вам нужно все это «отзеркалить» в своей декларации.

113

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Право

Чем может грозить покупка квартиры по доверенности: случай из судебной практики

При покупке недвижимости всегда нужно держать ухо востро: даже если сделка кажется абсолютно безопасной, это еще не значит, что так и есть на самом деле.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
50
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера

Даже самый ответственный и дисциплинированный бухгалтер может опоздать со сдачей отчетности. Что делать, если это произошло — чем грозят последствия и, главное, можно ли снизить штраф или вообще его избежать? Давайте разбираться!

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера
299
Зарплата

Когда с зарплаты работника можно удержать все 100%

По заявлению работника, бухгалтерия вправе удерживать из его зарплаты денежные средства и направлять их на те цели, которые он укажет в заявлении.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
40
Трудовые отношения

Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег

Узнать, сколько работодатель платит коллегам и рассказать всем в коллективе, чревато увольнением и дисциплинарными взысканиями.

97
Общество

Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

При отказе предоставить биометрические данные, туристам запретят въезжать в европейские страны из Шенгенской зоны.

176
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

Excel — не просто программа. Это краеугольный камень, на котором держится работа клерков во всех компаниях мира. Финансистов уж точно. И сегодня речь пойдет о роботизации этого блока работы.

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам
120

Разборы законов

1 172
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Людмила Решетникова
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
48
Налоговые проверки

Как в 2024 году предоставить в налоговую пояснения по требованию

Представители ФНС требуют от налогоплательщиков пояснять расхождения, выявленные при сопоставлении показателей отчетности. При получении запроса субъекту хозяйствования предстоит определиться — как в 2024 году написать пояснение в налоговую по существу и в каком формате представить ответ. Игнорирование требования или пропуск срока грозят начислением финансовых санкций и блокировкой расчетного счета.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
172
Бухгалтеры

Как разобраться в тонкостях законодательства и отчитываться в контролирующие органы без ошибок и стресса

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Все это вас ждет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

64
Бесплатно с Зарплата

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
92
Воинский учет

Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

187
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов

01.09.22 г. в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов
86

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

Сравнение популярных систем электронного документооборота
64
Логотип Ярослав Сафронов
Ярослав Сафронов
Банкротство

Когда могут признать сделку должника и предпринимателя недействительной. 10 доказательств

Законом о банкротстве, а именно нормой п. 2 ст. 61.2 предусмотрено право конкурсного управляющего анализировать все сделки должника за период 3-5 лет до его банкротства и подавать заявления о признании таких сделок недействительными.

26