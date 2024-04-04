Клерк
Налоговая отчетность

Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов

Как составить идеальный отчет без ошибок? Запомнить правила, учесть новые требования и главное — много практиковаться. Мы создали курс, который на 80% состоит из практических решений и инструкций по заполнению разных форм. В программе десятки шаблонов и подсказок, которые пригодятся в работе.
28 3
Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отчетность ― самый сложный и ответственный участок работы бухгалтера. Чтобы сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, бухгалтер должен постоянно разбираться во всех изменениях в НК в 2024 году, а еще знать непростые ФСБУ и ПБУ. Самостоятельно следить за новациями невозможно!

Сделали курс — «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность», который защитит вас от претензий налоговиков к отчетности.

В программе 54 видеоурока, на которых вы изучите все нюансы подготовки отчетности по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, на имущество, по страховым взносам и т. д. 

С экспертом по трудовым отношениям, консультантом по управлению, преподавателем и руководителем образовательного центра Еленой Пономаревой вы разберете принципы определения налоговой базы, узнаете об актуальных ставках НДС, транспортного и земельного налога, а также поймете, как составлять отчетность с учетом новых ФСБУ.

Кроме видеоуроков, в программу входят конспекты, дополнительные материалы, шаблоны, а также тесты для самопроверки. Мы будем сопровождать вас на протяжении всего обучения, помогать вам и отвечать на любые вопросы. 

Сейчас купить курс можно за 4 900 рублей вместо 15 590 рублей!

Записаться

Как проходит обучение

Вы научитесь

  • Составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам.

  • Формировать бухгалтерскую отчетность.

  • Формировать налоговые базы и сдавать отчеты по каждому налогу.

  • Работать по новым ФСБУ.

  • Разбираться во всех изменениях законодательства в учете и налогах.

  • Избегать ошибок и штрафов.

После обучения вы получите

После того, как вы подтвердите свои знания, мы выдадим вам официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю. Записаться

Начать дискуссию

Экономика России

Рост 60% показала отрасль, которой 30 лет не занимались

Глава правительства рапортовал, что производство станков в России выросло более чем на 60%.

4

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеры применяют управленческий учет в работе: опыт выпускниц «Клерка»

Выпускницы «Клерка» рассказали, как им помогают навыки управленческого учета и назвали 3 причины, зачем бухгалтеру эти знания.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
30
Воинский учет

💥 Начался весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы

Президент подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Расскажем, как действовать, если сотрудник призывного возраста сообщил, что его вызывают в военкомат, или повестка пришла на адрес компании.

26

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Налоговая отчетность

Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов

Как составить идеальный отчет без ошибок? Запомнить правила, учесть новые требования и главное — много практиковаться. Мы создали курс, который на 80% состоит из практических решений и инструкций по заполнению разных форм. В программе десятки шаблонов и подсказок, которые пригодятся в работе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
28
Расходы по налогу на прибыль

Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь

Безвозмездная передача имущества и бескорыстные работы для людей и организаций из зоны СВО на Украине и в новых регионах будет идти в расходы при расчете налога на прибыль и налога по УСН.

26
Экономика России

Обрабатывающая промышленность установила рекорд за 10 лет

По словам Мишустина, по итогам 2023 года производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы.

1
26

Онлайн-курсы

50
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
DocsInBox
Маркировка товаров

Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»

Система «Честный ЗНАК» позволяет узнать, откуда появился маркированный товар и на каком этапе реализации он находится в данный момент. Вывод товара из оборота — конечный этап его движения в системе.

Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»
33
Декретный отпуск

Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Сейчас работающие родители получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предложено продлить выплату еще на 1,5 года и платить пособие до 3-х лет.

74
Бизнес легко
УСН

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении

Упрощенцам на УСН «доходы» разрешено уменьшать сумму налога и авансовых платежей на страховые взносы, в том числе, на фиксированные взносы ИП «за себя». Разберемся, как уменьшить аванс ИП за I квартал 2024 года с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении
269
Отпуска

Кому работодатель обязан дать отпуск без содержания: список

В ряде случаев предоставление отпуска без содержания – это обязанность, а не право работодателя, то есть отказать сотруднику он не может.

65
Экономика России

53% региональных дорог стали удобнее и безопаснее

Мишустин отчитался перед Госдумой о выполнении целей в дорожном строительстве и ремонте, которые поставил президент.

3
47
Наталия Лукина
Поиск работы бухгалтеров

😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела

Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в соцсетях и на профильных сайтах, например, на «Клерке». Но, если вы решили бросить бухгалтерию и пока не знаете, в какой отрасли хотите работать, то мы и тут поможем. Подготовили для вас дайджест с самыми необычными вакансиями. Кто хочет стать зубной феей?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16
159

Разборы законов

1 235
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Воинский учет

🔥 Новый онлайн-курс «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

Начался весенний призыв уже по новым правилам 2024 года! Получите актуальные знания по ведению воинского учета в организации, чтобы не нарваться на огромные штрафы.

63
Инвестиции

За 4 года власти потратили на кинематограф 36 млрд рублей

Правительство отчиталось об инвестициях в российский кинематограф.

10
132
Разобраться в налогах
НДФЛ

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году

Материальная выгода представляет собой неочевидный вид дохода и встречается нечасто. Рассказываем, что это такое и какие изменения по ее налогообложению появились в 2024 году.

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году
54
Проверки

🔄 Очень скоро проверки заменят на профилактические мероприятия, где возможно. Наши подписчики: а потом вернут

Правительство к 1 января 2025 года должно завершить переход от временных ограничений на контрольно-надзорную деятельность к применению системы оценки и управления рисками при проведении контрольных и надзорных мероприятий.

58
ПрощеБизнес
ЭДО в кадровом учете

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО

Вышедший два года назад закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ регулирует правила ведения кадрового документооборота в электронном виде — КЭДО. Однако большая часть компаний до сих пор составляет документы на бумаге. Разбираемся, почему КЭДО развивается медленно и как действовать компании, чтобы внедрение КЭДО встретило как можно меньше препятствий. 

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО
14
465
Ольга Кондакова
Маркетинг

Полезный контент юриста: что давать бесплатно, а что продавать?

Бесплатный контент — это отличный способ продвижения в интернете юриста и адвоката. Посты, статьи, видео — всё это помогает привлекать клиентов. Однако создание контента требует времени, сил, а иногда и денежных трат. Отсюда появляется закономерный вопрос: всё ли должно быть бесплатным? И на каком контенте юристам можно зарабатывать? 

11

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Декларация по УСН

В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: пример

До 25 апреля ИП на УСН должны сдать декларацию за 2023 год. При расчете налога на УСН «доходы» можно применить вычет в том числе в виде взносов 1% за 2023 год.

161

Интересные материалы

Социальный вычет

👓 С 2024 года можно получить вычет НДФЛ на обучение супруга. Эксперт: давно пора было узаконить, а отказы в вычетах противоречат Семейному кодексу

По расходам с 2024 года появилась возможность получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за расходы не только на свое обучение, но и мужа/жены.

1
72