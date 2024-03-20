💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Пройдите опрос в конце и проголосуйте за самое полезное по вашему мнению в бухгалтерской подписке.
Когда мы создавали нашу подписку, то исходили из трех принципов, что нужно бухгалтеру:
ежедневная поддержка;
регулярное обучение;
понятные инструкции.
Этим принципам мы не изменяем уже 4 года, во флагманскую подписку Клерк.Премиум мы включили:
Клерк.Консультации — безлимитные ответы на вопросы по бухучету, кадрам, налогам, отчетности и многим другим вопросам.
Разборы — экспертные статьи, в которых просто, на примерах разбираются изменениях в законах, новые формы отчетов, даются инструкции, образцы документов, полезные подборки. Разбор можно заказать главному редактору.
Онлайн-курсы. За короткое время помогают освоить новый участок учета, разобраться в ФСБУ, управленческом учете, исправить ошибки, пройти налоговую проверку или оптимизировать налоги.
Вебинары. Это фактически экспресс-курсы, на которых можно задать лектору вопросы + архив записей (почти 700 эфиров).
Тренинги — это онлайн-встречи с экспертами, на которых вам пошагово покажут и расскажут, как, например, заполнить без ошибок расчет 6-НДФЛ.
Кроме того, в подписку входит доступ к справочно-правовой системе с инструментами, калькуляторами и справочниками, отключение рекламы на сайте и вип-статус аккаунта. И самое главное — подписчик не доплачивает за новые курсы, вебинары и другие материалы.
Мы переживаем, что бухгалтеру может быть недостаточно этих сервисов и продуктов.
Проголосуйте, что для вас в подписке для бухгалтера самое главное, а в комментариях поделитесь — что еще нужно, чтобы подписка для бухгалтера была идеальной.
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