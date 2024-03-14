Как зарабатывать на маркетплейсах? Полезные материалы для новичков

Рассказываем, какие бухгалтерские услуги сейчас в топе у поставщиков, где получить необходимые знания, чтобы войти в новую нишу и увеличить свой доход.

Рынок маркетплейсов активно развивается. За прошлый год количество продавцов на самых популярных в России площадках Wildberries и Ozon выросло в 1,5 раза. Большинство селлеров сами не ведут учет, не оформляют первичку, максимум — отслеживают метрики продаж.

Но налоги платить приходится всем, поэтому продавцы активно ищут профессионалов, которые возьмут на себя бухгалтерский и налоговый учет, составление договоров с клиентами и комиссионерами, аналитику и учет товара.

Станьте незаменимым и востребованным специалистом по маркетплейсам, работайте из дома и зарабатывайте в несколько раз больше, чем на позиции обычного бухгалтера!

Мы сделали подборку материалов «Клерка», которые помогут вам войти в новую перспективную нишу.

Записи вебинаров

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Развитие платформ напрямую сказывается на правилах сотрудничества, и если вы работаете с поставщиками, то обязаны в них разбираться. Только в марте самые популярные в России площадки — Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries ввели более 10 новшеств.

Мы отслеживаем все изменения в законодательстве и принципах работы маркетплейсов, и как только появляется что-то новое — вместе с экспертом делаем разбор темы, чтобы вы могли быстрее взять это в работу.

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Курс-практикум по работе на маркетплейсах с официальным удостоверением о повышении квалификации

Согласно данным hh.ru, бухгалтер, который оказывает услуги поставщикам маркетплейсов, в среднем зарабатывают 90 тыс. руб. с опытом от года.

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