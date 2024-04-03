Изменились правила работы с самозанятыми! ФНС и Минфин создали комиссию, которая проверит компании на соблюдение новых норм

В 2024 году вступил в силу закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ», который регламентирует создание межведомственных комиссий.
Его главная цель — проверить компании на легальность сотрудничества с физлицами и в частности с самозанятыми, чтобы убедиться в отсутствии налоговой оптимизации и нарушений ТК.
Особым интересом комиссии будут пользоваться организации, которые сотрудничают с более чем 10 самозанятыми и платят им более 20 000 рублей в месяц (в среднем), а сотрудничество длится уже более 3 месяцев (в среднем).
Учитывая такие низкие критерии, под проверки может попасть даже малый бизнес, который регулярно пользуется услугами самозанятых — грузоперевозки, строительство, розничная торговля, а также сервисы доставки, компании, занимающиеся ремонтом, аутсорсинг тоже в зоне риска.
Специально для контроля за работой с внештатниками для межведомственной комиссии открыли доступ к налоговой тайне с 1 марта 2024 года (ч. 5 ст. 70 закона № 565-ФЗ).
На что обратит внимание комиссия
Сотрудничество с самозанятыми законом не запрещено, но несет в себе некоторые риски.
Один из них – переквалификация договора ГПХ в трудовой. Выявлением признаков подмены трудовых отношений занимается ФНС совместно с Рострудом.
ФНС предписывает обращать внимание на следующие документы (см. письмо № ЕА-4-15/4674):
Основной «маркер» — организационная зависимость:
пропуска,
журналы учета прихода и ухода,
режим работы,
графики (отпусков, сменности, командировок),
расчетные листки о начислении зарплаты,
ведомости выдачи наличных,
товаросопроводительные документы (например, накладные) подписанные самозанятым.
Также во внимание могут быть приняты аудио- и видеозаписи, свидетельские показания и прочие.
Какие показатели будут анализировать
Межведомственная комиссия проверит данные, полученные от ФНС, а именно она рассмотрит:
общее количество самозанятых в организации и совокупные выплаты им;
наличие первичной документации, чеков;
содержание договоров с самозанятыми;
признаки трудовых отношений (характер выполняемой работы, график, подчиненность);
даты и суммы выплат;
дату регистрации самозанятых и есть ли у них другие заказчики.
Как минимизировать риски при сотрудничестве с внештатниками
Чтобы исключить риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, проверьте состав заключенных договоров.
Предмет договора не должен подразумевать долгосрочную работу, он направлен на конкретный результат деятельности и выполнение разовых заданий.
1. Особенно важно! Исключить терминологию трудового договора: работник (сотрудник), зарплата, работодатель, работа по должности и др.
2. Исключить условия трудового договора: установленный режим труда и отдыха, контроль процесса работы, выплаты 2 раза в месяц в даты выплаты зарплаты, испытательный срок, соблюдение локальных нормативных актов и др.
3. Исключить пересечение работ и услуг с теми же функциями, что выполняют штатные сотрудники.
4. У контрагента должны быть и иные заказчики.
5. В договоре указывать конкретный объем и сроки задания. Оформлять акт выполненных работ.
6. Исключить выплаты каждый месяц одинаковые объем работ/услуг и размер оплаты за них, либо порядок учета выполненных работ/услуг.
Как работать с физлицами правильно
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