До сдачи декларации ИП на УСН меньше месяца! Как заполнить и подать отчетность за 2023 год в налоговую

До 25 апреля все предприниматели обязаны подать декларацию за 2023 год. Отчет должны сдать все ИП. В том числе, те, кто ничего не заработали за этот период или прекратили свою деятельность в 2024 году. Разбираемся в нюансах составления декларации ИП на УСН.

Декларацию на УСН надо сдавать только по итогам года, квартальной отчетности нет.

Когда подать декларацию

В 2024 году ИП на УСН должны сдать декларацию за прошлый год до 25 апреля.

По общему правилу, если последний день срока приходится на выходной или праздничный день, то декларацию предоставляют в ближайший рабочий день. В 2024 году крайний срок приходится на четверг, поэтому сроки сдачи декларации не сдвигаются.

Подавать декларацию обязаны все ИП. Если упрощенцы не вели деятельность и не имели доходов в течение года, они все равно должны сдать декларацию.

Если в марте 2024 года человек снялся с учета как ИП, то на срок сдачи декларации по УСН за 2024 год этот факт никак не влияет. Сдать ее надо в обычный срок – до 25.04.2025. Код периода там будет 50, а не 34, как обычно.

Как правильно заполнить декларацию за 2023 год

В 2024 году декларация сдается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ (ред. от 01.11.2022).

Декларация включает титульный лист и три раздела.

Титульный лист заполняют все, а вот набор разделов может быть разным.

ИП с объектом «доходы» заполняют разделы 1.1 и 2.1.

Раздел 2.1.2 заполняют, только если есть торговый сбор.

При объекте «доходы минус расходы» заполняются разделы 1.2 и 2.2.

Раздел 3 — для получателей целевого финансирования, обычно это некоммерческие организации.

На что обратить внимание при составлении отчета

Налоговая служба опубликовала перечень контрольных соотношений для деклараций, в том числе по УСН. Если вы нарушите КС, то декларацию у вас не примут.

Обратите внимание: Каждая строка первого раздела должна быть больше и равна нулю. Сумма строк 020, 040, 070, 100 (налог к начислению) должна быть меньше или равна сумме строк 050, 080, 110 (налог к уменьшению). Сумма налога должна быть не выше максимальной (начисленной с предельной суммы дохода для УСН: 200 млн руб. + коэффициент-дефлятор). Кроме этого, налоговики проверят, сравнят сведения из первого и второго разделов.

Как отправить декларацию в налоговую службу

Представить декларацию за 2023 год в ФНС можно тремя способами:

Лично или через представителя.

По почте с описанием вложения.

В электронной форме по ТКС или с помощью личного кабинета налогоплательщика.

Если предприниматель передает декларацию через другого человека, то необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность. В случае, если ИП составит электронную доверенность на сайте ФНС и подпишет документ своей ЭЦП, то заверять его не надо.

Какие штрафы положены за несдачу декларации

ИП на УСН, которые не передадут свои отчеты за 2023 год в налоговую до 25 апреля, получат штраф по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса в размере 5% от неуплаченной суммы, которую предписано оплатить согласно декларации. Штраф не может быть меньше 1 000 рублей и не должен превышать 30% суммы налога.

Кроме этого, в случае несдачи декларации в срок, расчетные счета предпринимателя будут заблокированы вплоть до передачи отчетности за 2023 год.

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