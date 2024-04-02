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Учет в строительстве

По какой ставке ЦБ надо рассчитывать неустойку за несданный вовремя строительный объект

После длительных судебных разбирательств Верховный суд РФ занял сторону ответчика-застройщика, который нарушил срок передачи жилья по ДДУ, из-за неправильно указанной истцом ключевой ставки ЦБ.
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По какой ставке ЦБ надо рассчитывать неустойку за несданный вовремя строительный объект
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2020 году между группой компаний «Владоград» и физическим лицом был заключен договор долевого строительства. Покупатель квартиры сразу оплатил всю сумму — 4 млн рублей.

Согласно договору долевого участия застройщик должен был передать в собственность объект до 30 ноября 2021 года, однако в установленный срок он этого не сделал, тем самым нарушив ФЗ № 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Дольщик обратился в суд, чтобы получить от застройщика неустойку за период с декабря 2021 г. по 28 марта 2022 г. в размере 356 тыс. рублей, штрафа – 183 тыс. рублей и компенсации морального вреда в 10 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил, как и последующие апелляционный и кассационный суды. 

Однако застройщик пошел дальше и обратился в Верховный суд, который поддержал компанию, подтвердив, что неустойка была рассчитана неверно. 

Какую ставку брать за основу при определении неустойки

Суды первой инстанции согласились с иском дольщика, по которому сумма рассчитывалась на основе ключевой ставки Банка России, исходя из периодов ее действия: с 20.12.2021 по 13.02.2022 в размере 8,5%, с 14.02.2022 по 27.02.2022 (9,5%), с 28.02.2022 по 28.03.2022 (20%). А вот ВС РФ указал на ошибку в этих расчетах

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона 214-ФЗ, неустойка применяется в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день заключения договора.

Именно эта ставка относится ко всему сроку просрочки исполнения обязательства застройщиком, учитывать дальнейшее повышение или понижение ставки ЦБ не нужно. В период заключения соглашения она составляла 7,5% и как раз по этому проценту надо рассчитывать пеню.

Как освоить необходимую нормативную базу для работы в строительстве

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