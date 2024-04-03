Клерк
Самозанятые

Изменились правила работы с самозанятыми! ФНС и Минфин создали комиссию, которая проверит компании на соблюдение новых норм

Соответствующий закон вышел еще в январе 2024 года, а в марте ФНС предоставила комиссии доступ к информации, касающейся налоговой тайны. Рассказываем, к кому придут в первую очередь, что будут проверять и как теперь работать по договору ГПХ, чтобы избежать санкций.
34 3
Изменились правила работы с самозанятыми! ФНС и Минфин создали комиссию, которая проверит компании на соблюдение новых норм
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2024 году вступил в силу закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ», который регламентирует создание межведомственных комиссий.

Его главная цель — проверить компании на легальность сотрудничества с физлицами и в частности с самозанятыми, чтобы убедиться в отсутствии налоговой оптимизации и нарушений ТК. 

Особым интересом комиссии будут пользоваться организации, которые сотрудничают с более чем 10 самозанятыми и платят им более 20 000 рублей в месяц (в среднем), а сотрудничество длится уже более 3 месяцев (в среднем).

Учитывая такие низкие критерии, под проверки может попасть даже малый бизнес, который регулярно пользуется услугами самозанятых — грузоперевозки, строительство, розничная торговля, а также сервисы доставки, компании, занимающиеся ремонтом, аутсорсинг тоже в зоне риска.

Специально для контроля за работой с внештатниками для межведомственной комиссии открыли доступ к налоговой тайне с 1 марта 2024 года (ч. 5 ст. 70 закона № 565-ФЗ).

На что обратит внимание комиссия

Сотрудничество с самозанятыми законом не запрещено, но несет в себе некоторые риски.

Один из них – переквалификация договора ГПХ в трудовой. Выявлением признаков подмены трудовых отношений занимается ФНС совместно с Рострудом.

ФНС предписывает обращать внимание на следующие документы (см. письмо № ЕА-4-15/4674):

Основной «маркер» — организационная зависимость:

  • пропуска,

  • журналы учета прихода и ухода,

  • режим работы,

  • графики (отпусков, сменности, командировок),

  • расчетные листки о начислении зарплаты,

  • ведомости выдачи наличных,

  • товаросопроводительные документы (например, накладные) подписанные самозанятым.

Также во внимание могут быть приняты аудио- и видеозаписи, свидетельские показания и прочие.

Какие показатели будут анализировать

Межведомственная комиссия проверит данные, полученные от ФНС, а именно она рассмотрит:

  • общее количество самозанятых в организации и совокупные выплаты им;

  • наличие первичной документации, чеков;

  • содержание договоров с самозанятыми;

  • признаки трудовых отношений (характер выполняемой работы, график, подчиненность);

  • даты и суммы выплат;

  • дату регистрации самозанятых и есть ли у них другие заказчики.

Как минимизировать риски при сотрудничестве с внештатниками

Чтобы исключить риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, проверьте состав заключенных договоров.

Предмет договора не должен подразумевать долгосрочную работу, он направлен на конкретный результат деятельности и выполнение разовых заданий. 

1. Особенно важно! Исключить терминологию трудового договора: работник (сотрудник), зарплата, работодатель, работа по должности и др.

2. Исключить условия трудового договора: установленный режим труда и отдыха, контроль процесса работы, выплаты 2 раза в месяц в даты выплаты зарплаты, испытательный срок, соблюдение локальных нормативных актов и др.

3. Исключить пересечение работ и услуг с теми же функциями, что выполняют штатные сотрудники.

4. У контрагента должны быть и иные заказчики.

5. В договоре указывать конкретный объем и сроки задания. Оформлять акт выполненных работ.

6. Исключить выплаты каждый месяц одинаковые объем работ/услуг и размер оплаты за них, либо порядок учета выполненных работ/услуг.

Как работать с физлицами правильно

Подробнее о том, как работать с разными типами физлиц — без особого статуса, штатниками и самозанятыми вас научат на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать с дистанционными сотрудниками, СМЗ и ИП.

Всего в программе 84 видеоурока, 10 тестов для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов. Вас также ждет большой практикум по работе в 1С:ЗУП

Если у вас возникнут трудности, вы всегда можете обратиться к куратору в телеграм-чате или задать свои вопросы на онлайн-встрече с преподавателем.

Сейчас купить курс можно за 6900 рублей вместо 28 600 рублей!

Записаться

Вы научитесь

Внутри курса

  • Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

  • Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм и на онлайн-встречах. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

После обучения вы получите

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Записаться

Начать дискуссию

Клерк
Декларация по УСН

До сдачи декларации ИП на УСН меньше месяца! Как заполнить и подать отчетность за 2023 год в налоговую

До 25 апреля все предприниматели обязаны подать декларацию за 2023 год. Отчет должны сдать все ИП. В том числе, те, кто ничего не заработали за этот период или прекратили свою деятельность в 2024 году. Разбираемся в нюансах составления декларации ИП на УСН.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
21

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уведомление по ЕНП

Налоговики выявляют ошибки в уведомлениях с помощью контрольных соотношений

Минюст зарегистрировал приказ ФНС с перечнем контрольных соотношений, по которым определяют нарушения порядка заполнения уведомления по ЕНП.

5
Подпислон
Электронные подписи

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч

Электронная подпись физлица позволяет дистанционно подписывать документы в цифровой форме. Сегодня достаточно пары кликов с любого мобильного устройства, чтобы выразить свое согласие, акцептовать предложение контрагента и заключить сделку.

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч
15

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Самозанятые

Изменились правила работы с самозанятыми! ФНС и Минфин создали комиссию, которая проверит компании на соблюдение новых норм

Соответствующий закон вышел еще в январе 2024 года, а в марте ФНС предоставила комиссии доступ к информации, касающейся налоговой тайны. Рассказываем, к кому придут в первую очередь, что будут проверять и как теперь работать по договору ГПХ, чтобы избежать санкций.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
34
Уведомление по ЕНП

КУБ дня. Про уведомление по НДФЛ

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про уведомление по НДФЛ
13
МКПЦН-Консультант
Воинский учет

Воинский учет — что нужно знать работодателю при трудоустройстве уклониста

Представление документов воинского учета соискателями — военнообязанными и подлежащими призыву на военную службу (призывниками) является обязательным для заключения трудового договора.

Воинский учет — что нужно знать работодателю при трудоустройстве уклониста
33

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Транспортный налог

Еще больше моделей авто будут облагаться повышенным транспортным налогом

Минпромторг опубликовал новый перечень дорогостоящих автомобилей стоимостью от 10 млн рублей для расчета транспортного налога с повышающим коэффициентом.

44
VISA-RUSSIAN
Общество

Как получить туристическую визу в Россию для иностранца

Процедура получения туристической визы в Россию — это важная часть планирования путешествия для иностранных граждан, желающих посетить нашу удивительную страну в качестве туристов. Этот процесс требует внимательной подготовки и предоставления определенного набора документов для получения разрешения на въезд.

Как получить туристическую визу в Россию для иностранца
15
Консоль.Про
Самозанятые

Что делать, если самозанятый аннулировал чек

Может случиться такая ситуация: у вас есть договор с самозанятым, он оказал услугу, вы перевели оплату и даже получили чек. Но после исполнитель аннулировал его и не заплатил по нему налог.

Что делать, если самозанятый аннулировал чек
6,1 тыс.
Миграционный учет

Путин: нужно обновить подходы к миграционной политике

В России нужно обновить подходы к миграционной политике. Заявил президент на коллегии МВД.

71
Модульбанк
Воинский учет

Модульбанк обновил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании

Модульбанк актуализировал услугу по постановке воинского учета в компании в связи со свежими требованиями законодательства и повсеместным введением электронных повесток.

30
Самозанятые

❓ ФНС советует компаниям нанимать сотрудников, а не самозанятых. Бухгалтеры: зачем тогда нужны самозанятые?

Налоговики дали несколько рекомендаций компаниям, которые привлекают к сотрудничеству самозанятых. Некоторые из них вызывают вопросы у бухгалтеров.

4
196

Разборы законов

1 231
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Проверки

К 2025 году контроль и надзор заменят на профилактические мероприятия, где это возможно

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года, в том числе по контрольно-надзорной деятельности.

1
58
Самозанятые

Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
68
ЕНП (единый налоговый платеж)

📍 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций, и ошибки не проведут на ЕНС. Эксперт: есть вероятность усугубления проблем со сверкой

Если в декларации по НДС, УСН, налогу на прибыль, 6-НДФЛ нарушены контрольные соотношения, то начисление на ЕНС по ней не сформируется.

8
436
Трудовое право

Работодателям запретили увольнять вдов участников СВО

В течение 1 года нельзя будет уволить по инициативе работодателя сотрудницу, муж которой погиб в ходе специальной военной операции.

77
КСК ГРУПП
Дробление бизнеса

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС

Стремление сэкономить на налогах свойственно любому предпринимателю, и легальная оптимизация законом не запрещается. Однако попытки искусственно раздробить бизнес для получения необоснованной выгоды обязательно привлекут внимание инспекторов. Разберемся, как делить нельзя и по каким критериям ФНС вычисляет нарушения.

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС
83
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу

Бухгалтер — одна из самых востребованных профессий в мире, но и одна из самых напряженных. Работа бухгалтера требует высокой ответственности, точности и внимательности. Однако, даже самые опытные бухгалтеры могут столкнуться с выгоранием на работе. 

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу
103

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Самозанятые

Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми и ИП

Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов. Но ФНС следит за этими схемами.

100

Интересные материалы

КУБ24 ФинДиректор
Управление финансами

Чем занимается финансовый директор

Роль финансового директора все еще окутана тайнами, стереотипами и заблуждениями. Вплоть до того, что его функции перекладывают на главного бухгалтера. Давайте разберемся, кто это такой и чем занимается.

Чем занимается финансовый директор
1
51