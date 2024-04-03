Изменились правила работы с самозанятыми! ФНС и Минфин создали комиссию, которая проверит компании на соблюдение новых норм

Соответствующий закон вышел еще в январе 2024 года, а в марте ФНС предоставила комиссии доступ к информации, касающейся налоговой тайны. Рассказываем, к кому придут в первую очередь, что будут проверять и как теперь работать по договору ГПХ, чтобы избежать санкций.

В 2024 году вступил в силу закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ», который регламентирует создание межведомственных комиссий.

Его главная цель — проверить компании на легальность сотрудничества с физлицами и в частности с самозанятыми, чтобы убедиться в отсутствии налоговой оптимизации и нарушений ТК.

Особым интересом комиссии будут пользоваться организации, которые сотрудничают с более чем 10 самозанятыми и платят им более 20 000 рублей в месяц (в среднем), а сотрудничество длится уже более 3 месяцев (в среднем). Учитывая такие низкие критерии, под проверки может попасть даже малый бизнес, который регулярно пользуется услугами самозанятых — грузоперевозки, строительство, розничная торговля, а также сервисы доставки, компании, занимающиеся ремонтом, аутсорсинг тоже в зоне риска.

Специально для контроля за работой с внештатниками для межведомственной комиссии открыли доступ к налоговой тайне с 1 марта 2024 года (ч. 5 ст. 70 закона № 565-ФЗ).

На что обратит внимание комиссия

Сотрудничество с самозанятыми законом не запрещено, но несет в себе некоторые риски.

Один из них – переквалификация договора ГПХ в трудовой. Выявлением признаков подмены трудовых отношений занимается ФНС совместно с Рострудом.

ФНС предписывает обращать внимание на следующие документы (см. письмо № ЕА-4-15/4674):

Основной «маркер» — организационная зависимость:

пропуска,

журналы учета прихода и ухода,

режим работы,

графики (отпусков, сменности, командировок),

расчетные листки о начислении зарплаты,

ведомости выдачи наличных,

товаросопроводительные документы (например, накладные) подписанные самозанятым.

Также во внимание могут быть приняты аудио- и видеозаписи, свидетельские показания и прочие.

Какие показатели будут анализировать

Межведомственная комиссия проверит данные, полученные от ФНС, а именно она рассмотрит:

общее количество самозанятых в организации и совокупные выплаты им;

наличие первичной документации, чеков;

содержание договоров с самозанятыми;

признаки трудовых отношений (характер выполняемой работы, график, подчиненность);

даты и суммы выплат;

дату регистрации самозанятых и есть ли у них другие заказчики.

Как минимизировать риски при сотрудничестве с внештатниками

Чтобы исключить риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, проверьте состав заключенных договоров.

Предмет договора не должен подразумевать долгосрочную работу, он направлен на конкретный результат деятельности и выполнение разовых заданий.

1. Особенно важно! Исключить терминологию трудового договора: работник (сотрудник), зарплата, работодатель, работа по должности и др.

2. Исключить условия трудового договора: установленный режим труда и отдыха, контроль процесса работы, выплаты 2 раза в месяц в даты выплаты зарплаты, испытательный срок, соблюдение локальных нормативных актов и др.

3. Исключить пересечение работ и услуг с теми же функциями, что выполняют штатные сотрудники.

4. У контрагента должны быть и иные заказчики.

5. В договоре указывать конкретный объем и сроки задания. Оформлять акт выполненных работ.

6. Исключить выплаты каждый месяц одинаковые объем работ/услуг и размер оплаты за них, либо порядок учета выполненных работ/услуг.

Как работать с физлицами правильно

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