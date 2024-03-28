За что можно получить штраф от маркетплейса

Минфин призвал налоговую службу усилить проверки торговых интернет-площадок, чтобы выявить случаи налоговой оптимизации и уклонения от уплаты НДФЛ. Но применять санкции может и сама площадка.

Министерство финансов РФ призвало устранить налоговые спекуляции для неуплаты НДФЛ и поставить интернет-торговлю в равные условия с традиционными продажами в розницу.

Основные схемы, на которые будут проверять интернет-площадки и селлеров маркетплейсов:

дробление бизнеса;

фирмы-однодневки;

искусственные посредники (т.н. «бумажный НДС»);

необоснованное применение налоговых льгот;

«миграция» налогоплательщика;

оформление ИП как «гендиректора».

За что сами маркетплейсы могут оштрафовать продавцов

Как маркетплейсы следят за качеством работы селлеров и какие санкции применяют в случае нарушения правил.

Несоблюдение авторских прав

Если вы выставляете чужие фотографии или публикуете не свои тексты, то будьте готовы к наказаниям со стороны маркетплейса.

Ozon

За нарушение авторских прав на товарный знак маркетплейс начислит вам 1000 баллов на 9 месяцев, если вы примените знак в информации о компании, то получите 350 баллов на 5 месяцев, за использование стороннего контента в карточке товара — 200 баллов на 3 месяца.

Когда наберете больше 1000 санкционных баллов, маркетплейс получит право расторгнуть с вами договор в одностороннем порядке и прекратить сотрудничество.

Wildberries

Если маркетплейс получит претензию от магазина за использование его товарного знака чужим аккаунтом, то мошенник должен будет выплатить компенсацию за весь период продаж. Затем его ждет блокировка аккаунта и всех товаров, штраф в 25 тысяч рублей, а также возмещение судебных издержек, если маркетплейс вызовут в суд.

Яндекс.Маркет

Здесь все проще. Маркетплейс просто не позволит вам начать торговлю, пока вы не предоставите лицензию на товарный знак или разрешение на его использование от владельца.

Наличие маркировки на товарах

Продавцы маркированных товаров обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга Честный ЗНАК. Если селлеры торгуют продукцией, подлежащей маркировке без этого знака, то они могут получить санкции одновременно от государственных органов и от маркетплейсов.

Ozon

Отсутствие маркировки является прямым нарушением одного из пунктов договора о сотрудничестве. Продавец обязан взять на себя все штрафы и убытки, которые по его вине может понести маркетплейс.

Wildberries

Если на вашем товаре нет кода маркировки или он есть, но в плохом качестве и его нельзя считать, то за каждую позицию вы обязаны будете заплатить 1500 рублей штрафа.

Яндекс.Маркет

Вы не сможете отгрузить товар на склад, не предоставив документы о маркировке. Если задержки с выдачей заказов будут регулярными, то рейтинг магазина и количество его продаж просто пойдут на спад. Так что это не выгодно самому владельцу бизнеса.

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