Что меняется на маркетплейсах в марте: новые правила, которые важно знать бухгалтеру

Торговые площадки регулярно обновляют правила сотрудничества, чтобы сделать его более простым и удобным (но не всегда). Собрали для вас последние новости от самых популярных маркетплейсов: Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.

Маркетплейсы — это перспективное направление для бухгалтера. Количество селлеров, которые нуждаются в бухгалтерских услугах, ежегодно растет. Просто посмотрите на эти цифры:

Wildberries — более 192 тыс. продавцов,

Ozon — 124 тыс. продавцов,

«Яндекс Маркет» — 100 тыс. продавцов.

Развитие платформ напрямую сказывается на правилах сотрудничества, и если вы работаете с поставщиками, то обязаны в них разбираться.

Мы сделали подборку нововведений для бухгалтера, которые вступают в силу в марте или конце февраля!

Рост цен за хранение продукции на складе и платная аналитика на Wildberries

Wildberries анонсировал рост цен за хранение товаров на складах маркетплейса. С 26 февраля тарифы для коробов увеличились с 0,12 рубля до 0,14 рубля, оплата места для паллета выросла на 2,5 рубля — с 8,5 до 11 рублей в день.

По подсчетам экспертов, это нововведение увеличит ежедневный доход Wildberries на 4 млн. рублей.

Второе важное изменение, которое маркетплейс уже тестирует — это ввод платной аналитики для поставщиков. Теперь для того, чтобы иметь возможность в любой момент списать деньги с баланса, отслеживать историю начислений и получать консультацию техподдержки в более короткий срок, селлеру необходимо будет перейти на тариф «Премиум».

Стоимость работы по такому тарифу составляет +4,5% к комиссии за продажу товара.

Важно для бухгалтера! Ранее, с 29 января, в силу вступили новые сроки хранения актов приемки в личном кабинете селлера. Они будут доступны только в течение 3 месяцев с момента их появления на сайте. Поэтому сохраняйте акты сразу при их появлении в ЛК.

Упрощенный вывоз бракованного товара и отказ от актов для отгрузок — новое в Ozon

Второй по популярности маркетплейс в стране анонсировал несколько изменений, которые вступают в силу с 1 марта.

Селлерам будет проще вывозить продукцию ненадлежащего качества

У вас будет 5 календарных дней, чтобы отправить заявку на вывоз товара или заказать доставку Ozon — обращаться в поддержку не нужно. Если забираете сами — у вас будет 30 календарных дней для вывоза.

Если не подадите заявку в течение 5 дней или не заберете в положенный срок — маркетплейс утилизирует ваш товар.

Меняются сроки вывоза продукции надлежащего качества

Ранее когда вы подавали заявку на вывоз товара, но пропускали выбранный таймслот, у вас было 2 недели, чтобы выбрать другой временной промежуток и все-таки забрать продукцию. Теперь у вас будет 30 дней для вывоза со склада, если за этот месяц откажетесь от таймслота и не установите новый, то товар отправят на утилизацию.

Правила приемки возврата станут универсальными

Теперь неважно, какое количество у вас возвратов — даже если вы забираете менее 20 штук. Вам не придется проверять их состояние — нужно будет только убедиться в том, что совпадает указанное число единиц. Потом у селлера будет 5 рабочих дней, чтобы прислать претензию.

С 1 марта 2024 года маркетплейс уберет из договора все упоминания актов приёма-передачи заказов. Найти нужную информацию можно будет на странице «FBS» → «Заказы с моих складов» (раздел «Определения», пп. 2.4.2 и 2.5 раздела «FBS» Приложения №2).

Бухгалтеры внимание! Заметили тенденцию? Маркетплейсы отказываются от части первички или сокращают срок ее хранения в электронном виде. Обязательно требуйте своевременного предоставления документов от ваших работодателей и клиентов. Кроме того, может меняться и форма, например, отчета о продажах и договор-оферта. За такими изменениями нужно также следить. Лучше всего подписываться на официальный канал площадки, где она оповещает о подобных изменениях.

Обязательный контроль подлинности товара и выдача метки «оригинал» — чем удивит «Яндекс Маркет»

Маркетплейс будет следить за продавцами, которые заявляют, что реализуют оригинальную продукцию. Для размещения такой информации, селлер будет обязан предоставить документ, подтверждающий подлинность товаров. Только на его основании «Яндекс Маркет» даст разрешение указать на карточке продукта метку «оригинал».

Зачастую сбор документов по товару тоже возлагают на бухгалтера — сертификаты, отказное письмо, теперь вот еще и подтверждение оригинальности. Нужно уметь ориентироваться не только в бухгалтерских документах.

Где получить квалификацию для оказания бухгалтерских услуг поставщикам маркетплейсов

У продавцов нет возможности вести бухгалтерский и налоговый учет, оформлять первичку и договоры, анализировать показатели и следить за изменениями в сотрудничестве с маркетплейсами одновременно. Поэтому все чаще они обращаются за помощью к бухгалтерам.

Освойте нюансы работы с площадках для онлайн-торговли на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

Кроме онлайн-встреч в программу входит 40 видеоуроков, письменные работы, тесты и удобные конспекты, чтобы вы могли в любой момент повторить тему, не пересматривая видео. Курс составляли авторы-практики, поэтому учиться вы будете, разбирая настоящие рабочие ситуации вместе с преподавателями.

Авторы курса

Каждый 4 слушатель нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» начинает работать с продавцами, еще продолжая учиться. Пройдите обучение и выйдете на новый уровень заработка!

Сейчас записаться на курс можно со скидкой 65%! Старт потока 1 марта!

Начать учиться

После обучения вы сможете

Учиться вы можете в комфортном для вас темпе по 1-2 часа в день и при этом получать консультации кураторов и преподавателей, если у вас возникают вопросы, в том числе по реальным рабочим задачам.

Внутри курса

Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

После обучения вы получите

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей! Старт потока 1 марта!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» Министерства образования РФ.