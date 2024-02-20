Топ-5 типичных ошибок бухгалтера при работе с маркетплейсами

В 2023 году на Wildberries было зарегистрировано почти 193 тысяч селлеров, а на Ozon — чуть меньше 124 тысяч. И каждому из них нужен бухгалтер. Однако специалистов, которые понимают особенности торговли на маркетплейсах, не так много. Мы выбрали 5 часто встречающихся проколов бухгалтеров, которые только начинают сотрудничать с селлерами, не повторяйте их.

Неправильный выбор налогового режима

Торговать на маркетплейсах могут организации, ИП и самозанятые (последние — при условии, что продают произведенные ими лично товары), а вот обычные физические лица делать этого не могут.

Юрлица могут сотрудничать с маркетплейсами в рамках общей системы налогообложения (ОСНО), упрощенки (УСН), системы для сельхозпроизводителей (ЕСХН).

ИП также может применять ОСНО или УСН, а вот патент ИП применить не сможет. Дело в том, что торговля через интернет не считается розничной и не попадает под ПСН. Если проигнорировать это правило, то ФНС легко вычислит нарушителя и заставит со всей выручки от торговли на маркетплейсе заплатить НДФЛ или единый налог (в зависимости от основной систему налогообложения ИП), вместо платежа по патенту.

Ошибки в отражении выручки в налоговом и бухгалтерском учете у продавца

Маркетплейс перечисляет вырученные средства продавцу за вычетом своего вознаграждения. И бухгалтер смело записывает фиксирует эти средства как доход. Но на самом деле доходом продавца является не эта сумма, а полная стоимость товара, которую оплатил покупатель. Казалось бы, давно пора разобраться в этом вопросе и не допускать такую досадную ошибку. но вопросы об учете выручки постоянно всплывают на консультациях у наших экспертов.

Чаще всего проблема в запутанных отчетах маркетплейса, откуда бухгалтеру сложно вычленить правильную сумму выручки, а предприниматели вообще считают, что доход — это только то, что пришло на счет и если бухгалтер потом берется вести учет у такого горе-ИП, приходится восстанавливать учет и пересдавать декларации.

Отсутствие разрешающих документов на товар

Маркетплейс, как и любая другая торговая площадка, вынуждена контролировать качество товаров, которые через нее проходят. У всех популярных комиссионеров есть список запрещенной продукции, например, там нельзя продавать оружие, а также есть группа товаров, которые реализовывать можно, но только с подтверждением качества. Для того, чтобы селлер мог продавать БАДы или детское питание, он должен предоставить сертификаты качества.

То, что товар не подлежит сертификации можно подтвердить отказным письмом — его выдают в ответ на запрос в Росстандарт.

Отсутствие маркировки на товаре

Начинающие продавцы много сил и внимания уделяют подаче и продвижению товаров, забывая о том, что некоторая продукция подлежит обязательной маркировке и учету в Честном ЗНАКе.

Опытный бухгалтер должен вовремя определить, что товар продавца подлежит маркировке и по нему необходимо наладить отправку документов в систему контроля. В лучшем случае маркетплейс заблокирует селлеру возможность продавать товар, в худшем его конфискует Роспотребнадзор после проверки на маркировку, а вы получите увесистый штраф.

Покупатели не получают электронные чеки

За каждую продажу физическому лицу вы должны выдавать ему электронный чек. Обычно это делается через онлайн-кассу, но при работе с маркетплейсами эту обязанность иногда берут на себя площадки. Если такой опции нет, за чеки отвечаете вы. Хорошо ознакомьтесь с договором оферты в этой части, потому что невыдача чека — это повод для штрафа, а выявить такие непробитые по кассе продажи для ФНС не составит труда.

Работа с маркетплейсами на первый взгляд совсем нетрудная. Подумаешь, все основные задачи такие же, как и везде — бухгалтерский и налоговый учет, отчеты, первичка. Но как показывает практика, даже в самых простых операциях даже опытные бухгалтеры могут допускать ошибки.

Только в январе наши эксперты ответили на 81 вопрос о том, как читать отчеты, проводить выручку, учитывать комиссию и т.д и т.п. на маркетплейсах. Адля того, чтобы рассказать, как настроить программу 1С:Предприятие 8.3 для работы с площадками пришлось вообще организовать отдельную онлайн-встречу в рамках курса «Бухгалтер маркетплейсов».

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