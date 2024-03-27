Какие три критерия помогут проверить финансовую надежность контрагента

Добросовестный контрагент гарантирует взаимовыгодное сотрудничество и отсутствие проблем с ФНС. Но везет не всегда. Разбираемся, как вовремя опознать подозрительного контрагента и защитить бизнес от возможных убытков.

Для развития и процветания фирмы необходимо, чтобы все партнеры, с которыми она ведет дела, выполняли свои обязательства в полном объеме и в оговоренные заранее сроки.

Кроме этого, партнера, которому можно доверять, отличает его платежеспособность, то есть наличие свободных денежных средств, которых будет достаточно для внепланового погашения кредиторской задолженности.

Перед тем, как заключать договор с новым партнером, стоит оценить его основные показатели. Это поможет вам в дальнейшем отстаивать сделки с ним в спорах с ФНС (известно, что инспекция может даже по «белой» сделке запросить все документы и потребовать обосновать, почему вы выбрали именно эту компанию, например, для поставки товара).

Важные метрики устойчивого бизнеса: ликвидность;

чистый оборотный капитал;

коэффициент обеспеченности собственными средствами.

Методы оценки платежеспособности контрагента

Измерить надежность контрагента и сделать прогноз устойчивости его капитала в будущем можно с помощью экспресс-анализа.

Вся необходимая информация содержится в бухгалтерском учете. Для анализа нужны две формы финансовой отчетности — баланс и отчет о финансовых результатах. Получить их можно, запросив копии у самого контрагента или обратиться к открытым данным ФНС.

Начать стоит с обычного сравнения данных из статей баланса текущего периода и прошлого.

Показатель №1. Внеоборотные активы

Увеличение этого параметра говорит о возможной покупке имущества или инвестировании в строительство.

Чтобы объяснить значительный рывок, необходимо обратить внимание на статьи обязательств. Это поможет установить, за счет каких средств (собственных или заемных) произошли эти капиталовложения.

Например, если резко увеличились показатели по строке долгосрочных обязательств в части заемных средств — компания, скорее всего, взяла кредит. И в первую очередь она будет исполнять свои обязательства перед банком, т.к. имущество, купленное на заемные деньги, обычно находится в залоге.

Снижение показателя может означать продажу основных средств, или их переоценку.

Важно обратить внимание, не числится ли в составе внеоборотных активов незавершенное строительство. Оно представляет собой ценность только в том случае, если инвестиции в строительство будут продолжены. Иначе стоимость этих активов будет значительно ниже балансовой.

Показатель №2. Оборотные активы (запасы)

Постоянный рост запасов может говорить о затоваривании компании, а вот его регулярное снижение свидетельствует о низкой деловой активности. То есть у бизнеса нет достаточного количества оборотных средств, чтобы закупить товары впрок или даже пополнить текущие запасы.

Если оборотные и другие высоколиквидные (т.е. такие, которые можно легко и быстро продать) активы равны имеющимися на данный момент кредитам, то организацию можно признать неплатежеспособной. В форс-мажорной ситуации она вынуждена будет реализовать активы, чтобы расплатиться с долгом банку и останется без имущества. Погасив обязательства, она будет вынуждена прекратить свою деятельность из-за отсутствия минимально необходимых для ее продолжения оборотных средств (запасов, денежных средств).

Обратите особое внимание на статью баланса — НДС по приобретенным ценностям. Если там указана большая сумма налога, которая продолжает расти, то, возможно, у компании есть свои причины на занижение налоговых платежей (не предъявление НДС к возмещению из бюджета).

Это может происходить из-за неудовлетворительной организации документооборота в компании, низкого качества налогового учета, закупки товара (продукции по завышенным ценам или у неблагонадежных поставщиков). Вкупе это свидетельствуют о высоких налоговых рисках организации. Рассматривать ее в качестве контрагента в этом случае не стоит.

Показатель №3. Дебиторская задолженность

Этот параметр из бухгалтерского баланса лучше разбирать совместно с показателем выручки из отчета о финансовых результатах:

Если рост дебиторской задолженности совпадает с ростом продаж, то можно говорить о том, что увеличение выручки организации было обеспечено изменением ее кредитной политики.

Рост на фоне снижения выручки свидетельствует о том, что хоть компания и изменила кредитную политику в пользу клиентов, удержать своих покупателей она не смогла.

В случае когда уменьшение по этой статье происходит на фоне роста выручки, то можно говорить, что покупатели начали раньше оплачивать свои счета. То есть количество дней отсрочки сократилось или часть продукции теперь оплачивается по предоплате.

Какие еще инструменты пригодятся для проверки надежности партнеров

Для того, чтобы избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами, нужно вовремя провести анализ состояния его дел и сделать прогноз — можно на него положиться или нет.

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