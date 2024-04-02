Какие выплаты положены сотруднику, уволенному из-за сокращении штата в 2024 году

Разбираемся, какие выплаты положены сотруднику, как рассчитать их сумму и когда выплачивать.

Какие выплаты положены

В 2024 году при увольнении работника ему положены:

выходное пособие, равное среднемесячному заработку, выплачивает работнику сразу при увольнении;

компенсацию — в случае, когда бывший сотрудник не сможет найти работу в течение месяца со дня увольнения (ч. 1 ст. 178 ТК) — за второй и, в отдельных случаях, за третий месяц поиска работы (либо пропорционально дня нетрудоустройства в этот период).

Сотрудник может получать финансовую компенсацию не два, а три месяца после увольнения, если такое решение выносит орган службы занятости в ситуации, когда работник обратился в инстанцию в двухнедельных срок после сокращения, и его не трудоустроили. Две недели отсчитывают на следующий календарный день от даты, которая указана в приказе об увольнении.

Работникам-пенсионерам положены аналогичные выплаты, а вот жители северных районов продолжают получать компенсации до последующего трудоустройства. Также размер и продолжительность пособий может варьироваться в зависимости от индивидуальных соглашений, прописанных в договоре помимо основных правил ТК.

Дополнительные выплаты должны получить:

руководитель,

заместитель начальника,

главный бухгалтер,

работники, которые были уволены с их согласия ранее, чем за 60 дней после новости о предстоящем сокращении.

Согласно ст.140 ТК РФ, все компенсации сотруднику необходимо выдать непосредственно в день увольнения.

Как рассчитать размер выплат

Для того, чтобы определить размер выходного пособия, воспользуйтесь формулой:

ВП = количество дней/часов в следующем за увольнением месяце, в том числе нерабочих дней начиная с даты, следующей за указанной в приказе об увольнении * средний дневной/часовой заработок.

Согласно ст.112 ТК РФ, в расчет берутся не только рабочие, но и праздничные, выходные дни. Кроме этого, важно учесть, что среднемесячный заработок не может быть меньше одного МРОТ. В 2024 году он составляет 19 242 рубля.

На сумму среднемесячного дохода влияет период выхода сотрудника на новую работу.

Если специалист не трудоустроится в течение одного месяца , то в счет среднего заработка за этот период идет выходное пособие.

Если бывший сотрудник не нашел подходящую вакансию за второй месяц — вы начисляете ему средний заработок.

Если он не нашел работу спустя три месяца после увольнения, то ему положена выплата только в случае, когда специалист в течение первых 2 недель после увольнения обратился в службу занятости, и ему не смогли помочь.

Средний заработок за второй месяц= количество рабочих и праздничных дней/часов во втором (третьем) месяце после сокращения, отсчет идет от следующего дня от указанной в приказе даты увольнения * средний дневной/часовой заработок.

В каком порядке оформлять прием и увольнение сотрудников в 2024 году

Научитесь вести кадровый учет по правилам 2024 года на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

В программу курса входят 95 уроков, 6 тестов и 32 конспекта с выжимками лекций, скринами и инструкциями для самостоятельной работы.

Для того, чтобы освоить весь этот материал в институте вам потребовалось бы около 800 ак. часов, время на проезд, обед и подъем в 7 утра! Учиться на курсе можно в комфортном темпе и в удобное время, а всю информацию мы упаковали в 256 ак. часов.

По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы в чате или напрямую на онлайн-встрече с преподавателем.

Сейчас записаться на курс можно за 7 300 рублей вместо 32 890 рублей!

Записаться

Вы научитесь

Внутри курса

Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм и на онлайн-встречах. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

После обучения вы получите

Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Записаться.