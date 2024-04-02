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Кадровый учет

Какие выплаты положены сотруднику, уволенному из-за сокращении штата в 2024 году

Разбираемся, какие выплаты положены сотруднику, как рассчитать их сумму и когда выплачивать.
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Какие выплаты положены сотруднику, уволенному из-за сокращении штата в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Какие выплаты положены

В 2024 году при увольнении работника ему положены:

  • выходное пособие, равное среднемесячному заработку, выплачивает работнику сразу при увольнении;

  • компенсацию — в случае, когда бывший сотрудник не сможет найти работу в течение месяца со дня увольнения (ч. 1 ст. 178 ТК) — за второй и, в отдельных случаях, за третий месяц поиска работы (либо пропорционально дня нетрудоустройства в этот период).

Сотрудник может получать финансовую компенсацию не два, а три месяца после увольнения, если такое решение выносит орган службы занятости в ситуации, когда работник обратился в инстанцию в двухнедельных срок после сокращения, и его не трудоустроили. 

Две недели отсчитывают на следующий календарный день от даты, которая указана в приказе об увольнении. 

Работникам-пенсионерам положены аналогичные выплаты, а вот жители северных районов продолжают получать компенсации до последующего трудоустройства. Также размер и продолжительность пособий может варьироваться в зависимости от индивидуальных соглашений, прописанных в договоре помимо основных правил ТК.

Дополнительные выплаты должны получить:

  • руководитель, 

  • заместитель начальника,

  • главный бухгалтер,

  • работники, которые были уволены с их согласия ранее, чем за 60 дней после новости о предстоящем сокращении.

Согласно ст.140 ТК РФ, все компенсации сотруднику необходимо выдать непосредственно в день увольнения.

Как рассчитать размер выплат

Для того, чтобы определить размер выходного пособия, воспользуйтесь формулой:

ВП = количество дней/часов в следующем за увольнением месяце, в том числе нерабочих дней начиная с даты, следующей за указанной в приказе об увольнении * средний дневной/часовой заработок.

Согласно ст.112 ТК РФ, в расчет берутся не только рабочие, но и праздничные, выходные дни. Кроме этого, важно учесть, что среднемесячный заработок не может быть меньше одного МРОТ. В 2024 году он составляет 19 242 рубля.

На сумму среднемесячного дохода влияет период выхода сотрудника на новую работу.

  • Если специалист не трудоустроится в течение одного месяца, то в счет среднего заработка за этот период идет выходное пособие. 

  • Если бывший сотрудник не нашел подходящую вакансию за второй месяц — вы начисляете ему средний заработок. 

  • Если он не нашел работу спустя три месяца после увольнения, то ему положена выплата только в случае, когда специалист в течение первых 2 недель после увольнения обратился в службу занятости, и ему не смогли помочь.

Средний заработок за второй месяц= количество рабочих и праздничных дней/часов во втором (третьем) месяце после сокращения, отсчет идет от следующего дня от указанной в приказе даты увольнения * средний дневной/часовой заработок.

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