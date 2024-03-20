💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Бухгалтеры — перфекционисты, им всегда чего-то не хватает. Просим вас проголосовать за то, что бухгалтерам важнее всего в подписке, и оставить комментарий. Участвовать в опросе могут все — кто уже пользуется подпиской Клерк.Премиум, те, кто о ней задумывается и даже те, кто никогда о ей не слышал (не верим, что такие есть, раните нас в самое сердечко 💔).

Пройдите опрос в конце и проголосуйте за самое полезное по вашему мнению в бухгалтерской подписке.

Когда мы создавали нашу подписку, то исходили из трех принципов, что нужно бухгалтеру:

ежедневная поддержка;

регулярное обучение;

понятные инструкции.

Этим принципам мы не изменяем уже 4 года, во флагманскую подписку Клерк.Премиум мы включили:

Клерк.Консультации — безлимитные ответы на вопросы по бухучету, кадрам, налогам, отчетности и многим другим вопросам.

Разборы — экспертные статьи , в которых просто, на примерах разбираются изменениях в законах, новые формы отчетов, даются инструкции, образцы документов, полезные подборки. Разбор можно заказать главному редактору.

Онлайн-курсы. За короткое время помогают освоить новый участок учета, разобраться в ФСБУ, управленческом учете, исправить ошибки, пройти налоговую проверку или оптимизировать налоги.

Вебинары. Это фактически экспресс-курсы, на которых можно задать лектору вопросы + архив записей (почти 700 эфиров).

Тренинги — это онлайн-встречи с экспертами, на которых вам пошагово покажут и расскажут, как, например, заполнить без ошибок расчет 6-НДФЛ.

Кроме того, в подписку входит доступ к справочно-правовой системе с инструментами, калькуляторами и справочниками, отключение рекламы на сайте и вип-статус аккаунта. И самое главное — подписчик не доплачивает за новые курсы, вебинары и другие материалы.

Мы переживаем, что бухгалтеру может быть недостаточно этих сервисов и продуктов.

Проголосуйте, что для вас в подписке для бухгалтера самое главное, а в комментариях поделитесь — что еще нужно, чтобы подписка для бухгалтера была идеальной.