Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов

Как составить идеальный отчет без ошибок? Запомнить правила, учесть новые требования и главное — много практиковаться. Мы создали курс, который на 80% состоит из практических решений и инструкций по заполнению разных форм. В программе десятки шаблонов и подсказок, которые пригодятся в работе.

Отчетность ― самый сложный и ответственный участок работы бухгалтера. Чтобы сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, бухгалтер должен постоянно разбираться во всех изменениях в НК в 2024 году, а еще знать непростые ФСБУ и ПБУ. Самостоятельно следить за новациями невозможно!

Сделали курс — «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность», который защитит вас от претензий налоговиков к отчетности.

В программе 54 видеоурока, на которых вы изучите все нюансы подготовки отчетности по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, на имущество, по страховым взносам и т. д.

С экспертом по трудовым отношениям, консультантом по управлению, преподавателем и руководителем образовательного центра Еленой Пономаревой вы разберете принципы определения налоговой базы, узнаете об актуальных ставках НДС, транспортного и земельного налога, а также поймете, как составлять отчетность с учетом новых ФСБУ.

Кроме видеоуроков, в программу входят конспекты, дополнительные материалы, шаблоны, а также тесты для самопроверки. Мы будем сопровождать вас на протяжении всего обучения, помогать вам и отвечать на любые вопросы.

Сейчас купить курс можно за 4 900 рублей вместо 15 590 рублей!

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Как проходит обучение

Вы научитесь

Составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам.

Формировать бухгалтерскую отчетность.

Формировать налоговые базы и сдавать отчеты по каждому налогу.

Работать по новым ФСБУ.

Разбираться во всех изменениях законодательства в учете и налогах.

Избегать ошибок и штрафов.

После обучения вы получите

После того, как вы подтвердите свои знания, мы выдадим вам официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю. Записаться